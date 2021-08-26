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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Тоттенхэм - Пасуш де Феррейра
Тоттенхэм - Пасуш де Феррейра: обзор матча 26 августа 2021
Тоттенхэм
26.08.2021, четверг, 21:45
Лига конференций, 4 раунд
3 : 0
Первый матч – 0 : 1
Завершен
Пасуш де Феррейра
9'
Г. Кейн
35'
Г. Кейн
70'
Д. Ло Чельсо
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Тоттенхэм - Пасуш де Феррейра
Замена
Д. Алли
️️️️
Л. Моура
84'
77'
Замена
Уилтон
️️️️
L. Silva
76'
Замена
Н. Сантуш
️️️️
С. Эустакиу
76'
Замена
Ф. Фонсека
️️️️
Антунеш
Замена
С. Бергвейн
️️️️
Б. Хиль
72'
Замена
Х. Сон
️️️️
Г. Кейн
72'
ГОЛ! 3:0!
Д. Ло Чельсо
70'
70'
Замена
D. Tanque
️️️️
Денилсон
70'
Замена
Э. Феррейра
️️️️
Х. Дельгадо
64'
Желтая карточка
Р. Пиреш
Желтая карточка
Б. Хиль
63'
Замена
П. Хейбьерг
️️️️
Р. Сессеньон
63'
50'
Желтая карточка
Антунеш
41'
Желтая карточка
Денилсон
ГОЛ! 2:0!
Г. Кейн
35'
Желтая карточка
К. Ромеро
30'
ГОЛ! 1:0!
Г. Кейн
Пас отдал
Б. Хиль
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
21
Кристиан Ромеро
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
17
Брайан Хиль
ЛВ
4
Гарри Уинкс
ЦП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
7
Лукас Моура
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Пасуш де Феррейра
13
Андре Феррейра
ВР
32
Флавио Рамос
ЦЗ
2
Марко Баксиньо
ЦЗ
5
Антунеш
ЦЗ
26
Маракас
ЦЗ
2
Жорже Силва
ЦЗ
46
Стефен Эустакиу
ОП
46
Руй Пиреш
ЦП
15
Хуан Дельгадо
ЦП
23
Lucas Silva
ЦФ
10
Денилсон
ЦФ
Главный тренер
Вашку Сеабра
Тоттенхэм
40
Брэндон Остин
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
3
Максим Паскочи
ЦЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
34
Стевен Бергвейн
ЛВ
34
Оливер Скипп
ОП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
8
Деле Алли
АП
24
Дилан Маркандай
ПВ
23
Найл Джон
ЦФ
18
Дейн Скарлетт
ЦФ
Пасуш де Феррейра
12
Jeimes Menezes de Almeida
ВР
3
Нуну Лима
ЦЗ
20
Луиш Баштуш
ЦЗ
2
Фернанду Фонсека
ПЗ
22
Луис Карлос
ЦП
10
Нуну Сантуш
АП
8
Abbas Ibrahim
ЦФ
20
Матшой Джалу
ЦФ
7
Элдер Феррейра
ЦФ
9
Уилтон
ЦФ
45
Жоау Педру
ЦФ
99
Douglas Tanque
ЦФ
3-2-1-3-1
95
Голлини
4
Дэвис
21
Ромеро
15
Дайер
30
Сессеньон
2
Доэрти
4
Уинкс
17
Хиль
20
Ло Чельсо
7
Моура
9
Кейн
3-3-2-2
13
Феррейра
5
Антунеш
26
Маракас
2
Силва
32
Рамос
46
Эустакиу
2
Баксиньо
46
Пиреш
15
Дельгадо
10
Денилсон
23
30
Сессеньон
23
Хейбьерг
23
Хейбьерг
30
Сессеньон
7
Моура
8
Алли
8
Алли
7
Моура
9
Кейн
7
Сон
7
Сон
9
Кейн
17
Хиль
34
Бергвейн
34
Бергвейн
17
Хиль
5
Антунеш
2
Фонсека
2
Фонсека
5
Антунеш
46
Эустакиу
10
Сантуш
10
Сантуш
46
Эустакиу
15
Дельгадо
7
Феррейра
7
Феррейра
15
Дельгадо
23
9
Уилтон
9
Уилтон
23
10
Денилсон
99
99
10
Денилсон
Остались в запасе
Тоттенхэм
Пасуш де Феррейра
34
Оливер Скипп
ОП
40
Брэндон Остин
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
3
Максим Паскочи
ЦЗ
24
Дилан Маркандай
ПВ
23
Найл Джон
ЦФ
18
Дейн Скарлетт
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
12
Jeimes Menezes de Almeida
ВР
3
Нуну Лима
ЦЗ
20
Луиш Баштуш
ЦЗ
22
Луис Карлос
ЦП
8
Abbas Ibrahim
ЦФ
20
Матшой Джалу
ЦФ
45
Жоау Педру
ЦФ
Главный тренер
Вашку Сеабра
Остались в запасе
34
Оливер Скипп
ОП
40
Брэндон Остин
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
3
Максим Паскочи
ЦЗ
24
Дилан Маркандай
ПВ
23
Найл Джон
ЦФ
18
Дейн Скарлетт
ЦФ
Остались в запасе
12
Jeimes Menezes de Almeida
ВР
3
Нуну Лима
ЦЗ
20
Луиш Баштуш
ЦЗ
22
Луис Карлос
ЦП
8
Abbas Ibrahim
ЦФ
20
Матшой Джалу
ЦФ
45
Жоау Педру
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Главный тренер
Вашку Сеабра
Статистика матча Тоттенхэм - Пасуш де Феррейра
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 34 тур
Брага
3 : 0
27.05.2023
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Португалия. Примейра, 33 тур
Пасуш де Феррейра
3 : 1
21.05.2023
Риу Аве
Португалия. Примейра, 32 тур
Шавиш
2 : 0
13.05.2023
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 31 тур
Пасуш де Феррейра
0 : 4
07.05.2023
Спортинг
Португалия. Примейра, 30 тур
Визела
1 : 2
29.04.2023
Пасуш де Феррейра
Информация о матче
Стадион:
Тоттенхэм Хотспур
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