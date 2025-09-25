Введите ваш ник на сайте
Палмейрас - Ривер Плейт: онлайн-трансляция 25 сентября 2025

Палмейрас
25.09.2025, четверг, 03:30
Кубок Либертадорес, 1/4 финала
- : -
Первый матч – 2 : 1
Не начался
Ривер Плейт
Матч Личные встречи
Статистика матча Палмейрас - Ривер Плейт
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Все
Палмейрас
Ривер Плейт
«Зенит» собирается купить зимой шесть бразильцев
13 сентября, 00:24
31
Названа сумма, которую «Палмейрас» готов заплатить за защитника «Зенита»
9 сентября, 10:25
5
Названа сумма, за которую «Спартак» готов продать Барко
9 сентября, 09:47
13
«Зенит» сделал предложение по вингеру «Палмейраса»
7 сентября, 21:43
5
Клуб Лички усилился экс-полузащитником «Зенита»
6 сентября, 01:11
«Зенит» собирается купить зимой шесть бразильцев
13 сентября, 00:24
31
Названа сумма, которую «Палмейрас» готов заплатить за защитника «Зенита»
9 сентября, 10:25
5
Названа сумма, за которую «Спартак» готов продать Барко
9 сентября, 09:47
13
«Зенит» сделал предложение по вингеру «Палмейраса»
7 сентября, 21:43
5
«Коринтианс» – «Палмейрас»: прогноз и ставки на матч 1 сентября с коэффициентом 1.65
31 августа, 09:01
Клуб Лички усилился экс-полузащитником «Зенита»
6 сентября, 01:11
В Италии отреагировали на слова Медведева о Белтране
14 августа, 15:53
1
Подсчитаны суммы заработков всех участников клубного ЧМ-2025
14 июля, 09:03
7
У «Спартака» нет предложений по Барко
1 июля, 15:03
8
Клубный ЧМ. «Интер» победил «Ривер Плейт» (2:0) и вышел в плей-офф, у аргентинцев 2 удаления
26 июня, 08:47
Больше новостей
Последние матчи
Все
Палмейрас
Ривер Плейт
Аргентина. Примера, 9 тур
Атлетико Тукуман
2 : 0
21.09.2025
Ривер Плейт
Бразилия. Серия А, 24 тур
Палмейрас
4 : 1
21.09.2025
Форталеза
Кубок Либертадорес, 1/4 финала
Ривер Плейт
1 : 2
18.09.2025
Палмейрас
Аргентина. Примера, 8 тур
Эстудиантес
1 : 2
14.09.2025
Ривер Плейт
Бразилия. Серия А, 23 тур
Палмейрас
4 : 1
14.09.2025
Интернасьонал
