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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Левадия - Осиек
Левадия - Осиек: обзор матча 01 августа 2024
Левадия
01.08.2024, четверг, 19:00
Лига конференций, 2 раунд
0 : 1
Первый матч – 1 : 4
Завершен
Осиек
63'
П. Пушич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Левадия - Осиек
76'
Замена
К. Адеми
️️️️
Р. Миерес
Замена
Ф. Ливак
️️️️
I. Yakovlev
65'
Замена
М. Оливер Рооснупп
️️️️
T. Mavretič
65'
63'
ГОЛ! 0:1!
П. Пушич
Пас отдал
Р. Миерес
59'
Желтая карточка
Р. Гедес
46'
Замена
V. Jugović
️️️️
Д. Неясмич
Желтая карточка
Ж. Педро
39'
Желтая карточка
T. Mavretič
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Левадия
1
Oliver Ani
ВР
3
Heitor
ЦЗ
21
Michael Schjonning-Larsen
ЦЗ
7
Эдгар Тур
ПЗ
11
Михкель Айнсалу
ЦП
15
Til Mavretič
ЦП
10
Ioan Yakovlev
ЦП
6
Расмус Пеетсон
ЦП
19
A. Musaba
ЦФ
9
Жуан Педро
ЦФ
17
Роберт Кирсс
ЦФ
Главный тренер
Курро Торрес
Осиек
26
Никола Чавлина
ВР
21
Роко Юришич
ЛЗ
26
Luka Jelenić
ЦЗ
3
André Duarte
ЦЗ
42
Ренан Гедес
ПЗ
6
Дарко Неясмич
ОП
21
Pedro Lima
ЦП
14
Marko Soldo
ЦП
39
Domagoj Bukvić
ЦП
70
Петар Пушич
ПП
13
Рамон Миерес
ЦФ
Левадия
99
Карл Андре Валлнер
ВР
25
Кен Калласте
ЦЗ
35
Бурама Фомба
ЦЗ
45
Хенри Ярвелайд
ЦЗ
10
Брент Леписту
ЦП
24
Aleksandr Zakarliuka
ЦП
18
Alexandre
ЦФ
5
Марк Оливер Рооснупп
ЦФ
8
Mamadou Bah
ЦФ
9
Felipe Felicio
ЦФ
23
Франк Ливак
ЦФ
21
Максимилиан Скворцов
ЦФ
Осиек
31
Марко Маленица
ВР
32
Tin Sajko
ВР
4
Krešimir Vrbanac
ЦЗ
5
Степа Мкртчян
ЦЗ
11
Наил Омерович
ЦЗ
34
Ivan Cvijanović
ЦЗ
98
Šimun Mikolčić
ЦП
24
Filip Živković
ЦП
18
Niko Farkaš
ЦП
7
Vedran Jugović
ЦФ
9
Кемаль Адеми
ЦФ
34
Anton Matković
ЦФ
3-4-3
1
3
21
7
Тур
11
Айнсалу
10
6
Пеетсон
15
17
Кирсс
9
Педро
19
4-1-4-1
26
Чавлина
42
Гедес
26
3
21
Юришич
6
Неясмич
70
Пушич
14
39
21
13
Миерес
15
5
Рооснупп
5
Рооснупп
15
10
23
Ливак
23
Ливак
10
6
Неясмич
7
7
6
Неясмич
13
Миерес
9
Адеми
9
Адеми
13
Миерес
Остались в запасе
Левадия
Осиек
99
Карл Андре Валлнер
ВР
25
Кен Калласте
ЦЗ
35
Бурама Фомба
ЦЗ
45
Хенри Ярвелайд
ЦЗ
10
Брент Леписту
ЦП
24
Aleksandr Zakarliuka
ЦП
18
Alexandre
ЦФ
8
Mamadou Bah
ЦФ
9
Felipe Felicio
ЦФ
21
Максимилиан Скворцов
ЦФ
Главный тренер
Курро Торрес
31
Марко Маленица
ВР
32
Tin Sajko
ВР
4
Krešimir Vrbanac
ЦЗ
5
Степа Мкртчян
ЦЗ
11
Наил Омерович
ЦЗ
34
Ivan Cvijanović
ЦЗ
98
Šimun Mikolčić
ЦП
24
Filip Živković
ЦП
18
Niko Farkaš
ЦП
34
Anton Matković
ЦФ
Остались в запасе
99
Карл Андре Валлнер
ВР
25
Кен Калласте
ЦЗ
35
Бурама Фомба
ЦЗ
45
Хенри Ярвелайд
ЦЗ
10
Брент Леписту
ЦП
24
Aleksandr Zakarliuka
ЦП
18
Alexandre
ЦФ
8
Mamadou Bah
ЦФ
9
Felipe Felicio
ЦФ
21
Максимилиан Скворцов
ЦФ
Остались в запасе
31
Марко Маленица
ВР
32
Tin Sajko
ВР
4
Krešimir Vrbanac
ЦЗ
5
Степа Мкртчян
ЦЗ
11
Наил Омерович
ЦЗ
34
Ivan Cvijanović
ЦЗ
98
Šimun Mikolčić
ЦП
24
Filip Živković
ЦП
18
Niko Farkaš
ЦП
34
Anton Matković
ЦФ
Главный тренер
Курро Торрес
Статистика матча Левадия - Осиек
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Левадия
Эстония. Премиум Лига, 36 тур
Левадия
2 : 2
07.11.2026
Нымме Калью
Эстония. Премиум Лига, 35 тур
Нымме Юнайтед
3 : 4
31.10.2026
Левадия
Эстония. Премиум Лига, 34 тур
Левадия
2 : 1
27.10.2026
Таммека
Эстония. Премиум Лига, 33 тур
Левадия
2 : 1
24.10.2026
Харью
Эстония. Премиум Лига, 32 тур
Курессааре
0 : 2
18.10.2026
Левадия
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Осиек
0 : 1
08.11.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Локомотива
1 : 3
01.11.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Осиек
0 : 1
25.10.2026
Рудеш
Информация о матче
Главный судья:
Menelaos Antoniou, Cyprus
Стадион:
A. Le Coq Arena, Tallinn
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