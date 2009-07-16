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Лига Европы 2026/2027
Металлург - Партизан Минск
Металлург - Партизан Минск: обзор матча 16 июля 2009
Металлург
16.07.2009, четверг, 20:30
Лига Европы
3 : 0
Ответный матч – 2 : 1
Завершен
Партизан Минск
34'
М. Мгуни
42'
Г. Мхитарян
66'
А. Годин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Металлург - Партизан Минск
Замена
Ч. Танаса
️️️️
К. Макридис
Замена
И. Ситко
️️️️
Г. Кварацхелия
Замена
С. Даниловский
️️️️
А. Годин
Замена
И. Мальцев
️️️️
И. Маевский
Замена
А. Воловик
️️️️
С. Кингсли
ГОЛ! 3:0!
А. Годин
Замена
А. Макась
️️️️
Д. Харитончик
Желтая карточка
В. Чечер
Желтая карточка
Д. Зрнанович
Желтая карточка
Г. Кварацхелия
ГОЛ! 2:0!
Г. Мхитарян
ГОЛ! 1:0!
М. Мгуни
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлург
81
Владимир Дишленкович
ВР
9
Шина
ЛЗ
13
Игорь Коротецкий
ЦЗ
44
Вячеслав Чечер
ЦЗ
28
Мариу Сержиу
ПЗ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
11
Алексей Годин
ЦП
10
Джордже Лазич
ЦП
13
Константинос Макридис
АП
27
Мусавенгоси Мгуни
ЦФ
39
Санни Кингсли
ЦФ
Главный тренер
Николай Костов
Партизан Минск
1
Александр Сулима
ВР
4
Дилавер Зрнанович
ЦЗ
17
Олег Попель
ЦЗ
16
Николай Осипович
ЦЗ
25
Михаил Еремчук
ЦП
8
Александр Толканица
ЦП
7
Гиви Кварацхелия
ЦП
19
Дмитрий Харитончик
ЦП
5
Дмитрий Щегрикович
ЦП
18
Иван Маевский
ЦП
12
Сеолин Николас
ЦФ
Металлург
10
Дмитрий Воробьев
ВР
0
Сергей Билозор
ЦЗ
4
Александр Воловик
ЦЗ
99
Сергей Даниловский
ЦЗ
0
Арарат Аракелян
ЦП
0
Сергей Шищенко
ЦФ
22
Чиприан Танаса
ЦФ
Партизан Минск
1
Денис Дечко
ВР
4
Игорь Мальцев
ЦЗ
51
Александр Скшинецкий
ОП
14
Иван Ситко
ЦП
22
Александр Макась
ЦФ
4-3-1-2
81
Дишленкович
9
Шина
13
Коротецкий
44
Чечер
28
Мариу Сержиу
22
Мхитарян
11
Годин
10
Лазич
13
Макридис
39
Санни Кингсли
27
Мгуни
3-5-1-1
1
Сулима
4
Зрнанович
17
Попель
16
Осипович
8
Толканица
19
Харитончик
5
Щегрикович
18
Маевский
7
Кварацхелия
25
Еремчук
12
Николас
39
Санни Кингсли
4
Воловик
4
Воловик
39
Санни Кингсли
11
Годин
99
Даниловский
99
Даниловский
11
Годин
13
Макридис
22
Танаса
22
Танаса
13
Макридис
18
Маевский
4
Мальцев
4
Мальцев
18
Маевский
7
Кварацхелия
14
Ситко
14
Ситко
7
Кварацхелия
19
Харитончик
22
Макась
22
Макась
19
Харитончик
Остались в запасе
Металлург
Партизан Минск
0
Арарат Аракелян
ЦП
0
Сергей Билозор
ЦЗ
0
Сергей Шищенко
ЦФ
10
Дмитрий Воробьев
ВР
Главный тренер
Николай Костов
51
Александр Скшинецкий
ОП
1
Денис Дечко
ВР
Остались в запасе
0
Арарат Аракелян
ЦП
0
Сергей Билозор
ЦЗ
0
Сергей Шищенко
ЦФ
10
Дмитрий Воробьев
ВР
Остались в запасе
51
Александр Скшинецкий
ОП
1
Денис Дечко
ВР
Главный тренер
Николай Костов
Статистика матча Металлург - Партизан Минск
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Волынь
1 : 1
29.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Металлург
0 : 0
23.05.2015
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Шахтер
2 : 0
16.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Металлург
0 : 6
10.05.2015
Динамо К
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Заря
4 : 2
02.05.2015
Металлург
Партизан Минск
Беларусь. Высшая лига, 33 тур
Партизан Минск
4 : 3
21.11.2010
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 32 тур
Нафтан
4 : 4
13.11.2010
Партизан Минск
Беларусь. Высшая лига, 31 тур
Партизан Минск
0 : 1
06.11.2010
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Шахтер
4 : 0
31.10.2010
Партизан Минск
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Партизан Минск
0 : 0
23.10.2010
Белшина
Информация о матче
Главный судья:
Бабак Рафати
(Ганновер)
Стадион:
Металлург
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Партизан Минск
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2017.07.20 07:17
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