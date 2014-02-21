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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Суонси - Наполи
Суонси - Наполи: обзор матча 21 февраля 2014
Суонси
21.02.2014, пятница, 00:05
Лига Европы, 1/16 финала
0 : 0
Ответный матч – 1 : 3
Завершен
Наполи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Суонси - Наполи
Желтая карточка
Д. Де Гузман
85'
84'
Замена
Г. Пандев
️️️️
Г. Игуаин
Замена
М. Эмнес
️️️️
Н. Дайер
79'
74'
Замена
Д. Мертенс
️️️️
Л. Инсинье
72'
Желтая карточка
М. Гамшик
71'
Желтая карточка
К. Маджо
Замена
Д. Шелви
️️️️
А. Ранхель
71'
59'
Желтая карточка
Л. Инсинье
Замена
Д. Де Гузман
️️️️
П. Эрнандес
57'
Желтая карточка
М. Эмнес
56'
46'
Замена
П. Рейна
️️️️
Р. Кабрал
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суонси
13
Михел Ворм
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
15
Чико
ЦЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
7
Леон Бриттон
ОП
87
Хосе Альберто Каньяс
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
2
Вильфрид Бони
ЦФ
12
Натан Дайер
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
Наполи
1
Рафаэль Кабрал
ВР
3
Энрике
ЦЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
15
Антони Ревейер
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
88
Гекхан Инлер
ЦП
21
Блерим Джемаили
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
7
Хосе Кальехон
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Суонси
25
Герхард Треммель
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
26
Джонджо Шелви
ЦП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
11
Марвин Эмнес
ЦФ
89
Давид Н'Гог
ЦФ
Наполи
25
Пепе Рейна
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
85
Валон Бехрами
ЦП
10
Дрис Мертенс
ЦФ
91
Дуван Сапата
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
4-1-1-2-2
13
Ворм
4
Дэвис
15
Чико
5
Уилльямс
22
Ранхель
7
Бриттон
87
Каньяс
15
Раутледж
19
Эрнандес
12
Дайер
2
Бони
3-4-1-2
1
Кабрал
15
Ревейер
3
Бритос
3
Энрике
11
Маджо
21
Джемаили
17
Гамшик
88
Инлер
10
Инсинье
9
Игуаин
7
Кальехон
22
Ранхель
26
Шелви
26
Шелви
22
Ранхель
19
Эрнандес
18
Де Гузман
18
Де Гузман
19
Эрнандес
12
Дайер
11
Эмнес
11
Эмнес
12
Дайер
1
Кабрал
25
Рейна
25
Рейна
1
Кабрал
10
Инсинье
10
Мертенс
10
Мертенс
10
Инсинье
9
Игуаин
21
Пандев
21
Пандев
9
Игуаин
Остались в запасе
Суонси
Наполи
25
Герхард Треммель
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
89
Давид Н'Гог
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
85
Валон Бехрами
ЦП
91
Дуван Сапата
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Остались в запасе
25
Герхард Треммель
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
89
Давид Н'Гог
ЦФ
Остались в запасе
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
85
Валон Бехрами
ЦП
91
Дуван Сапата
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Статистика матча Суонси - Наполи
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Иван Бебек
(Риека)
Стадион:
Либерти
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