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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Мальме - Жальгирис
Мальме - Жальгирис: обзор матча 27 июля 2022
Мальме
27.07.2022, среда, 20:00
Лига чемпионов, 2 раунд
0 : 2
Первый матч – 0 : 1
Завершен
Жальгирис
52'
Р. Оливейра
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Мальме - Жальгирис
Желтая карточка
Э. Ларссон
90'
+4
90'
Желтая карточка
Н. Любисавлевич
Желтая карточка
О. Тойвонен
83'
81'
Замена
С. Миколюнас
️️️️
О. Буфф
77'
Желтая карточка
Г. Ярусевичюс
Вторая желтая
А. Кристиансен
77'
Замена
Х. Ларссон
️️️️
С. Пенья
76'
72'
Желтая карточка
Ф. Кьереме
Замена
Э. Ларссон
️️️️
Ф. Беймо
71'
71'
Замена
Г. Ярусевичюс
️️️️
Ф. Урега
71'
Замена
Д. Казлаускас
️️️️
Р. Оливейра
65'
Желтая карточка
Ф. Урега
Замена
С. Рикс
️️️️
Й. Кнудсен
57'
Замена
П. Сейдиу
️️️️
Ж. Инге Бергет
57'
52'
ГОЛ! 0:1!
Р. Оливейра
Замена
И. Телин
️️️️
В. Бирманчевич
46'
Желтая карточка
А. Кристиансен
38'
32'
Желтая карточка
М. Миличкович
29'
Желтая карточка
Ж. Бопесу
26'
Желтая карточка
Н. Мартин Горобсов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мальме
27
Йохан Далин
ВР
4
Лассе Нильсен
ЦЗ
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
3
Йонас Кнудсен
ЦЗ
2
Феликс Беймо
ПЗ
7
Велько Бирманчевич
ЛВ
24
Мустафа Зейдан
ЦП
10
Андерс Кристиансен
ЦП
11
Ола Тойвонен
ЦП
6
Серхио Пенья
АП
14
Жо Инге Бергет
ЦФ
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
Жальгирис
1
Эдвинас Гертмонас
ВР
12
Петар Мамич
ЛЗ
3
Марио Павелич
ЦЗ
70
Фабьен Урега
ЛП
95
Жоэль Бопесу
ЦП
15
Оливер Буфф
ЦП
10
Марко Миличкович
АП
26
Неманья Любисавлевич
ЦФ
5
Николас Мартин Горобсов
ЦФ
27
Матиас Ойевуси
ЦФ
19
Ренан Оливейра
ЦФ
Главный тренер
Роландас Джяукштас
Мальме
1
Исмаэль Диавара
ВР
12
Виктор Андерссон
ВР
6
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
64
Эрик Ларссон
ЦЗ
37
Матей Халуш
ЦЗ
5
Серен Рикс
ЦП
6
Эрдаль Ракип
ЦП
15
Хуго Ларссон
ЦП
24
Патриот Сейдиу
ЦФ
92
Исаак Телин
ЦФ
Жальгирис
5
Кипрас Казуколовас
ЦЗ
13
Саулюс Миколюнас
ПЗ
24
Мотиеюс Бурба
ЦП
11
Франсис Кьереме
ПВ
25
Томислав Дука
ЦФ
95
Gaudentas Ralys
ЦФ
15
Иван Татомирович
ЦФ
9
Донатас Казлаускас
ЦФ
88
Мантас Куклис
ЦФ
9
Густас Ярусевичюс
ЦФ
27
Йосип Тадич
ЦФ
81
Мейнардас Микуленас
ЦФ
4-3-2-1
27
Далин
4
Нильсен
4
Мойсандер
3
Кнудсен
2
Беймо
24
Зейдан
10
Кристиансен
11
Тойвонен
7
Бирманчевич
6
Пенья
14
Бергет
2-3-1-4
1
Гертмонас
3
Павелич
12
Мамич
95
Бопесу
15
Буфф
70
Урега
10
Миличкович
19
Оливейра
27
Ойевуси
5
Горобсов
26
Любисавлевич
2
Беймо
64
Ларссон
64
Ларссон
2
Беймо
3
Кнудсен
5
Рикс
5
Рикс
3
Кнудсен
6
Пенья
15
Ларссон
15
Ларссон
6
Пенья
14
Бергет
24
Сейдиу
24
Сейдиу
14
Бергет
7
Бирманчевич
92
Телин
92
Телин
7
Бирманчевич
15
Буфф
13
Миколюнас
13
Миколюнас
15
Буфф
19
Оливейра
9
Казлаускас
9
Казлаускас
19
Оливейра
70
Урега
9
Ярусевичюс
9
Ярусевичюс
70
Урега
Остались в запасе
Мальме
Жальгирис
1
Исмаэль Диавара
ВР
12
Виктор Андерссон
ВР
6
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
37
Матей Халуш
ЦЗ
6
Эрдаль Ракип
ЦП
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
11
Франсис Кьереме
ПВ
5
Кипрас Казуколовас
ЦЗ
24
Мотиеюс Бурба
ЦП
25
Томислав Дука
ЦФ
95
Gaudentas Ralys
ЦФ
15
Иван Татомирович
ЦФ
88
Мантас Куклис
ЦФ
27
Йосип Тадич
ЦФ
81
Мейнардас Микуленас
ЦФ
Главный тренер
Роландас Джяукштас
Остались в запасе
1
Исмаэль Диавара
ВР
12
Виктор Андерссон
ВР
6
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
37
Матей Халуш
ЦЗ
6
Эрдаль Ракип
ЦП
Остались в запасе
11
Франсис Кьереме
ПВ
5
Кипрас Казуколовас
ЦЗ
24
Мотиеюс Бурба
ЦП
25
Томислав Дука
ЦФ
95
Gaudentas Ralys
ЦФ
15
Иван Татомирович
ЦФ
88
Мантас Куклис
ЦФ
27
Йосип Тадич
ЦФ
81
Мейнардас Микуленас
ЦФ
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
Главный тренер
Роландас Джяукштас
Статистика матча Мальме - Жальгирис
3
1
7
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
7
Матчи команд
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Мальме
- : -
29.11.2026
Броммапойкарна
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Мьеллбю
1 : 1
21.11.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Гетеборг
0 : 0
08.11.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Мальме
1 : 2
01.11.2026
Хаммарбю
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Хальмстад
0 : 3
28.10.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Эльфсборг
0 : 0
23.10.2026
Мальме
Жальгирис
Литва. А-Лига, 36 тур
Банга
1 : 2
08.11.2026
Жальгирис
Литва. А-Лига, 34 тур
Кауно Жальгирис
0 : 0
26.10.2026
Жальгирис
Литва. А-Лига, 33 тур
Жальгирис
4 : 1
18.10.2026
Хегельманн
Литва. А-Лига, 22 тур
Жальгирис
4 : 0
10.10.2026
Судува
Литва. А-Лига, 32 тур
ТрансИНВЕСТ
3 : 0
19.09.2026
Жальгирис
Информация о матче
Стадион:
Сведбанк Стэдион
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