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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Наполи - Рейнджерс
Наполи - Рейнджерс: обзор матча 26 октября 2022
Наполи
26.10.2022, среда, 22:00
Лига чемпионов, группа A, 5 тур
3 : 0
Завершен
Рейнджерс
11'
Д. Симеоне
16'
Д. Симеоне
80'
Л. Эстигард
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Наполи - Рейнджерс
Желтая карточка
М. Руй
90'
Желтая карточка
К. Мин-Джэ
88'
Замена
А. Дзаноли
️️️️
Д. Ди Лоренцо
86'
Замена
А. Дзербин
️️️️
Д. Распадори
83'
Замена
П. Зелински
️️️️
С. Лоботка
83'
ГОЛ! 3:0!
Л. Эстигард
Пас отдал
Д. Распадори
80'
76'
Замена
Б. Баришич
️️️️
Л. Кинг
Замена
Д. Гаэтано
️️️️
Э. Эльмас
73'
Замена
И. Лосано
️️️️
М. Политано
73'
68'
Замена
А. Чолак
️️️️
А. Морелос
67'
Замена
С. Эрфилд
️️️️
М. Тилльман
46'
Замена
Ф. Сакала
️️️️
С. Райт
42'
Желтая карточка
Д. Ландстрем
ГОЛ! 2:0!
Д. Симеоне
Пас отдал
М. Руй
16'
ГОЛ! 1:0!
Д. Симеоне
Пас отдал
Д. Ди Лоренцо
11'
9'
Желтая карточка
Б. Дэвис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
1
Алекс Мерет
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
5
Лео Эстигард
ЦЗ
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
68
Станислав Лоботка
ЦП
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
99
Эльйиф Эльмас
АП
21
Маттео Политано
ПВ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Рейнджерс
1
Аллан МакГрегор
ВР
38
Леон Кинг
ЦЗ
6
Бен Дэвис
ЦЗ
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
6
Джеймс Сэндс
ЦЗ
2
Джеймс Тавернье
ПЗ
77
Райан Кент
ЛВ
11
Скотт Райт
ЛВ
6
Джон Ландстрем
ЦП
10
Малик Тилльман
АП
9
Альфредо Морелос
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Наполи
72
Валерио Боффелли
ВР
16
Хуберт Идасяк
ВР
17
Матиас Оливера
ЛЗ
15
Жуан
ЦЗ
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
24
Алессио Дзербин
ЛВ
99
Франк Ангисса
ЦП
20
Петр Зелински
ЦП
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
11
Ирвинг Лосано
ПВ
45
Виктор Осимхен
ЦФ
Рейнджерс
33
Джон МакЛафлин
ВР
3
Борна Баришич
ЛЗ
21
Адам Дивайн
ПЗ
2
Росс МакКрори
ОП
10
Стивен Дэвис
ЦП
37
Скотт Эрфилд
ЦП
11
Алекс Лоури
АП
39
Рабби Матондо
ПВ
14
Антонио-Мирко Чолак
ЦФ
10
Фэшн Сакала
ЦФ
4-2-2-2
1
Мерет
6
Мариу Руй
5
Эстигард
3
Мин-Джэ
22
Ди Лоренцо
68
Лоботка
22
Н'Домбеле
99
Эльмас
21
Политано
18
Распадори
18
Симеоне
3-2-1-3-1
1
МакГрегор
6
Дэвис
33
Йилмаз
6
Сэндс
2
Тавернье
38
Кинг
6
Ландстрем
77
Кент
10
Тилльман
11
Райт
9
Морелос
22
Ди Лоренцо
59
Дзаноли
59
Дзаноли
22
Ди Лоренцо
68
Лоботка
20
Зелински
20
Зелински
68
Лоботка
99
Эльмас
70
Гаэтано
70
Гаэтано
99
Эльмас
18
Распадори
24
Дзербин
24
Дзербин
18
Распадори
21
Политано
11
Лосано
11
Лосано
21
Политано
38
Кинг
3
Баришич
3
Баришич
38
Кинг
10
Тилльман
37
Эрфилд
37
Эрфилд
10
Тилльман
9
Морелос
14
Чолак
14
Чолак
9
Морелос
11
Райт
10
Сакала
10
Сакала
11
Райт
Остались в запасе
Наполи
Рейнджерс
99
Франк Ангисса
ЦП
72
Валерио Боффелли
ВР
16
Хуберт Идасяк
ВР
17
Матиас Оливера
ЛЗ
15
Жуан
ЦЗ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
45
Виктор Осимхен
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
2
Росс МакКрори
ОП
33
Джон МакЛафлин
ВР
21
Адам Дивайн
ПЗ
10
Стивен Дэвис
ЦП
11
Алекс Лоури
АП
39
Рабби Матондо
ПВ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Остались в запасе
99
Франк Ангисса
ЦП
72
Валерио Боффелли
ВР
16
Хуберт Идасяк
ВР
17
Матиас Оливера
ЛЗ
15
Жуан
ЦЗ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
45
Виктор Осимхен
ЦФ
Остались в запасе
2
Росс МакКрори
ОП
33
Джон МакЛафлин
ВР
21
Адам Дивайн
ПЗ
10
Стивен Дэвис
ЦП
11
Алекс Лоури
АП
39
Рабби Матондо
ПВ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Статистика матча Наполи - Рейнджерс
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
3 : 2
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Информация о матче
Стадион:
Диего Армандо Марадона
Где смотреть матч:
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