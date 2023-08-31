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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Риека - Лилль
Риека - Лилль: обзор матча 31 августа 2023
Риека
31.08.2023, четверг, 21:15
Лига конференций, 4 раунд
1 : 1
Первый матч – 1 : 2
Завершен
Лилль
109'
Д. Дэвид
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Риека - Лилль
Замена
B. Bogojević
️️️️
В. Ходжа
116'
115'
Замена
С. Умтити
️️️️
Р. Кабелла
Желтая карточка
Х. Обрегон
114'
Желтая карточка
А. Вукчевич
111'
109'
ГОЛ! 0:1!
Д. Дэвид
Замена
A. Liber
️️️️
Т. Фрук
105'
100'
Желтая карточка
Б. Диаките
100'
Замена
Ю. Языджи
️️️️
Э. Жегрова
87'
Замена
Х. Арнар Харальдссон
️️️️
И. Кавалейру
87'
Замена
Б. Диаките
️️️️
Л. Йоро
Желтая карточка
N. Galešić
45'
+1
Желтая карточка
Т. Фрук
37'
8'
Желтая карточка
Д. Дэвид
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Риека
22
Недилько Лабрович
ВР
28
Иван Смольчич
ЦЗ
3
Матей Митрович
ЦЗ
87
Марко Пашалич
ЛВ
3
Бруно Года
ЦП
18
Линдон Селахи
ЦП
10
Тони Фрук
ЦП
4
Нико Янкович
АП
15
Niko Galešić
ЦФ
22
Велдин Ходжа
ЦФ
29
Франьо Иванович
ЦФ
Главный тренер
Желько Сопич
Лилль
30
Люка Шевалье
ВР
31
Исмаили
ЛЗ
15
Лени Йоро
ЦЗ
4
Александро
ЦЗ
22
Тиагу Сантуш
ПЗ
7
Анхель Гомес
ЦП
21
Бенжамин Андре
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
11
Эдон Жегрова
ПВ
8
Иван Кавалейру
ПВ
15
Джонатан Дэвид
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Риека
99
Алекса Тодорович
ВР
3
Андрия Вукчевич
ЛЗ
5
Марьян Чабрая
ЛЗ
17
Данилу Вейга
ПЗ
25
Bruno Bogojević
ЦП
66
Эмир Дилавер
ЦП
13
Иван Лепиньица
ЦП
15
Силвио Илинкович
ЦП
23
Мартин Зломислич
ЦФ
27
Ален Гргич
ЦФ
14
Adrian Liber
ЦФ
9
Хорхе Обрегон
ЦФ
Лилль
16
Адам Якубек
ВР
30
Том Негрель
ВР
3
Габриэль Гудмундссон
ЛЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
18
Бафоде Диаките
ЦЗ
80
Аким Зедадка
ПЗ
10
Хакон Арнар Харальдссон
ЦП
5
Игнасио Мирамон
ЦП
97
Юсуф Языджи
АП
17
Аарон Малуда
ЦФ
2-3-2-3
22
Лабрович
28
Смольчич
3
Митрович
3
Года
18
Селахи
10
Фрук
87
Пашалич
4
Янкович
29
Иванович
22
Ходжа
15
4-2-3-1
30
Шевалье
22
Сантуш
15
Йоро
4
Александро
31
Исмаили
7
Гомес
21
Андре
8
Иван Кавалейру
5
Кабелла
11
Жегрова
15
Дэвид
22
Ходжа
25
25
22
Ходжа
10
Фрук
14
14
10
Фрук
5
Кабелла
14
Умтити
14
Умтити
5
Кабелла
15
Йоро
18
Диаките
18
Диаките
15
Йоро
8
Иван Кавалейру
10
Харальдссон
10
Харальдссон
8
Иван Кавалейру
11
Жегрова
97
Языджи
97
Языджи
11
Жегрова
Остались в запасе
Риека
Лилль
99
Алекса Тодорович
ВР
3
Андрия Вукчевич
ЛЗ
5
Марьян Чабрая
ЛЗ
17
Данилу Вейга
ПЗ
66
Эмир Дилавер
ЦП
13
Иван Лепиньица
ЦП
15
Силвио Илинкович
ЦП
23
Мартин Зломислич
ЦФ
27
Ален Гргич
ЦФ
9
Хорхе Обрегон
ЦФ
Главный тренер
Желько Сопич
16
Адам Якубек
ВР
30
Том Негрель
ВР
3
Габриэль Гудмундссон
ЛЗ
80
Аким Зедадка
ПЗ
5
Игнасио Мирамон
ЦП
17
Аарон Малуда
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Остались в запасе
99
Алекса Тодорович
ВР
3
Андрия Вукчевич
ЛЗ
5
Марьян Чабрая
ЛЗ
17
Данилу Вейга
ПЗ
66
Эмир Дилавер
ЦП
13
Иван Лепиньица
ЦП
15
Силвио Илинкович
ЦП
23
Мартин Зломислич
ЦФ
27
Ален Гргич
ЦФ
9
Хорхе Обрегон
ЦФ
Остались в запасе
16
Адам Якубек
ВР
30
Том Негрель
ВР
3
Габриэль Гудмундссон
ЛЗ
80
Аким Зедадка
ПЗ
5
Игнасио Мирамон
ЦП
17
Аарон Малуда
ЦФ
Главный тренер
Желько Сопич
Главный тренер
Паулу Фонсека
Статистика матча Риека - Лилль
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Осиек
- : -
28.11.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Риека
2 : 0
22.11.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Истра 1961
3 : 1
07.11.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Риека
1 : 1
01.11.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Динамо Загреб
2 : 1
27.10.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 10 тур
Рудеш
1 : 2
16.10.2026
Риека
Лилль
Франция. Лига 1, 12 тур
Ле-Ман
- : -
28.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 1
25.11.2026
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Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
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Ренн
1 : 2
08.11.2026
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Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
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1 : 0
30.10.2026
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