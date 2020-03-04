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Расписание матчей
Англия. Кубок
Шеффилд Уэнсдэй - Манчестер Сити
Шеффилд Уэнсдэй - Манчестер Сити: обзор матча 04 марта 2020
Шеффилд Уэнсдэй
04.03.2020, среда, 22:45
Англия. Кубок, 1/8 финала
0 : 1
Завершен
Манчестер Сити
53'
С. Агуэро
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Шеффилд Уэнсдэй - Манчестер Сити
88'
Желтая карточка
Р. Марез
86'
Замена
Р. Стерлинг
️️️️
С. Агуэро
53'
ГОЛ! 0:1!
С. Агуэро
Пас отдал
Б. Менди
Замена
Т. Лис
️️️️
J. BÃ¶rner
46'
Желтая карточка
Л. Палмер
36'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Уэнсдэй
33
Джо Уайлдсмит
ВР
3
Морган Фокс
ЦЗ
2
Лайам Палмер
ЦЗ
27
Dominic Iorfa
ЦЗ
31
Julian BÃ¶rner
ЦЗ
20
Киран Ли
ЦП
6
Йоей Пелюпесси
ЦП
10
Бэрри Беннэн
ЦП
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
9
Алессио Да Крус
ЦФ
45
Фернандо Форестьери
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
Манчестер Сити
1
Клаудио Браво
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
16
Родри
ОП
21
Давид Сильва
АП
20
Бернарду Силва
АП
26
Рияд Марез
ПВ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Шеффилд Уэнсдэй
1
Cameron Dawson
ВР
12
Том Лис
ЦЗ
3
Осазе Урогиде
ЦЗ
8
Алекс Хант
ЦЗ
7
Kadeem Harris
ЦП
26
Стивен Флетчер
ЦФ
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
5
Фернандиньо
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
4-3-1-2
33
Уайлдсмит
3
Фокс
27
31
2
Палмер
20
Ли
6
Пелюпесси
10
Беннэн
23
Мерфи
45
Форестьери
9
Да Крус
4-1-3-2
1
Браво
2
Канселу
30
Отаменди
6
Стоунз
23
Менди
16
Родри
26
Марез
20
Силва
21
Сильва
10
Агуэро
9
Жезус
31
12
Лис
12
Лис
31
10
Агуэро
19
Стерлинг
19
Стерлинг
10
Агуэро
Остались в запасе
Шеффилд Уэнсдэй
Манчестер Сити
1
Cameron Dawson
ВР
3
Осазе Урогиде
ЦЗ
8
Алекс Хант
ЦЗ
7
Kadeem Harris
ЦП
26
Стивен Флетчер
ЦФ
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
47
Фил Фоден
ЛВ
31
Эдерсон
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
5
Фернандиньо
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
1
Cameron Dawson
ВР
3
Осазе Урогиде
ЦЗ
8
Алекс Хант
ЦЗ
7
Kadeem Harris
ЦП
26
Стивен Флетчер
ЦФ
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
Остались в запасе
47
Фил Фоден
ЛВ
31
Эдерсон
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
5
Фернандиньо
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
Главный тренер
Гарри Монк
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Шеффилд Уэнсдэй - Манчестер Сити
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 8 тур
Стивенидж
- : -
24.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Донкастер Роверс
2 : 0
24.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
- : -
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
Хиллсбро
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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