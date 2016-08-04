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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Нымме Калью - Османлыспор
Нымме Калью - Османлыспор: обзор матча 04 августа 2016
Нымме Калью
04.08.2016, четверг, 19:00
Лига Европы, 3 раунд
0 : 2
Первый матч – 0 : 1
Завершен
Османлыспор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нымме Калью - Османлыспор
Желтая карточка
А. Дмитриев
13'
Начало матча
Статистика матча Нымме Калью - Османлыспор
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Нымме Калью
Эстония. Премиум Лига, 36 тур
Левадия
2 : 2
07.11.2026
Нымме Калью
Эстония. Премиум Лига, 35 тур
Нымме Калью
1 : 0
01.11.2026
Курессааре
Эстония. Премиум Лига, 34 тур
Пайде
0 : 2
28.10.2026
Нымме Калью
Эстония. Премиум Лига, 33 тур
Нымме Калью
2 : 1
25.10.2026
Флора
Эстония. Премиум Лига, 32 тур
Нымме Юнайтед
3 : 0
17.10.2026
Нымме Калью
Османлыспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Акхисар Беледиеспор
2 : 1
18.05.2018
Османлыспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Османлыспор
2 : 3
13.05.2018
Бешикташ
Турция. Суперлига, 32 тур
Аланьяспор
1 : 1
05.05.2018
Османлыспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Османлыспор
1 : 4
29.04.2018
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 30 тур
Генчлербирлиги
0 : 3
21.04.2018
Османлыспор
Информация о матче
Стадион:
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Нымме Калью
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2025.07.09 08:22
12 российских игроков заявлены на 2-й отборочный раунд еврокубков
21 июля
12 российских футболистов заявлены на 1-й отборочный раунд еврокубков
7 июля
28 эстонских клубов потребовали исключить Россию из УЕФА
4 февраля
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2025.07.22 13:30
3 россиянина заявлены на 1-й отборочный раунд Лиги Европы, еще 13 – в Лиге конференций
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2017.02.23 20:54
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2017.02.16 23:00
Турецкий «Османлыспор» заинтересован в приобретении полузащитника «Рубина» Сонга
2016.12.14 18:24
3
Лига Европы. «Вильярреал» и «Османлыспор» пробились в плей-офф
2016.12.08 20:54
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