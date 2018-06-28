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Расписание матчей
Чемпионат мира по футболу 2026
Панама - Тунис
Панама - Тунис: обзор матча 28 июня 2018
Панама
28.06.2018, четверг, 21:00
Чемпионат мира, группа G, 3 тур
1 : 2
Завершен
Тунис
33'
Я. Мерья (АГ)
51'
Ф. Бен Юссеф
66'
В. Хазри
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Панама - Тунис
Желтая карточка
Л. Техада
90'
+7
90'
+3
Желтая карточка
Г. Чаалани
89'
Замена
Б. Срарфи
️️️️
В. Хазри
Замена
А. Арройо
️️️️
Р. Авила
81'
Желтая карточка
Г. Гомес
80'
Желтая карточка
Р. Авила
78'
77'
Замена
А. Халил
️️️️
Н. Слити
71'
Желтая карточка
А. Бадри
66'
ГОЛ! 1:2!
В. Хазри
Пас отдал
У. Хаддади
Замена
Л. Техада
️️️️
Р. Торрес
56'
51'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Бен Юссеф
Пас отдал
В. Хазри
46'
Замена
А. Бадри
️️️️
Ф. Сасси
Замена
Г. Каммингс
️️️️
Г. Торрес
46'
44'
Желтая карточка
Ф. Сасси
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Я. Мерья
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Панама
1
Джейми Пенедо
ВР
13
Адольфо Машадо
ВР
17
Луис Овалье
ЦЗ
5
Роман Торрес
ЦЗ
4
Фидель Эскобар
ЦЗ
7
Хосе Луис Родригес
ЛП
6
Габриэль Гомес
ОП
19
Рикардо Авила
ЦП
11
Йоэл Барсенас
ЦП
20
Анибал Годой
ЦП
9
Габриэль Торрес
ЦФ
Главный тренер
Эрнан Дарио Гомес
Тунис
1
Аймен Матлути
ВР
13
Фержани Сасси
ВР
21
Хамди Наггес
ЦЗ
15
Уссама Хаддади
ЦЗ
6
Рами Бедуи
ЦЗ
4
Яссин Мерья
ЦЗ
17
Эйе Скири
ОП
8
Фахредин Бен Юссеф
ЦП
18
Гилан Чаалани
ЦП
23
Наим Слити
ЦП
10
Вахби Хазри
ЦФ
Главный тренер
Набиль Маалул
Панама
12
Хосе Кальдерон
ВР
22
Алекс Родригес
ВР
23
Фелипе Бэлой
ЦЗ
3
Гарольд Каммингс
ЦЗ
15
Эрик Дэвис
ЦЗ
7
Блас Перес
АП
14
Валентин Пиментель
ЦФ
18
Луис Техада
ЦФ
16
Абдиль Арройо
ЦФ
Тунис
12
Али Маалул
ЛЗ
3
Йоан Беналуан
ЦЗ
15
Ахмед Халил
ЦП
7
Сайф-Эддин Хауи
АП
14
Мохамед Бен Амор
ПП
19
Бассем Срарфи
ПВ
19
Забер Халифа
ЦФ
9
Анис Бадри
ЦФ
3-1-4-1
1
Пенедо
17
Овалье
5
Торрес
4
Эскобар
6
Гомес
7
Родригес
11
Барсенас
20
Годой
19
Авила
9
Торрес
4-1-3-1
1
Матлути
15
Хаддади
6
Бедуи
4
Мерья
21
Наггес
17
Скири
8
Бен Юссеф
18
Чаалани
23
Слити
10
Хазри
5
Торрес
18
Техада
18
Техада
5
Торрес
9
Торрес
3
Каммингс
3
Каммингс
9
Торрес
19
Авила
16
Арройо
16
Арройо
19
Авила
23
Слити
15
Халил
15
Халил
23
Слити
10
Хазри
19
Срарфи
19
Срарфи
10
Хазри
13
Сасси
9
Бадри
9
Бадри
13
Сасси
Остались в запасе
Панама
Тунис
12
Хосе Кальдерон
ВР
23
Фелипе Бэлой
ЦЗ
14
Валентин Пиментель
ЦФ
22
Алекс Родригес
ВР
15
Эрик Дэвис
ЦЗ
7
Блас Перес
АП
Главный тренер
Эрнан Дарио Гомес
12
Али Маалул
ЛЗ
3
Йоан Беналуан
ЦЗ
7
Сайф-Эддин Хауи
АП
14
Мохамед Бен Амор
ПП
19
Забер Халифа
ЦФ
Главный тренер
Набиль Маалул
Остались в запасе
12
Хосе Кальдерон
ВР
23
Фелипе Бэлой
ЦЗ
14
Валентин Пиментель
ЦФ
22
Алекс Родригес
ВР
15
Эрик Дэвис
ЦЗ
7
Блас Перес
АП
Остались в запасе
12
Али Маалул
ЛЗ
3
Йоан Беналуан
ЦЗ
7
Сайф-Эддин Хауи
АП
14
Мохамед Бен Амор
ПП
19
Забер Халифа
ЦФ
Главный тренер
Эрнан Дарио Гомес
Главный тренер
Набиль Маалул
Статистика матча Панама - Тунис
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Панама
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
1 : 1
25.09.2026
Панама
Чемпионат мира, 3 тур
Панама
0 : 2
28.06.2026
Англия
Чемпионат мира, 2 тур
Панама
0 : 1
24.06.2026
Хорватия
Чемпионат мира, 1 тур
Гана
1 : 0
18.06.2026
Панама
Товарищеские матчи. Сборные
Панама
1 : 1
06.06.2026
Босния и Герцеговина
Тунис
Товарищеские матчи. Сборные
Тунис
0 : 0
03.10.2026
Мали
Чемпионат мира, 3 тур
Тунис
1 : 3
26.06.2026
Нидерланды
Чемпионат мира, 2 тур
Тунис
0 : 4
21.06.2026
Япония
Чемпионат мира, 1 тур
Швеция
5 : 1
15.06.2026
Тунис
Товарищеские матчи. Сборные
Бельгия
5 : 0
06.06.2026
Тунис
Информация о матче
Главный судья:
Наваф Шукралла
(Манама)
Стадион:
Мордовия Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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