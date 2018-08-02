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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Лех - Шахтер
Лех - Шахтер: обзор матча 02 августа 2018
Лех
02.08.2018, четверг, 21:45
Лига Европы, 2 раунд
3 : 1
Первый матч – 1 : 1
Завершен
Шахтер
79'
Д. Лаптев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лех - Шахтер
120'
Вторая желтая
Д. Лаптев
117'
Вторая желтая
С. Баланович
117'
Желтая карточка
С. Баланович
102'
Желтая карточка
С. Матвейчик
93'
Желтая карточка
Д. Лаптев
Желтая карточка
М. Макушевски
83'
79'
ГОЛ! 0:1!
Д. Лаптев
Желтая карточка
П. Тиба
70'
18'
Желтая карточка
И. Бурко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лех
1
Ясмин Бурич
ВР
21
Владимир Костевич
ЛЗ
25
Педру Тиба
ЦП
7
Дарко Йевтич
ЦП
17
Мацей Макушевски
ЦП
9
Кристиан Гюткьяер
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Шахтер
1
Андрей Климович
ВР
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
26
Максим Бордачев
ЦЗ
5
Игорь Бурко
ЦЗ
88
Рохер Каньяс
ЦП
17
Юрий Ковалев
ПП
Главный тренер
Игорь Горелов
Лех
6
Лукаш Тралка
ЦП
Шахтер
23
Сергей Баланович
ЛЗ
23
Пюрю Сойри
ЦП
10
Денис Лаптев
ЦФ
1-3-1
1
Бурич
21
Костевич
25
Педру Тиба
7
Йевтич
17
Макушевски
9
Гюткьяер
3-2
1
Климович
3
Матвейчик
26
Бордачев
5
Бурко
17
Ковалев
88
Каньяс
Остались в запасе
Лех
Шахтер
6
Лукаш Тралка
ЦП
Главный тренер
Джон ван ден Бром
23
Сергей Баланович
ЛЗ
23
Пюрю Сойри
ЦП
10
Денис Лаптев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Горелов
Остались в запасе
6
Лукаш Тралка
ЦП
Остались в запасе
23
Сергей Баланович
ЛЗ
23
Пюрю Сойри
ЦП
10
Денис Лаптев
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Главный тренер
Игорь Горелов
Статистика матча Лех - Шахтер
3
3
7
Красные карточки
0
3
Желтые карточки
3
7
Матчи команд
Лех
Польша. Экстракласа, 15 тур
ГКС Катовице
- : -
22.11.2026
Лех
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Лех
2 : 2
08.11.2026
Заглембе
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 13 тур
Лех
3 : 1
31.10.2026
Висла
Польша. Экстракласа, 12 тур
Легия
1 : 2
25.10.2026
Лех
Лига Европы, 3 тур
Лех
1 : 1
22.10.2026
Сандерленд
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Шахтер
1 : 2
01.12.2024
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
26.11.2024
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Шахтер
1 : 2
10.11.2024
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Нафтан
0 : 0
03.11.2024
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Шахтер
0 : 1
27.10.2024
Минск
Информация о матче
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