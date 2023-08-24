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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Лилль - Риека
Лилль - Риека: обзор матча 24 августа 2023
Лилль
24.08.2023, четверг, 21:00
Лига конференций, 4 раунд
2 : 1
Ответный матч – 1 : 1
Завершен
Риека
43'
Э. Жегрова
89'
Л. Йоро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лилль - Риека
ГОЛ! 2:0!
Л. Йоро
Пас отдал
И. Кавалейру
89'
81'
Желтая карточка
Н. Лабрович
Замена
Ю. Языджи
️️️️
А. Унас
80'
77'
Замена
И. Лепиньица
️️️️
Л. Селахи
Замена
А. Зедадка
️️️️
Т. Сантуш
66'
Замена
А. Унас
️️️️
Х. Арнар Харальдссон
66'
Замена
И. Кавалейру
️️️️
Э. Жегрова
66'
57'
Замена
Т. Фрук
️️️️
А. Вукчевич
Желтая карточка
Э. Жегрова
52'
51'
Желтая карточка
М. Митрович
ГОЛ! 1:0!
Э. Жегрова
Пас отдал
Д. Дэвид
43'
32'
Замена
М. Митрович
️️️️
С. Радельич
Желтая карточка
Б. Андре
15'
Замена
Л. Йоро
️️️️
Б. Диаките
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лилль
30
Люка Шевалье
ВР
3
Габриэль Гудмундссон
ЛЗ
18
Бафоде Диаките
ЦЗ
4
Александро
ЦЗ
22
Тиагу Сантуш
ПЗ
21
Бенжамин Андре
ЦП
7
Анхель Гомес
ЦП
10
Хакон Арнар Харальдссон
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
11
Эдон Жегрова
ПВ
15
Джонатан Дэвид
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Риека
22
Недилько Лабрович
ВР
3
Андрия Вукчевич
ЛЗ
28
Иван Смольчич
ЦЗ
6
Степан Радельич
ЦЗ
87
Марко Пашалич
ЛВ
18
Линдон Селахи
ЦП
3
Бруно Года
ЦП
4
Нико Янкович
АП
22
Велдин Ходжа
ЦФ
29
Франьо Иванович
ЦФ
15
Niko Galešić
ЦФ
Главный тренер
Желько Сопич
Лилль
16
Адам Якубек
ВР
30
Том Негрель
ВР
31
Исмаили
ЛЗ
15
Лени Йоро
ЦЗ
2
Усман Туре
ЦЗ
80
Аким Зедадка
ПЗ
7
Ален Вирджиниус
ЛВ
5
Игнасио Мирамон
ЦП
20
Карлос Балеба
ЦП
97
Юсуф Языджи
АП
96
Адам Унас
ПВ
8
Иван Кавалейру
ПВ
Риека
99
Алекса Тодорович
ВР
3
Матей Митрович
ЦЗ
17
Данилу Вейга
ПЗ
13
Иван Лепиньица
ЦП
10
Тони Фрук
ЦП
15
Силвио Илинкович
ЦП
25
Bruno Bogojević
ЦП
7
Найс Джуара
ЦП
27
Ален Гргич
ЦФ
14
Adrian Liber
ЦФ
9
Хорхе Обрегон
ЦФ
23
Мартин Зломислич
ЦФ
4-3-2-1
30
Шевалье
3
Гудмундссон
18
Диаките
4
Александро
22
Сантуш
21
Андре
7
Гомес
10
Харальдссон
5
Кабелла
11
Жегрова
15
Дэвид
3-2-2-3
22
Лабрович
28
Смольчич
6
Радельич
3
Вукчевич
18
Селахи
3
Года
4
Янкович
87
Пашалич
15
29
Иванович
22
Ходжа
18
Диаките
15
Йоро
15
Йоро
18
Диаките
22
Сантуш
80
Зедадка
80
Зедадка
22
Сантуш
Унас
97
Языджи
97
Языджи
Унас
10
Харальдссон
96
Унас
96
Унас
10
Харальдссон
11
Жегрова
8
Иван Кавалейру
8
Иван Кавалейру
11
Жегрова
6
Радельич
3
Митрович
3
Митрович
6
Радельич
18
Селахи
13
Лепиньица
13
Лепиньица
18
Селахи
3
Вукчевич
10
Фрук
10
Фрук
3
Вукчевич
Остались в запасе
Лилль
Риека
16
Адам Якубек
ВР
30
Том Негрель
ВР
31
Исмаили
ЛЗ
2
Усман Туре
ЦЗ
5
Игнасио Мирамон
ЦП
20
Карлос Балеба
ЦП
7
Ален Вирджиниус
ЛВ
Главный тренер
Паулу Фонсека
99
Алекса Тодорович
ВР
17
Данилу Вейга
ПЗ
15
Силвио Илинкович
ЦП
25
Bruno Bogojević
ЦП
7
Найс Джуара
ЦП
27
Ален Гргич
ЦФ
14
Adrian Liber
ЦФ
9
Хорхе Обрегон
ЦФ
23
Мартин Зломислич
ЦФ
Главный тренер
Желько Сопич
Остались в запасе
16
Адам Якубек
ВР
30
Том Негрель
ВР
31
Исмаили
ЛЗ
2
Усман Туре
ЦЗ
5
Игнасио Мирамон
ЦП
20
Карлос Балеба
ЦП
7
Ален Вирджиниус
ЛВ
Остались в запасе
99
Алекса Тодорович
ВР
17
Данилу Вейга
ПЗ
15
Силвио Илинкович
ЦП
25
Bruno Bogojević
ЦП
7
Найс Джуара
ЦП
27
Ален Гргич
ЦФ
14
Adrian Liber
ЦФ
9
Хорхе Обрегон
ЦФ
23
Мартин Зломислич
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Главный тренер
Желько Сопич
Статистика матча Лилль - Риека
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Лилль
Франция. Лига 1, 12 тур
Ле-Ман
- : -
28.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 1
25.11.2026
Бавария
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Осиек
- : -
28.11.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Риека
2 : 0
22.11.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Истра 1961
3 : 1
07.11.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Риека
1 : 1
01.11.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Динамо Загреб
2 : 1
27.10.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 10 тур
Рудеш
1 : 2
16.10.2026
Риека
Информация о матче
Стадион:
Пьер Моруа
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