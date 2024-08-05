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Расписание матчей
Кубок лиг Северной Америки
Пачука - Торонто
Пачука - Торонто: обзор матча 05 августа 2024
Пачука
05.08.2024, понедельник, 03:00
Кубок лиг Северной Америки, группа 14, 3 тур
1 : 2
Завершен
Торонто
59'
У. Идрисси
44'
Д. Этьенн
78'
K. Franklin
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Пачука - Торонто
90'
+4
Желтая карточка
М. Лонгстафф
Желтая карточка
С. Баррето
90'
+3
90'
+2
Желтая карточка
П. Овусу
78'
ГОЛ! 1:2!
K. Franklin
Пас отдал
Д. Маршалл-Ратти
71'
Замена
Д. Флорес
️️️️
Л. Инсинье
71'
Замена
K. Franklin
️️️️
Ф. Бернардески
67'
Замена
П. Овусу
️️️️
Д. Этьенн
67'
Замена
Г. Уинго
️️️️
Р. Петретта
67'
Замена
Д. Маршалл-Ратти
️️️️
Р. Ларея
59'
Желтая карточка
N. Gomis
ГОЛ! 1:1!
У. Идрисси
59'
Замена
J. Marchand
️️️️
А. Мена
57'
Замена
Х. Лопес
️️️️
А. Акевес
57'
Замена
Н. Деосса
️️️️
А. Гонсалес
46'
44'
ГОЛ! 0:1!
Д. Этьенн
Пас отдал
Л. Инсинье
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пачука
25
Карлос Морено
ВР
14
Карлос Санчес
ЦЗ
33
Андрес Миколта
ЦЗ
2
Серхио Баррето
ЦЗ
19
Алонсо Акевес
ЦЗ
11
Уссама Идрисси
ЛВ
40
Jose Pablo Saldivar
ЦП
58
Артуро Гонсалес
ЦП
13
Анхель Мена
ЦП
191
Sergio De Los Ríos
ЦФ
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Главный тренер
Хайме Лосано
Торонто
1
Шон Джонсон
ВР
18
Рауль Петретта
ЛЗ
15
Nickseon Gomis
ЦЗ
13
Кевин Лонг
ЦЗ
22
Ричмонд Ларея
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
8
Мэттью Лонгстафф
ЦП
11
Деррик Этьенн
ЦП
33
Коси Томпсон
ЦП
21
Джонатан Осорио
(К)
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
Главный тренер
Крис Армас
Пачука
13
Carlos Rodas
ВР
31
Jose Eulogio
ВР
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
24
Луис Родригес
ЦЗ
13
Хорхе Берланга
ЦЗ
16
Jahaziel Marchand
ЦП
13
Овен Гонсалес
ЦП
187
Gael Alvarez
ЦП
18
Нельсон Деосса
ЦП
9
Luis Puente
ЦФ
19
Хавьер Лопес
ЦФ
17
Борха
ЦФ
Торонто
1
Luka Gavran
ВР
6
Айме Мабика
ЦЗ
19
Kobe Franklin
ЦЗ
24
Сигурд Ростед
ЦЗ
40
Shane O'Neill
ЦЗ
3
Джахкил Маршалл-Ратти
ПЗ
2
Генри Уинго
ПЗ
20
Дейби Флорес
ЦП
82
Julian Altobelli
ЦП
18
Gregory Ranjitsingh
ЦФ
33
Кассиус Майлула
ЦФ
9
Принс Овусу
ЦФ
4-3-1-2
25
Морено
14
Санчес
2
Баррето
19
Акевес
33
Миколта
40
58
Гонсалес
13
Мена
11
Идрисси
23
Рондон
191
4-4-2
1
Джонсон
22
Ларея
15
13
Лонг
18
Петретта
11
Этьенн
33
Томпсон
21
Осорио
8
Лонгстафф
10
Бернардески
10
Инсинье
13
Мена
16
16
13
Мена
58
Гонсалес
18
Деосса
18
Деосса
58
Гонсалес
19
Акевес
19
Лопес
19
Лопес
19
Акевес
10
Бернардески
19
19
10
Бернардески
22
Ларея
3
Маршалл-Ратти
3
Маршалл-Ратти
22
Ларея
18
Петретта
2
Уинго
2
Уинго
18
Петретта
10
Инсинье
20
Флорес
20
Флорес
10
Инсинье
11
Этьенн
9
Овусу
9
Овусу
11
Этьенн
Остались в запасе
Пачука
Торонто
13
Carlos Rodas
ВР
31
Jose Eulogio
ВР
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
24
Луис Родригес
ЦЗ
13
Хорхе Берланга
ЦЗ
13
Овен Гонсалес
ЦП
187
Gael Alvarez
ЦП
9
Luis Puente
ЦФ
17
Борха
ЦФ
Главный тренер
Хайме Лосано
1
Luka Gavran
ВР
6
Айме Мабика
ЦЗ
24
Сигурд Ростед
ЦЗ
40
Shane O'Neill
ЦЗ
82
Julian Altobelli
ЦП
18
Gregory Ranjitsingh
ЦФ
33
Кассиус Майлула
ЦФ
Главный тренер
Крис Армас
Остались в запасе
13
Carlos Rodas
ВР
31
Jose Eulogio
ВР
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
24
Луис Родригес
ЦЗ
13
Хорхе Берланга
ЦЗ
13
Овен Гонсалес
ЦП
187
Gael Alvarez
ЦП
9
Luis Puente
ЦФ
17
Борха
ЦФ
Остались в запасе
1
Luka Gavran
ВР
6
Айме Мабика
ЦЗ
24
Сигурд Ростед
ЦЗ
40
Shane O'Neill
ЦЗ
82
Julian Altobelli
ЦП
18
Gregory Ranjitsingh
ЦФ
33
Кассиус Майлула
ЦФ
Главный тренер
Хайме Лосано
Главный тренер
Крис Армас
Статистика матча Пачука - Торонто
1
3
Всего ударов по воротам
8
17
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
5
4
Нарушения
17
21
Офсайды
0
2
Количество передач
378
458
Сейвы
4
2
Точность передач %
82
86
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
1
6
Удары из пределов штрафной
3
9
Удары из-за пределов штрафной
5
8
Матчи команд
Пачука
Мексика. Лига МХ, 1/4 финала
Гвадалахара
- : -
30.11.2026
Пачука
Мексика. Лига МХ, 1/4 финала
Пачука
2 : 1
27.11.2026
Гвадалахара
Мексика. Лига МХ, 17 тур
Пачука
2 : 0
22.11.2026
Толука
Мексика. Лига МХ, 16 тур
Атлас
1 : 4
08.11.2026
Пачука
Мексика. Лига МХ, 15 тур
Пачука
3 : 0
01.11.2026
Тигрес УАНЛ
Мексика. Лига МХ, 14 тур
Америка
1 : 2
26.10.2026
Пачука
Торонто
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Информация о матче
Главный судья:
Джозеф Дикерсон
Новости команд
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Месси накричал на судью в проигранном матче с «Торонто»
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23 августа
1
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