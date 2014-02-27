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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Наполи - Суонси
Наполи - Суонси: обзор матча 27 февраля 2014
Наполи
27.02.2014, четверг, 22:00
Лига Европы, 1/16 финала
3 : 1
Первый матч – 0 : 0
Завершен
Суонси
17'
Л. Инсинье
78'
Г. Игуаин
90+3'
Г. Инлер
30'
Д. Де Гузман
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Суонси
ГОЛ! 3:1!
Г. Инлер
Пас отдал
М. Гамшик
90'
+3
90'
+1
Желтая карточка
Н. Тэйлор
Желтая карточка
Г. Инлер
85'
Замена
М. Бритос
️️️️
Х. Кальехон
84'
82'
Замена
А. Посуэло
️️️️
Д. Де Гузман
ГОЛ! 2:1!
Г. Игуаин
Пас отдал
Д. Мертенс
78'
70'
Замена
Н. Тэйлор
️️️️
М. Эмнес
Замена
Д. Мертенс
️️️️
Л. Инсинье
68'
62'
Замена
Н. Дайер
️️️️
У. Раутледж
Замена
М. Гамшик
️️️️
Г. Пандев
59'
54'
Желтая карточка
Чико
47'
Желтая карточка
Х. Альберто Каньяс
30'
ГОЛ! 1:1!
Д. Де Гузман
Пас отдал
В. Бони
ГОЛ! 1:0!
Л. Инсинье
Пас отдал
Г. Игуаин
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
25
Пепе Рейна
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
3
Энрике
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
88
Гекхан Инлер
ЦП
85
Валон Бехрами
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
7
Хосе Кальехон
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Суонси
13
Михел Ворм
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
15
Чико
ЦЗ
19
Двайт Тиндалли
ПЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
87
Хосе Альберто Каньяс
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
2
Вильфрид Бони
ЦФ
11
Марвин Эмнес
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
Наполи
13
Роберто Коломбо
ВР
3
Мигель Бритос
ЦЗ
15
Антони Ревейер
ПЗ
21
Блерим Джемаили
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
10
Дрис Мертенс
ЦФ
91
Дуван Сапата
ЦФ
Суонси
25
Герхард Треммель
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
8
Алехандро Посуэло
ЦП
12
Натан Дайер
ЦФ
89
Давид Н'Гог
ЦФ
3-3-1-3
25
Рейна
13
Гулам
39
Альбиоль
3
Энрике
88
Инлер
85
Бехрами
11
Маджо
10
Инсинье
21
Пандев
9
Игуаин
7
Кальехон
4-2-2-2
13
Ворм
19
Тиндалли
5
Уилльямс
15
Чико
4
Дэвис
18
Де Гузман
87
Каньяс
19
Эрнандес
15
Раутледж
11
Эмнес
2
Бони
7
Кальехон
3
Бритос
3
Бритос
7
Кальехон
21
Пандев
17
Гамшик
17
Гамшик
21
Пандев
10
Инсинье
10
Мертенс
10
Мертенс
10
Инсинье
11
Эмнес
3
Тэйлор
3
Тэйлор
11
Эмнес
18
Де Гузман
8
Посуэло
8
Посуэло
18
Де Гузман
15
Раутледж
12
Дайер
12
Дайер
15
Раутледж
Остались в запасе
Наполи
Суонси
13
Роберто Коломбо
ВР
15
Антони Ревейер
ПЗ
21
Блерим Джемаили
ЦП
91
Дуван Сапата
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
25
Герхард Треммель
ВР
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
89
Давид Н'Гог
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
Остались в запасе
13
Роберто Коломбо
ВР
15
Антони Ревейер
ПЗ
21
Блерим Джемаили
ЦП
91
Дуван Сапата
ЦФ
Остались в запасе
25
Герхард Треммель
ВР
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
89
Давид Н'Гог
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Главный тренер
Гарри Монк
Статистика матча Наполи - Суонси
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Главный судья:
Овидиу Хацеган
(Арад)
Стадион:
Диего Армандо Марадона
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