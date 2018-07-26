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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Шахтер - Лех
Шахтер - Лех: обзор матча 26 июля 2018
Шахтер
26.07.2018, четверг, 20:30
Лига Европы, 2 раунд
1 : 1
Ответный матч – 1 : 3
Завершен
Лех
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шахтер - Лех
90'
+2
Желтая карточка
П. Тиба
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
1
Андрей Климович
ВР
5
Игорь Бурко
ЦЗ
26
Максим Бордачев
ЦЗ
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
88
Рохер Каньяс
ЦП
17
Юрий Ковалев
ПП
Главный тренер
Игорь Горелов
Лех
1
Ясмин Бурич
ВР
21
Владимир Костевич
ЛЗ
17
Мацей Макушевски
ЦП
25
Педру Тиба
ЦП
7
Дарко Йевтич
ЦП
9
Кристиан Гюткьяер
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Шахтер
23
Сергей Баланович
ЛЗ
23
Пюрю Сойри
ЦП
10
Денис Лаптев
ЦФ
Лех
6
Лукаш Тралка
ЦП
3-2
1
Климович
5
Бурко
26
Бордачев
3
Матвейчик
88
Каньяс
17
Ковалев
1-3-1
1
Бурич
21
Костевич
17
Макушевски
25
Педру Тиба
7
Йевтич
9
Гюткьяер
Остались в запасе
Шахтер
Лех
23
Сергей Баланович
ЛЗ
23
Пюрю Сойри
ЦП
10
Денис Лаптев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Горелов
6
Лукаш Тралка
ЦП
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Остались в запасе
23
Сергей Баланович
ЛЗ
23
Пюрю Сойри
ЦП
10
Денис Лаптев
ЦФ
Остались в запасе
6
Лукаш Тралка
ЦП
Главный тренер
Игорь Горелов
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Статистика матча Шахтер - Лех
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Шахтер
1 : 2
01.12.2024
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
26.11.2024
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Шахтер
1 : 2
10.11.2024
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Нафтан
0 : 0
03.11.2024
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Шахтер
0 : 1
27.10.2024
Минск
Лех
Польша. Экстракласа, 15 тур
ГКС Катовице
- : -
22.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 14 тур
Лех
2 : 2
08.11.2026
Заглембе
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 13 тур
Лех
3 : 1
31.10.2026
Висла
Польша. Экстракласа, 12 тур
Легия
1 : 2
25.10.2026
Лех
Лига Европы, 3 тур
Лех
1 : 1
22.10.2026
Сандерленд
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