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Расписание матчей
Кубок Конфедераций
Россия - Новая Зеландия
Россия - Новая Зеландия: обзор матча 17 июня 2017
Россия
17.06.2017, суббота, 18:00
Кубок конфедераций, группа A, 1 тур
2 : 0
Завершен
Новая Зеландия
31'
М. Боксолл (АГ)
69'
Ф. Смолов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Россия - Новая Зеландия
Замена
А. Миранчук
️️️️
Ф. Смолов
90'
83'
Замена
М. Паттерсон
️️️️
К. Колви
Замена
Д. Тарасов
️️️️
А. Ерохин
77'
71'
Замена
Ш. Смелц
️️️️
М. Рохас
ГОЛ! 2:0!
Ф. Смолов
Пас отдал
А. Самедов
69'
Замена
А. Бухаров
️️️️
Д. Полоз
64'
61'
Замена
Б. Туилома
️️️️
К. Барбарусес
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
М. Боксолл
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Россия
1
Игорь Акинфеев
(К)
ВР
18
Юрий Жирков
ЛАЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
13
Федор Кудряшов
ЦЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
19
Александр Самедов
ПАЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
8
Денис Глушаков
ЦП
17
Александр Головин
АП
21
Александр Ерохин
АП
9
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Новая Зеландия
12
Стефан Маринович
ВР
3
Деклан Уинн
ЛЗ
22
Эндрю Дюрант
ЦЗ
26
Томми Смит
ЦЗ
4
Майкл Боксолл
ЦЗ
18
Кип Колви
ПЗ
11
Марко Рохас
ЛП
23
Райан Томас
ЦП
8
Майкл МакГлинчи
ЦП
17
Костас Барбарусес
ПП
9
Крис Вуд
(К)
ЦФ
Главный тренер
Энтони Хадсон
Россия
1
Гилерме
ВР
20
Владимир Габулов
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
4
Илья Кутепов
ЦЗ
19
Игорь Смольников
ПЗ
3
Роман Шишкин
ПЗ
10
Руслан Камболов
ОП
22
Дмитрий Тарасов
ОП
8
Юрий Газинский
ЦП
11
Алексей Миранчук
АП
11
Александр Бухаров
ЦФ
20
Максим Канунников
ЦФ
Новая Зеландия
23
Тамати Уильямс
ВР
12
Глен Мосс
ВР
24
Дейн Ингэм
ЦЗ
21
Сторм Ру
ЦЗ
17
Томас Дойл
ЦЗ
4
Фемистоклис Цимопулос
ЦЗ
39
Сэм Бразертон
ЦЗ
6
Билл Туилома
ЦЗ
14
Алекс Руфер
ОП
23
Клейтон Льюис
ЦП
10
Шейн Смелц
ЛФ
13
Монти Паттерсон
ЦФ
3-2-1-3-1
1
Акинфеев
5
Васин
13
Кудряшов
14
Джикия
18
Жирков
19
Самедов
8
Глушаков
7
Полоз
21
Ерохин
17
Головин
9
Смолов
3-2-4-1
12
Маринович
22
Дюрант
26
Смит
4
Боксолл
18
Колви
3
Уинн
17
Барбарусес
23
Томас
8
МакГлинчи
11
Рохас
9
Вуд
21
Ерохин
22
Тарасов
22
Тарасов
21
Ерохин
9
Смолов
11
Миранчук
11
Миранчук
9
Смолов
7
Полоз
11
Бухаров
11
Бухаров
7
Полоз
18
Колви
13
Паттерсон
13
Паттерсон
18
Колви
17
Барбарусес
6
Туилома
6
Туилома
17
Барбарусес
11
Рохас
10
Смелц
10
Смелц
11
Рохас
Остались в запасе
Россия
Новая Зеландия
1
Гилерме
ВР
20
Владимир Габулов
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
4
Илья Кутепов
ЦЗ
19
Игорь Смольников
ПЗ
3
Роман Шишкин
ПЗ
10
Руслан Камболов
ОП
8
Юрий Газинский
ЦП
20
Максим Канунников
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
24
Дейн Ингэм
ЦЗ
21
Сторм Ру
ЦЗ
14
Алекс Руфер
ОП
23
Клейтон Льюис
ЦП
17
Томас Дойл
ЦЗ
4
Фемистоклис Цимопулос
ЦЗ
39
Сэм Бразертон
ЦЗ
23
Тамати Уильямс
ВР
12
Глен Мосс
ВР
Главный тренер
Энтони Хадсон
Остались в запасе
1
Гилерме
ВР
20
Владимир Габулов
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
4
Илья Кутепов
ЦЗ
19
Игорь Смольников
ПЗ
3
Роман Шишкин
ПЗ
10
Руслан Камболов
ОП
8
Юрий Газинский
ЦП
20
Максим Канунников
ЦФ
Остались в запасе
24
Дейн Ингэм
ЦЗ
21
Сторм Ру
ЦЗ
14
Алекс Руфер
ОП
23
Клейтон Льюис
ЦП
17
Томас Дойл
ЦЗ
4
Фемистоклис Цимопулос
ЦЗ
39
Сэм Бразертон
ЦЗ
23
Тамати Уильямс
ВР
12
Глен Мосс
ВР
Главный тренер
Станислав Черчесов
Главный тренер
Энтони Хадсон
Статистика матча Россия - Новая Зеландия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
17.11.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
2 : 3
12.11.2026
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 3
06.10.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
6 : 0
03.10.2026
Намибия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
29.09.2026
Иран
Новая Зеландия
Товарищеские матчи. Сборные
Новая Зеландия
3 : 0
15.11.2026
Индия
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
0 : 3
27.09.2026
Новая Зеландия
Товарищеские матчи. Сборные
Палестина
2 : 2
24.09.2026
Новая Зеландия
Чемпионат мира, 3 тур
Новая Зеландия
1 : 5
27.06.2026
Бельгия
Чемпионат мира, 2 тур
Новая Зеландия
1 : 3
22.06.2026
Египет
Информация о матче
Главный судья:
Вильмар Рольдан
(Амальфи)
Стадион:
Газпром Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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