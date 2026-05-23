Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Шахтер Донецк РФ - Заря Луганск РФ: обзор матча 23 мая 2026

Шахтер Донецк РФ
23.05.2026, суббота, 16:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 9 тур
2 : 1
Завершен
Заря Луганск РФ
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер Донецк РФ
54
Адам Шиханматов
ВР
8
Дмитрий Карташов
ЛЗ
14
Дмитрий Щербань
ЛЗ
2
Владимир Хозин
ЛЗ
4
Айрат Мусин
ПЗ
77
Антон Орлов
ПЗ
25
Данил Степанов
ПЗ
21
Георгий Махатадзе
ЛП
19
Илья Гаврильчик
ЦП
31
Тимур Касимов
ПП
9
Руслан Суанов
ЦФ
Главный тренер
Олег Алейник
Заря Луганск РФ
16
Максим Микитюк
ВР
2
Спартак Гогниев
ЛЗ
19
Sergey Tsindrik
ЛЗ
72
Максим Агапов
ЛЗ
4
Данил Скрыпников
ПЗ
3
Алексей Мулдаров
ПЗ
17
Иван Глущенко
ПЗ
11
Михаил Захаров
ЛП
15
Валерий Титаренко
ЦП
7
Роман Романов
ПП
9
Valentin Ushakov
ЦФ
Главный тренер
Алексей Мулдаров
Шахтер Донецк РФ
23
Семен Романюков
ЦЗ
27
Илья Захаров
ЦЗ
7
Элвин Талибов
ЦЗ
13
Олег Булатников
ЦЗ
1
Ярослав Котляров
ЦЗ
18
Гамид Джамуев
ПЗ
10
Аслан Муталиев
ЛП
91
Андрей Трофимов
ЦП
9
Максим Дегтярёв
ПП
94
Илья Детенышев
ЦФ
Заря Луганск РФ
43
Руслан Войцеховский
ЛЗ
5
Владислав Саушкин
ЛЗ
8
Никита Куканов
ЛЗ
23
Мирослав Зновенко
ЦЗ
35
Ян Балан
ЦЗ
18
Сергей Демченко
ПЗ
18
Артем Шоларь
ЦФ
3-2-3-1
54
Шиханматов
77
Орлов
8
Карташов
14
Щербань
2
Хозин
25
Степанов
21
Махатадзе
19
Гаврильчик
31
Касимов
9
Суанов
3-2-3-1
16
Микитюк
3
Мулдаров
2
Гогниев
19
Tsindrik
17
Глущенко
72
Агапов
7
Романов
15
Титаренко
11
Захаров
9
Ushakov
Остались в запасе
Шахтер Донецк РФ
Заря Луганск РФ
23
Семен Романюков
ЦЗ
27
Илья Захаров
ЦЗ
7
Элвин Талибов
ЦЗ
13
Олег Булатников
ЦЗ
1
Ярослав Котляров
ЦЗ
18
Гамид Джамуев
ПЗ
10
Аслан Муталиев
ЛП
91
Андрей Трофимов
ЦП
9
Максим Дегтярёв
ПП
94
Илья Детенышев
ЦФ
Главный тренер
Олег Алейник
43
Руслан Войцеховский
ЛЗ
5
Владислав Саушкин
ЛЗ
8
Никита Куканов
ЛЗ
23
Мирослав Зновенко
ЦЗ
35
Ян Балан
ЦЗ
18
Сергей Демченко
ПЗ
18
Артем Шоларь
ЦФ
Главный тренер
Алексей Мулдаров
Остались в запасе
23
Семен Романюков
ЦЗ
27
Илья Захаров
ЦЗ
7
Элвин Талибов
ЦЗ
13
Олег Булатников
ЦЗ
1
Ярослав Котляров
ЦЗ
18
Гамид Джамуев
ПЗ
10
Аслан Муталиев
ЛП
91
Андрей Трофимов
ЦП
9
Максим Дегтярёв
ПП
94
Илья Детенышев
ЦФ
Остались в запасе
43
Руслан Войцеховский
ЛЗ
5
Владислав Саушкин
ЛЗ
8
Никита Куканов
ЛЗ
23
Мирослав Зновенко
ЦЗ
35
Ян Балан
ЦЗ
18
Сергей Демченко
ПЗ
18
Артем Шоларь
ЦФ
Главный тренер
Олег Алейник
Главный тренер
Алексей Мулдаров
Статистика матча Шахтер Донецк РФ - Заря Луганск РФ
Всего ударов по воротам
12
7
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
2
4
Нарушения
12
25
Офсайды
2
1
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
1
0
Информация о матче
Стадион:
Форте Арена
Новости команд
Все
Шахтер Донецк РФ
Заря Луганск РФ
«Волга» подписала игрока с 84 матчами в РПЛ
23 июня
«Заря Луганск» – «Ангушт»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 1.75
12 июня
«Шахтер Донецк» – «Дружба»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 1.78
12 июня
«Динамо-2 Махачкала» – «Заря Луганск»: прогноз и ставки на матч 7 июня 2026 с коэффициентом 1.85
6 июня
«Заря Луганск» – «Нефтяник»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 2
29 мая
«Волга» подписала игрока с 84 матчами в РПЛ
23 июня
«Шахтер Донецк» – «Дружба»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 1.78
12 июня
«Шахтер Донецк» – «Победа»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 1.90
29 мая
«Шахтер» Донецк – «Ростов-2»: прогноз и ставки на матч 8 мая 2026 с коэффициентом 1.75
7 мая
«Заря Луганск» – «Ангушт»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 1.75
12 июня
«Динамо-2 Махачкала» – «Заря Луганск»: прогноз и ставки на матч 7 июня 2026 с коэффициентом 1.85
6 июня
«Заря Луганск» – «Нефтяник»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 2
29 мая
«Заря» Луганск – «Чайка-2»: прогноз и ставки на матч 8 мая 2026 с коэффициентом 2.10
7 мая
Больше новостей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1
Все
Текущие
Будущие
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Спартак-Нальчик
- : -
25.07.2026
Рубин Я
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Дружба
- : -
25.07.2026
Севастополь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Нефтяник
- : -
25.07.2026
Заря Луганск РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Победа
- : -
25.07.2026
Шахтер Донецк РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Астрахань
- : -
25.07.2026
Чайка-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Спартак-Нальчик
- : -
25.07.2026
Рубин Я
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Дружба
- : -
25.07.2026
Севастополь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Нефтяник
- : -
25.07.2026
Заря Луганск РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Победа
- : -
25.07.2026
Шахтер Донецк РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Астрахань
- : -
25.07.2026
Чайка-М
Последние матчи
Все
Шахтер Донецк РФ
Заря Луганск РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 15 тур
Динамо-2 Мх
1 : 1
05.07.2026
Шахтер Донецк РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 15 тур
Астрахань
1 : 2
04.07.2026
Заря Луганск РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 14 тур
Шахтер Донецк РФ
3 : 0
27.06.2026
Нефтяник
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 14 тур
Заря Луганск РФ
1 : 2
27.06.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 13 тур
Нарт
1 : 1
20.06.2026
Шахтер Донецк РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 15 тур
Динамо-2 Мх
1 : 1
05.07.2026
Шахтер Донецк РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 14 тур
Шахтер Донецк РФ
3 : 0
27.06.2026
Нефтяник
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 13 тур
Нарт
1 : 1
20.06.2026
Шахтер Донецк РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 12 тур
Шахтер Донецк РФ
0 : 1
13.06.2026
Дружба
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 11 тур
Астрахань
0 : 3
06.06.2026
Шахтер Донецк РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 15 тур
Астрахань
1 : 2
04.07.2026
Заря Луганск РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 14 тур
Заря Луганск РФ
1 : 2
27.06.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 13 тур
Спартак-Нальчик
3 : 0
20.06.2026
Заря Луганск РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 12 тур
Заря Луганск РФ
1 : 0
13.06.2026
Ангушт
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 11 тур
Динамо-2 Мх
2 : 1
07.06.2026
Заря Луганск РФ
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+