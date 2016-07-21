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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Османлыспор - Зимбру
Османлыспор - Зимбру: обзор матча 21 июля 2016
Османлыспор
21.07.2016, четверг, 21:00
Лига Европы, 2 раунд
5 : 0
Первый матч – 2 : 2
Завершен
Зимбру
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Османлыспор - Зимбру
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Османлыспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Акхисар Беледиеспор
2 : 1
18.05.2018
Османлыспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Османлыспор
2 : 3
13.05.2018
Бешикташ
Турция. Суперлига, 32 тур
Аланьяспор
1 : 1
05.05.2018
Османлыспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Османлыспор
1 : 4
29.04.2018
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 30 тур
Генчлербирлиги
0 : 3
21.04.2018
Османлыспор
Зимбру
Лига конференций, 2 раунд
Ноа
2 : 1
30.07.2026
Зимбру
Лига конференций, 2 раунд
Зимбру
1 : 1
23.07.2026
Ноа
Молдова. Суперлига. Весна, 10 тур
Зимбру
1 : 1
17.05.2026
Петрокуб
Молдова. Суперлига. Весна, 9 тур
Шериф
1 : 0
10.05.2026
Зимбру
Молдова. Суперлига. Весна, 8 тур
Зимбру
4 : 1
02.05.2026
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Зимбру
Клуб Первой лиги вернул игрока «Спартаку» и подписал экс-вратаря клуба Бердыева
15 июля
1
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2025.07.31 18:50
«Зимбру» – «Астана»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 1.72
2025.07.30 10:21
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2025.07.24 15:50
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2025.07.23 11:34
В шорт-листе «Локомотива» находится экс-нападающий «Краснодара» Конате
2017.08.07 18:37
5
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2017.02.23 20:54
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2017.02.16 23:00
Турецкий «Османлыспор» заинтересован в приобретении полузащитника «Рубина» Сонга
2016.12.14 18:24
3
Лига Европы. «Вильярреал» и «Османлыспор» пробились в плей-офф
2016.12.08 20:54
1
Клуб Первой лиги вернул игрока «Спартаку» и подписал экс-вратаря клуба Бердыева
15 июля
1
«Зимбру» – «Астана»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 июля 2025
2025.07.31 18:50
«Зимбру» – «Астана»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 1.72
2025.07.30 10:21
«Астана» – «Зимбру»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 июля 2025
2025.07.24 15:50
«Астана» – «Зимбру»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 1.6
2025.07.23 11:34
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