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Лига Европы 2026/2027
Партизан Минск - Металлург
Партизан Минск - Металлург: обзор матча 23 июля 2009
Партизан Минск
23.07.2009, четверг, 19:00
Лига Европы
1 : 2
Первый матч – 0 : 3
Завершен
Металлург
15'
С. Николас
35'
М. Мгуни
85'
Г. Мхитарян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Партизан Минск - Металлург
Желтая карточка
Н. Осипович
ГОЛ! 1:2!
Г. Мхитарян
Замена
С. Ткаченко
️️️️
С. Кингсли
Замена
А. Макась
️️️️
Ю. Кендыш
Замена
С. Билозор
️️️️
И. Коротецкий
Замена
Ч. Танаса
️️️️
М. Мгуни
Замена
Д. Харитончик
️️️️
А. Камара
Желтая карточка
Г. Кварацхелия
Замена
И. Мальцев
️️️️
Д. Зрнанович
ГОЛ! 1:1!
М. Мгуни
Пас отдал
Г. Мхитарян
Желтая карточка
Д. Зрнанович
ГОЛ! 1:0!
С. Николас
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Партизан Минск
1
Александр Сулима
ВР
4
Дилавер Зрнанович
ЦЗ
16
Николай Осипович
ЦЗ
25
Михаил Еремчук
ЦП
11
Абубакар Камара
ЦП
7
Гиви Кварацхелия
ЦП
8
Александр Толканица
ЦП
5
Дмитрий Щегрикович
ЦП
77
Юрий Кендыш
ЦП
18
Иван Маевский
ЦП
12
Сеолин Николас
ЦФ
Металлург
10
Дмитрий Воробьев
ВР
13
Игорь Коротецкий
ЦЗ
44
Вячеслав Чечер
(К)
ЦЗ
4
Александр Воловик
ЦЗ
28
Мариу Сержиу
ПЗ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
10
Джордже Лазич
ЦП
11
Алексей Годин
ЦП
13
Константинос Макридис
АП
39
Санни Кингсли
ЦФ
27
Мусавенгоси Мгуни
ЦФ
Главный тренер
Николай Костов
Партизан Минск
1
Денис Дечко
ВР
4
Игорь Мальцев
ЦЗ
17
Олег Попель
ЦЗ
51
Александр Скшинецкий
ОП
14
Иван Ситко
ЦП
19
Дмитрий Харитончик
ЦП
22
Александр Макась
ЦФ
Металлург
81
Владимир Дишленкович
ВР
0
Сергей Билозор
ЦЗ
13
Сергей Ткаченко
ЦП
0
Арарат Аракелян
ЦП
18
Велизар Димитров
АП
0
Сергей Шищенко
ЦФ
22
Чиприан Танаса
ЦФ
2-5-2-1
1
Сулима
4
Зрнанович
16
Осипович
8
Толканица
5
Щегрикович
77
Кендыш
18
Маевский
7
Кварацхелия
11
Камара
25
Еремчук
12
Николас
4-3-1-2
10
Воробьев
28
Мариу Сержиу
44
Чечер
4
Воловик
13
Коротецкий
22
Мхитарян
10
Лазич
11
Годин
13
Макридис
27
Мгуни
39
Санни Кингсли
4
Зрнанович
4
Мальцев
4
Мальцев
4
Зрнанович
11
Камара
19
Харитончик
19
Харитончик
11
Камара
77
Кендыш
22
Макась
22
Макась
77
Кендыш
39
Санни Кингсли
13
Ткаченко
13
Ткаченко
39
Санни Кингсли
13
Коротецкий
0
Билозор
0
Билозор
13
Коротецкий
27
Мгуни
22
Танаса
22
Танаса
27
Мгуни
Остались в запасе
Партизан Минск
Металлург
1
Денис Дечко
ВР
51
Александр Скшинецкий
ОП
17
Олег Попель
ЦЗ
14
Иван Ситко
ЦП
0
Сергей Шищенко
ЦФ
0
Арарат Аракелян
ЦП
81
Владимир Дишленкович
ВР
18
Велизар Димитров
АП
Главный тренер
Николай Костов
Остались в запасе
1
Денис Дечко
ВР
51
Александр Скшинецкий
ОП
17
Олег Попель
ЦЗ
14
Иван Ситко
ЦП
Остались в запасе
0
Сергей Шищенко
ЦФ
0
Арарат Аракелян
ЦП
81
Владимир Дишленкович
ВР
18
Велизар Димитров
АП
Главный тренер
Николай Костов
Статистика матча Партизан Минск - Металлург
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Партизан Минск
Беларусь. Высшая лига, 33 тур
Партизан Минск
4 : 3
21.11.2010
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 32 тур
Нафтан
4 : 4
13.11.2010
Партизан Минск
Беларусь. Высшая лига, 31 тур
Партизан Минск
0 : 1
06.11.2010
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Шахтер
4 : 0
31.10.2010
Партизан Минск
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Партизан Минск
0 : 0
23.10.2010
Белшина
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Волынь
1 : 1
29.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Металлург
0 : 0
23.05.2015
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Шахтер
2 : 0
16.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Металлург
0 : 6
10.05.2015
Динамо К
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Заря
4 : 2
02.05.2015
Металлург
Информация о матче
Главный судья:
Оливье Тюаль
(Брест)
Помощники судьи:
Эрик Кастеллани (Франция)
Николя Поттье (Франция)
Стадион:
Трактор
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