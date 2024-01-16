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Расписание матчей
Кубок Африки
Мали - ЮАР
Мали - ЮАР: обзор матча 16 января 2024
Мали
16.01.2024, вторник, 23:00
Кубок африканских наций, группа E, 1 тур
2 : 0
Завершен
ЮАР
60'
Х. Траоре
66'
Л. Синайоко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мали - ЮАР
Желтая карточка
Л. Кулибали
90'
+4
87'
Замена
Т. Морена
️️️️
Т. Масеко
Замена
Д. Нене
️️️️
С. Койта
86'
Замена
И. Сиссоко
️️️️
Л. Синайоко
86'
Замена
Б. Траоре
️️️️
А. Айдара
86'
Замена
Ф. Диабате
️️️️
А. Дьен
78'
77'
Желтая карточка
С. Ксулу
74'
Замена
М. Маямбела
️️️️
Т. Зване
73'
Замена
З. Лепаса
️️️️
Э. Макгопа
ГОЛ! 2:0!
Л. Синайоко
Пас отдал
К. Думбия
66'
ГОЛ! 1:0!
Х. Траоре
60'
58'
Желтая карточка
М. Мвала
Замена
Л. Кулибали
️️️️
И. Биссума
58'
Желтая карточка
К. Куяте
43'
19'
Пенальти не реализован!
П. Тау
Желтая карточка
С. Ниакате
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мали
16
Джиджи Диарра
ВР
5
Кики Куяте
ЦЗ
6
Сику Ниакате
ЦЗ
2
Хамари Траоре
(К)
ПЗ
17
Фалайе Сако
ПЗ
4
Амаду Айдара
ЦП
23
Алиу Дьен
ЦП
10
Ив Биссума
ЦП
10
Камори Думбия
АП
17
Лассине Синайоко
ЦФ
20
Секу Койта
ЦФ
Главный тренер
Эрик Шелле
ЮАР
1
Ронвен Уильямс
ВР
5
Сиянда Ксулу
ЦЗ
14
Мотоби Мвала
ЦЗ
6
Обри Модиба
ЦЗ
20
Хулисо Мудау
ЦЗ
13
Яя Ситхоле
ЦП
12
Тапело Масеко
ЦП
11
Темба Зване
ЦП
10
Перси Тау
ПВ
4
Тебохо Мокоена
ЦФ
99
Эвиденс Макгопа
ЦФ
Главный тренер
Уго Броос
Мали
99
Исмаэль Диавара
ВР
22
Абубакар Думбия
ВР
3
Амаду Данте
ЛЗ
10
Мусса Думбия
ЛВ
15
Мамаду Фофана
ОП
11
Лассана Кулибали
ЦП
21
Адама Траоре
ЦП
24
Бубакар Траоре
ЦП
19
Фуссейни Диабате
ЦФ
7
Доржель Нене
ЦФ
9
Ибрахим Сиссоко
ЦФ
6
Юссуфу Ниакате
ЦФ
ЮАР
16
Вели Мотва
ВР
22
Рикардо Госс
ВР
3
Терренс Машего
ЦЗ
18
Грант Кекана
ЦЗ
2
Нийко Мобби
ЦЗ
28
Тапело Морена
ЦЗ
21
Михлали Маямбела
ЛВ
15
Табанг Монаре
ЦП
7
Освин Апполлис
ЦП
23
Джейден Адамс
ЦП
19
Нкосинати Сибиси
ЦФ
17
Захеле Лепаса
ЦФ
4-3-1-2
16
Диарра
2
Траоре
5
Куяте
6
Ниакате
17
Сако
4
Айдара
23
Дьен
10
Биссума
10
Думбия
20
Койта
17
Синайоко
4-3-1-2
1
Уильямс
14
Мвала
6
Модиба
20
Мудау
5
Ксулу
13
Ситхоле
12
Масеко
11
Зване
10
Тау
99
Макгопа
4
Мокоена
10
Биссума
11
Кулибали
11
Кулибали
10
Биссума
4
Айдара
24
Траоре
24
Траоре
4
Айдара
23
Дьен
19
Диабате
19
Диабате
23
Дьен
20
Койта
7
Нене
7
Нене
20
Койта
17
Синайоко
9
Сиссоко
9
Сиссоко
17
Синайоко
12
Масеко
28
Морена
28
Морена
12
Масеко
11
Зване
21
Маямбела
21
Маямбела
11
Зване
99
Макгопа
17
Лепаса
17
Лепаса
99
Макгопа
Остались в запасе
Мали
ЮАР
99
Исмаэль Диавара
ВР
22
Абубакар Думбия
ВР
3
Амаду Данте
ЛЗ
15
Мамаду Фофана
ОП
21
Адама Траоре
ЦП
10
Мусса Думбия
ЛВ
6
Юссуфу Ниакате
ЦФ
Главный тренер
Эрик Шелле
16
Вели Мотва
ВР
22
Рикардо Госс
ВР
3
Терренс Машего
ЦЗ
18
Грант Кекана
ЦЗ
2
Нийко Мобби
ЦЗ
15
Табанг Монаре
ЦП
7
Освин Апполлис
ЦП
23
Джейден Адамс
ЦП
19
Нкосинати Сибиси
ЦФ
Главный тренер
Уго Броос
Остались в запасе
99
Исмаэль Диавара
ВР
22
Абубакар Думбия
ВР
3
Амаду Данте
ЛЗ
15
Мамаду Фофана
ОП
21
Адама Траоре
ЦП
10
Мусса Думбия
ЛВ
6
Юссуфу Ниакате
ЦФ
Остались в запасе
16
Вели Мотва
ВР
22
Рикардо Госс
ВР
3
Терренс Машего
ЦЗ
18
Грант Кекана
ЦЗ
2
Нийко Мобби
ЦЗ
15
Табанг Монаре
ЦП
7
Освин Апполлис
ЦП
23
Джейден Адамс
ЦП
19
Нкосинати Сибиси
ЦФ
Главный тренер
Эрик Шелле
Главный тренер
Уго Броос
Статистика матча Мали - ЮАР
3
2
Всего ударов по воротам
16
12
Удары в створ
7
6
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
2
3
Нарушения
14
11
Офсайды
0
1
Количество передач
403
482
Сейвы
6
5
Точность передач %
78
83
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
8
5
Удары из-за пределов штрафной
8
7
Матчи команд
Мали
Товарищеские матчи. Сборные
Марокко
1 : 1
04.10.2026
Мали
Товарищеские матчи. Сборные
Тунис
0 : 0
03.10.2026
Мали
Товарищеские матчи. Сборные
Иран
2 : 0
04.06.2026
Мали
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
0 : 0
31.03.2026
Мали
Кубок африканских наций, 1/4 финала
Мали
0 : 1
09.01.2026
Сенегал
ЮАР
Товарищеские матчи. Сборные
Египет
0 : 1
04.10.2026
ЮАР
Чемпионат мира, 1/16 финала
ЮАР
0 : 1
28.06.2026
Канада
Чемпионат мира, 3 тур
ЮАР
1 : 0
25.06.2026
Южная Корея
Чемпионат мира, 2 тур
Чехия
1 : 1
18.06.2026
ЮАР
Чемпионат мира, 1 тур
Мексика
2 : 0
11.06.2026
ЮАР
Информация о матче
Главный судья:
Мохамед Адель
(Каир)
Стадион:
Амаду Гон Кулибали
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