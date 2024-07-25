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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Осиек - Левадия
Осиек - Левадия: обзор матча 25 июля 2024
Осиек
25.07.2024, четверг, 21:00
Лига конференций, 2 раунд
4 : 1
Ответный матч – 1 : 0
Завершен
Левадия
9'
Р. Миерес
18'
Р. Миерес
27'
Р. Миерес
34'
Р. Гедес
8'
I. Yakovlev
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Осиек - Левадия
81'
Замена
М. Оливер Рооснупп
️️️️
I. Yakovlev
71'
Замена
Ф. Ливак
️️️️
T. Mavretič
46'
Замена
Р. Кирсс
️️️️
F. Felicio
Замена
A. Duarte
️️️️
С. Мкртчян
46'
ГОЛ! 4:1!
Р. Гедес
Пас отдал
Р. Миерес
34'
Желтая карточка
С. Мкртчян
29'
ГОЛ! 3:1!
Р. Миерес
27'
ГОЛ! 2:1!
Р. Миерес
18'
ГОЛ! 1:1!
Р. Миерес
Пас отдал
Н. Чавлина
9'
8'
ГОЛ! 0:1!
I. Yakovlev
Пас отдал
F. Felicio
6'
Желтая карточка
Ж. Педро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осиек
26
Никола Чавлина
ВР
21
Роко Юришич
ЛЗ
5
Степа Мкртчян
ЦЗ
42
Ренан Гедес
ПЗ
6
Дарко Неясмич
ОП
70
Петар Пушич
ПП
7
Vedran Jugović
ЦФ
13
Рамон Миерес
ЦФ
Левадия
99
Карл Андре Валлнер
ВР
3
Heitor
ЦЗ
35
Бурама Фомба
ЦЗ
7
Эдгар Тур
ПЗ
6
Расмус Пеетсон
ЦП
10
Ioan Yakovlev
ЦП
15
Til Mavretič
ЦП
11
Михкель Айнсалу
ЦП
9
Felipe Felicio
ЦФ
9
Жуан Педро
ЦФ
19
A. Musaba
ЦФ
Главный тренер
Курро Торрес
Осиек
32
Tin Sajko
ВР
31
Марко Маленица
ВР
3
André Duarte
ЦЗ
44
Marin Prekodravac
ЦЗ
11
Наил Омерович
ЦЗ
24
Filip Živković
ЦП
39
Domagoj Bukvić
ЦП
98
Šimun Mikolčić
ЦП
9
Кемаль Адеми
ЦФ
Левадия
1
Oliver Ani
ВР
21
Michael Schjonning-Larsen
ЦЗ
25
Кен Калласте
ЦЗ
45
Хенри Ярвелайд
ЦЗ
10
Брент Леписту
ЦП
24
Aleksandr Zakarliuka
ЦП
23
Франк Ливак
ЦФ
5
Марк Оливер Рооснупп
ЦФ
18
Alexandre
ЦФ
17
Роберт Кирсс
ЦФ
3-1-1-2
26
Чавлина
21
Юришич
5
Мкртчян
42
Гедес
6
Неясмич
70
Пушич
13
Миерес
7
3-4-3
99
Валлнер
7
Тур
35
Фомба
3
10
15
11
Айнсалу
6
Пеетсон
19
9
Педро
9
5
Мкртчян
3
3
5
Мкртчян
15
23
Ливак
23
Ливак
15
10
5
Рооснупп
5
Рооснупп
10
9
17
Кирсс
17
Кирсс
9
Остались в запасе
Осиек
Левадия
32
Tin Sajko
ВР
31
Марко Маленица
ВР
44
Marin Prekodravac
ЦЗ
11
Наил Омерович
ЦЗ
24
Filip Živković
ЦП
39
Domagoj Bukvić
ЦП
98
Šimun Mikolčić
ЦП
9
Кемаль Адеми
ЦФ
1
Oliver Ani
ВР
21
Michael Schjonning-Larsen
ЦЗ
25
Кен Калласте
ЦЗ
45
Хенри Ярвелайд
ЦЗ
10
Брент Леписту
ЦП
24
Aleksandr Zakarliuka
ЦП
18
Alexandre
ЦФ
Главный тренер
Курро Торрес
Остались в запасе
32
Tin Sajko
ВР
31
Марко Маленица
ВР
44
Marin Prekodravac
ЦЗ
11
Наил Омерович
ЦЗ
24
Filip Živković
ЦП
39
Domagoj Bukvić
ЦП
98
Šimun Mikolčić
ЦП
9
Кемаль Адеми
ЦФ
Остались в запасе
1
Oliver Ani
ВР
21
Michael Schjonning-Larsen
ЦЗ
25
Кен Калласте
ЦЗ
45
Хенри Ярвелайд
ЦЗ
10
Брент Леписту
ЦП
24
Aleksandr Zakarliuka
ЦП
18
Alexandre
ЦФ
Главный тренер
Курро Торрес
Статистика матча Осиек - Левадия
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 16 тур
Динамо Загреб
- : -
06.12.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Осиек
1 : 0
28.11.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Славен Белупо
1 : 0
23.11.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Осиек
0 : 1
08.11.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Локомотива
1 : 3
01.11.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Осиек
0 : 1
25.10.2026
Рудеш
Левадия
Эстония. Премиум Лига, 36 тур
Левадия
2 : 2
07.11.2026
Нымме Калью
Эстония. Премиум Лига, 35 тур
Нымме Юнайтед
3 : 4
31.10.2026
Левадия
Эстония. Премиум Лига, 34 тур
Левадия
2 : 1
27.10.2026
Таммека
Эстония. Премиум Лига, 33 тур
Левадия
2 : 1
24.10.2026
Харью
Эстония. Премиум Лига, 32 тур
Курессааре
0 : 2
18.10.2026
Левадия
Информация о матче
Главный судья:
Jacob Karlsen, Denmark
Стадион:
Opus Arena, Osijek
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