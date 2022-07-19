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Лига чемпионов 2026/2027
Жальгирис - Мальме
Жальгирис - Мальме: обзор матча 19 июля 2022
Жальгирис
19.07.2022, вторник, 19:00
Лига чемпионов, 2 раунд
1 : 0
Ответный матч – 2 : 0
Завершен
Мальме
49'
Ф. Урега
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Жальгирис - Мальме
Замена
Й. Тадич
️️️️
М. Миличкович
90'
+4
Желтая карточка
Н. Любисавлевич
87'
84'
Желтая карточка
Н. Мойсандер
Замена
М. Куклис
️️️️
О. Буфф
82'
Замена
Д. Казлаускас
️️️️
Р. Оливейра
82'
73'
Замена
Н. Мойсандер
️️️️
М. Ольссон
Замена
Г. Ярусевичюс
️️️️
Ф. Урега
73'
70'
Замена
О. Тойвонен
️️️️
А. Кристиансен
70'
Замена
Х. Ларссон
️️️️
С. Пенья
70'
Замена
Э. Ларссон
️️️️
Ф. Беймо
ГОЛ! 1:0!
Ф. Урега
Пас отдал
П. Мамич
49'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Жальгирис
1
Эдвинас Гертмонас
ВР
12
Петар Мамич
ЛЗ
3
Марио Павелич
ЦЗ
95
Жоэль Бопесу
ЦП
15
Оливер Буфф
ЦП
10
Марко Миличкович
АП
27
Матиас Ойевуси
ЦФ
19
Ренан Оливейра
ЦФ
70
Фабьен Урега
ЦФ
5
Николас Мартин Горобсов
ЦФ
26
Неманья Любисавлевич
ЦФ
Главный тренер
Роландас Джяукштас
Мальме
27
Йохан Далин
ВР
4
Лассе Нильсен
ЦЗ
6
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
2
Феликс Беймо
ПЗ
7
Велько Бирманчевич
ЛВ
23
Махаме Сиби
ОП
10
Андерс Кристиансен
ЦП
6
Серхио Пенья
АП
14
Жо Инге Бергет
ЦФ
92
Исаак Телин
ЦФ
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
Жальгирис
5
Кипрас Казуколовас
ЦЗ
13
Саулюс Миколюнас
ПЗ
24
Мотиеюс Бурба
ЦП
11
Франсис Кьереме
ПВ
81
Мейнардас Микуленас
ЦФ
27
Йосип Тадич
ЦФ
9
Густас Ярусевичюс
ЦФ
9
Донатас Казлаускас
ЦФ
15
Иван Татомирович
ЦФ
4
Динмухаммед Кашкен
ЦФ
25
Томислав Дука
ЦФ
88
Мантас Куклис
ЦФ
Мальме
1
Исмаэль Диавара
ВР
12
Виктор Андерссон
ВР
64
Эрик Ларссон
ЦЗ
3
Йонас Кнудсен
ЦЗ
37
Матей Халуш
ЦЗ
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
6
Эрдаль Ракип
ЦП
15
Хуго Ларссон
ЦП
11
Ола Тойвонен
ЦП
24
Патриот Сейдиу
ЦФ
2-2-1-5
1
Гертмонас
12
Мамич
3
Павелич
95
Бопесу
15
Буфф
10
Миличкович
19
Оливейра
26
Любисавлевич
5
Горобсов
70
Урега
27
Ойевуси
4-1-1-2-2
27
Далин
2
Беймо
6
Хаджикадунич
13
Ольссон
4
Нильсен
23
Сиби
10
Кристиансен
6
Пенья
7
Бирманчевич
92
Телин
14
Бергет
10
Миличкович
27
Тадич
27
Тадич
10
Миличкович
70
Урега
9
Ярусевичюс
9
Ярусевичюс
70
Урега
19
Оливейра
9
Казлаускас
9
Казлаускас
19
Оливейра
15
Буфф
88
Куклис
88
Куклис
15
Буфф
2
Беймо
64
Ларссон
64
Ларссон
2
Беймо
13
Ольссон
4
Мойсандер
4
Мойсандер
13
Ольссон
6
Пенья
15
Ларссон
15
Ларссон
6
Пенья
10
Кристиансен
11
Тойвонен
11
Тойвонен
10
Кристиансен
Остались в запасе
Жальгирис
Мальме
11
Франсис Кьереме
ПВ
5
Кипрас Казуколовас
ЦЗ
13
Саулюс Миколюнас
ПЗ
24
Мотиеюс Бурба
ЦП
81
Мейнардас Микуленас
ЦФ
15
Иван Татомирович
ЦФ
4
Динмухаммед Кашкен
ЦФ
25
Томислав Дука
ЦФ
Главный тренер
Роландас Джяукштас
1
Исмаэль Диавара
ВР
12
Виктор Андерссон
ВР
3
Йонас Кнудсен
ЦЗ
37
Матей Халуш
ЦЗ
6
Эрдаль Ракип
ЦП
24
Патриот Сейдиу
ЦФ
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
Остались в запасе
11
Франсис Кьереме
ПВ
5
Кипрас Казуколовас
ЦЗ
13
Саулюс Миколюнас
ПЗ
24
Мотиеюс Бурба
ЦП
81
Мейнардас Микуленас
ЦФ
15
Иван Татомирович
ЦФ
4
Динмухаммед Кашкен
ЦФ
25
Томислав Дука
ЦФ
Остались в запасе
1
Исмаэль Диавара
ВР
12
Виктор Андерссон
ВР
3
Йонас Кнудсен
ЦЗ
37
Матей Халуш
ЦЗ
6
Эрдаль Ракип
ЦП
24
Патриот Сейдиу
ЦФ
Главный тренер
Роландас Джяукштас
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
Статистика матча Жальгирис - Мальме
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Жальгирис
Литва. А-Лига, 36 тур
Банга
1 : 2
08.11.2026
Жальгирис
Литва. А-Лига, 34 тур
Кауно Жальгирис
0 : 0
26.10.2026
Жальгирис
Литва. А-Лига, 33 тур
Жальгирис
4 : 1
18.10.2026
Хегельманн
Литва. А-Лига, 22 тур
Жальгирис
4 : 0
10.10.2026
Судува
Литва. А-Лига, 32 тур
ТрансИНВЕСТ
3 : 0
19.09.2026
Жальгирис
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Мальме
- : -
29.11.2026
Броммапойкарна
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Мьеллбю
1 : 1
21.11.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Гетеборг
0 : 0
08.11.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Мальме
1 : 2
01.11.2026
Хаммарбю
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Хальмстад
0 : 3
28.10.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Эльфсборг
0 : 0
23.10.2026
Мальме
Информация о матче
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