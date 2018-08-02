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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Рейнджерс - Осиек
Рейнджерс - Осиек: обзор матча 02 августа 2018
Рейнджерс
02.08.2018, четверг, 21:45
Лига Европы, 2 раунд
1 : 1
Первый матч – 1 : 0
Завершен
Осиек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рейнджерс - Осиек
90'
+5
Желтая карточка
Э. Хенти
Желтая карточка
Д. Фланаган
71'
Начало матча
Статистика матча Рейнджерс - Осиек
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
- : -
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Данди
2 : 2
17.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 8 тур
Рейнджерс
0 : 0
10.10.2026
Килмарнок
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Славен Белупо
- : -
23.11.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Осиек
0 : 1
08.11.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Локомотива
1 : 3
01.11.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Осиек
0 : 1
25.10.2026
Рудеш
Хорватия. Футбольная лига, 10 тур
Осиек
1 : 1
17.10.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 9 тур
Осиек
0 : 0
10.10.2026
Истра 1961
Информация о матче
Стадион:
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