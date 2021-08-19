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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Пасуш де Феррейра - Тоттенхэм
Пасуш де Феррейра - Тоттенхэм: обзор матча 19 августа 2021
Пасуш де Феррейра
19.08.2021, четверг, 21:30
Лига конференций, 4 раунд
1 : 0
Ответный матч – 0 : 3
Завершен
Тоттенхэм
45'
L. Silva
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Пасуш де Феррейра - Тоттенхэм
90'
Желтая карточка
Б. Хиль
Замена
Ж. Педру
️️️️
Денилсон
88'
Желтая карточка
Х. Дельгадо
74'
Замена
Х. Дельгадо
️️️️
L. Silva
72'
Замена
Уилтон
️️️️
Э. Феррейра
72'
Желтая карточка
Антунеш
66'
Замена
М. Джалу
️️️️
Н. Сантуш
63'
ГОЛ! 1:0!
L. Silva
Пас отдал
Н. Сантуш
45'
Желтая карточка
Э. Феррейра
35'
31'
Желтая карточка
Б. Дэвис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пасуш де Феррейра
13
Андре Феррейра
ВР
5
Антунеш
ЦЗ
2
Марко Баксиньо
ЦЗ
32
Флавио Рамос
ЦЗ
10
Нуну Сантуш
ЦП
22
Луис Карлос
ЦП
46
Стефен Эустакиу
ЦП
10
Денилсон
ЦФ
23
Lucas Silva
ЦФ
7
Элдер Феррейра
ЦФ
2
Фернанду Фонсека
ЦФ
Главный тренер
Вашку Сеабра
Тоттенхэм
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
21
Кристиан Ромеро
ЦЗ
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
17
Брайан Хиль
ЛВ
4
Гарри Уинкс
ЦП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
23
Найл Джон
ЦФ
18
Дейн Скарлетт
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Пасуш де Феррейра
12
Jeimes Menezes de Almeida
ВР
2
Жорже Силва
ЦЗ
20
Луиш Баштуш
ЦЗ
3
Нуну Лима
ЦЗ
46
Руй Пиреш
ЦП
15
Хуан Дельгадо
ЦП
99
Douglas Tanque
ЦФ
45
Жоау Педру
ЦФ
9
Уилтон
ЦФ
20
Матшой Джалу
ЦФ
8
Abbas Ibrahim
ЦФ
12
Ze Oliveira
ЦФ
Тоттенхэм
40
Брэндон Остин
ВР
3
Максим Паскочи
ЦЗ
47
Джек Кларк
ПВ
7
Харви Уайт
ЦФ
3-3-4
13
Феррейра
5
Антунеш
2
Баксиньо
32
Рамос
10
Сантуш
22
Карлос
46
Эустакиу
10
Денилсон
2
Фонсека
7
Феррейра
23
3-2-1-2-2
95
Голлини
4
Дэвис
21
Ромеро
20
Картер-Викерс
2
Доэрти
30
Сессеньон
4
Уинкс
20
Ло Чельсо
17
Хиль
18
Скарлетт
23
Джон
23
15
Дельгадо
15
Дельгадо
23
10
Денилсон
45
Педру
45
Педру
10
Денилсон
7
Феррейра
9
Уилтон
9
Уилтон
7
Феррейра
10
Сантуш
20
Джалу
20
Джалу
10
Сантуш
Остались в запасе
Пасуш де Феррейра
Тоттенхэм
12
Jeimes Menezes de Almeida
ВР
2
Жорже Силва
ЦЗ
20
Луиш Баштуш
ЦЗ
3
Нуну Лима
ЦЗ
46
Руй Пиреш
ЦП
99
Douglas Tanque
ЦФ
8
Abbas Ibrahim
ЦФ
12
Ze Oliveira
ЦФ
Главный тренер
Вашку Сеабра
47
Джек Кларк
ПВ
40
Брэндон Остин
ВР
3
Максим Паскочи
ЦЗ
7
Харви Уайт
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Остались в запасе
12
Jeimes Menezes de Almeida
ВР
2
Жорже Силва
ЦЗ
20
Луиш Баштуш
ЦЗ
3
Нуну Лима
ЦЗ
46
Руй Пиреш
ЦП
99
Douglas Tanque
ЦФ
8
Abbas Ibrahim
ЦФ
12
Ze Oliveira
ЦФ
Остались в запасе
47
Джек Кларк
ПВ
40
Брэндон Остин
ВР
3
Максим Паскочи
ЦЗ
7
Харви Уайт
ЦФ
Главный тренер
Вашку Сеабра
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Статистика матча Пасуш де Феррейра - Тоттенхэм
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 34 тур
Брага
3 : 0
27.05.2023
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 33 тур
Пасуш де Феррейра
3 : 1
21.05.2023
Риу Аве
Португалия. Примейра, 32 тур
Шавиш
2 : 0
13.05.2023
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 31 тур
Пасуш де Феррейра
0 : 4
07.05.2023
Спортинг
Португалия. Примейра, 30 тур
Визела
1 : 2
29.04.2023
Пасуш де Феррейра
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Информация о матче
Стадион:
Капиталь до Мовель
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