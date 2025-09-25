Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Матчи
РПЛ
АПЛ
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Отбор ЧМ-2026
Лига наций
Чемпионшип
МЛС
Турция
Нидерланды
Португалия
Украина
Казахстан
Беларусь
Бельгия
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Байер
Месси
Роналду
Мбаппе
Холанд
Винисиус
Головин
Миранчук
Захарян
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Кубок Либертадорес
Палмейрас - Ривер Плейт
Палмейрас - Ривер Плейт: онлайн-трансляция 25 сентября 2025
Палмейрас
25.09.2025, четверг, 03:30
Кубок Либертадорес, 1/4 финала
- : -
Первый матч – 2 : 1
Не начался
Ривер Плейт
Матч
Личные встречи
Статистика матча Палмейрас - Ривер Плейт
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Все
Палмейрас
Ривер Плейт
«Зенит» собирается купить зимой шесть бразильцев
13 сентября, 00:24
31
Названа сумма, которую «Палмейрас» готов заплатить за защитника «Зенита»
9 сентября, 10:25
5
Названа сумма, за которую «Спартак» готов продать Барко
9 сентября, 09:47
13
«Зенит» сделал предложение по вингеру «Палмейраса»
7 сентября, 21:43
5
Клуб Лички усилился экс-полузащитником «Зенита»
6 сентября, 01:11
«Зенит» собирается купить зимой шесть бразильцев
13 сентября, 00:24
31
Названа сумма, которую «Палмейрас» готов заплатить за защитника «Зенита»
9 сентября, 10:25
5
Названа сумма, за которую «Спартак» готов продать Барко
9 сентября, 09:47
13
«Зенит» сделал предложение по вингеру «Палмейраса»
7 сентября, 21:43
5
«Коринтианс» – «Палмейрас»: прогноз и ставки на матч 1 сентября с коэффициентом 1.65
31 августа, 09:01
Клуб Лички усилился экс-полузащитником «Зенита»
6 сентября, 01:11
В Италии отреагировали на слова Медведева о Белтране
14 августа, 15:53
1
Подсчитаны суммы заработков всех участников клубного ЧМ-2025
14 июля, 09:03
7
У «Спартака» нет предложений по Барко
1 июля, 15:03
8
Клубный ЧМ. «Интер» победил «Ривер Плейт» (2:0) и вышел в плей-офф, у аргентинцев 2 удаления
26 июня, 08:47
Больше новостей
Кубок Либертадорес
Все
Текущие
Будущие
Кубок Либертадорес, 1/4 финала
Расинг Клуб
- : -
24.09.2025
Велес Сарсфилд
Кубок Либертадорес, 1/4 финала
Палмейрас
- : -
25.09.2025
Ривер Плейт
Кубок Либертадорес, 1/4 финала
Сан-Паулу
- : -
26.09.2025
ЛДУ
Кубок Либертадорес, 1/4 финала
Эстудиантес
- : -
26.09.2025
Фламенго
Кубок Либертадорес, 1/4 финала
Расинг Клуб
- : -
24.09.2025
Велес Сарсфилд
Кубок Либертадорес, 1/4 финала
Палмейрас
- : -
25.09.2025
Ривер Плейт
Кубок Либертадорес, 1/4 финала
Сан-Паулу
- : -
26.09.2025
ЛДУ
Кубок Либертадорес, 1/4 финала
Эстудиантес
- : -
26.09.2025
Фламенго
Последние матчи
Все
Палмейрас
Ривер Плейт
Аргентина. Примера, 9 тур
Атлетико Тукуман
2 : 0
21.09.2025
Ривер Плейт
Бразилия. Серия А, 24 тур
Палмейрас
4 : 1
21.09.2025
Форталеза
Кубок Либертадорес, 1/4 финала
Ривер Плейт
1 : 2
18.09.2025
Палмейрас
Аргентина. Примера, 8 тур
Эстудиантес
1 : 2
14.09.2025
Ривер Плейт
Бразилия. Серия А, 23 тур
Палмейрас
4 : 1
14.09.2025
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 24 тур
Палмейрас
4 : 1
21.09.2025
Форталеза
Кубок Либертадорес, 1/4 финала
Ривер Плейт
1 : 2
18.09.2025
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 23 тур
Палмейрас
4 : 1
14.09.2025
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 22 тур
Коринтианс
1 : 1
01.09.2025
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 21 тур
Палмейрас
3 : 0
26.08.2025
Спорт Ресифи
Аргентина. Примера, 9 тур
Атлетико Тукуман
2 : 0
21.09.2025
Ривер Плейт
Кубок Либертадорес, 1/4 финала
Ривер Плейт
1 : 2
18.09.2025
Палмейрас
Аргентина. Примера, 8 тур
Эстудиантес
1 : 2
14.09.2025
Ривер Плейт
Аргентина. Примера, 7 тур
Ривер Плейт
2 : 0
01.09.2025
Сан-Мартин
Аргентина. Примера, 6 тур
Ланус
1 : 1
26.08.2025
Ривер Плейт
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Читайте нас:
18+
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
18+
Читайте нас: