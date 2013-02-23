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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Кубань (ЛФЛ) - Металлург
Кубань (ЛФЛ) - Металлург: обзор матча 23 февраля 2013
Кубань (ЛФЛ)
23.02.2013, суббота, 19:30
Товарищеские матчи
0 : 0
Завершен
Металлург
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Кубань (ЛФЛ) - Металлург
90'
Желтая карточка
К. Мкртчян
Замена
А. Секрет
️️️️
М. Пиццелли
85'
73'
Желтая карточка
В. Чечер
64'
Замена
Леонардо
️️️️
Л. Эбесилио
64'
Замена
Д. Голайдо
️️️️
Г. Нельсон
64'
Замена
Д. Лазич
️️️️
Н. Морозюк
64'
Замена
Г. Казарян
️️️️
К. Макридис
Замена
Г. Букур
️️️️
Д. Никулаэ
59'
54'
Желтая карточка
Данило
46'
Замена
А. Бандура
️️️️
Ю. Панькив
24'
Желтая карточка
А. Воловик
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кубань (ЛФЛ)
31
Александр Беленов
ВР
5
Игор Лоло
ЛЗ
5
Анхель Деальберт
ЦЗ
2
Шандао
ЦЗ
8
Артур Тлисов
ОП
55
Владислав Кулик
ЦП
23
Арас Озбилиз
ЦП
9
Маркос Пиццелли
ЦП
31
Леандро
ПП
11
Алексей Ионов
ПВ
21
Даниэль Никулаэ
ЦФ
Металлург
79
Юрий Панькив
ВР
44
Вячеслав Чечер
ЦЗ
4
Александр Воловик
ЦЗ
14
Владимир Полевой
ЦЗ
6
Лоренцо Эбесилио
ЦП
8
Грегори Нельсон
ЦП
19
Карлен Мкртчян
ЦП
6
Николай Морозюк
ЦП
90
Данило
ЦП
13
Константинос Макридис
АП
18
Алуизио Мораес
ЦФ
Главный тренер
Юрий Максимов
Кубань (ЛФЛ)
1
Эдуард Байчора
ВР
11
Георге Букур
ЛП
19
Антон Секрет
ЦФ
Металлург
13
Александр Бандура
ВР
9
Шина
ЛЗ
4
Василий Прийма
ЦЗ
22
Артем Барановский
ЦЗ
17
Соарес
ЛВ
42
Леонардо
ОП
36
Никита Полюлях
ЦП
35
Евгений Трояновский
ЦП
10
Джордже Лазич
ЦП
8
Геворг Казарян
ЦП
84
Денис Голайдо
ЦП
3-1-4-1-1
31
Беленов
5
Лоло
2
Шандао
5
Деальберт
8
Тлисов
55
Кулик
23
Озбилиз
9
Пиццелли
31
Леандро
11
Ионов
21
Никулаэ
3-5-1-1
79
Панькив
44
Чечер
4
Воловик
14
Полевой
6
Эбесилио
19
Мкртчян
6
Морозюк
90
Данило
8
Нельсон
13
Макридис
18
Мораес
21
Никулаэ
11
Букур
11
Букур
21
Никулаэ
9
Пиццелли
19
Секрет
19
Секрет
9
Пиццелли
79
Панькив
13
Бандура
13
Бандура
79
Панькив
6
Эбесилио
42
Леонардо
42
Леонардо
6
Эбесилио
6
Морозюк
10
Лазич
10
Лазич
6
Морозюк
13
Макридис
8
Казарян
8
Казарян
13
Макридис
8
Нельсон
84
Голайдо
84
Голайдо
8
Нельсон
Остались в запасе
Кубань (ЛФЛ)
Металлург
1
Эдуард Байчора
ВР
36
Никита Полюлях
ЦП
35
Евгений Трояновский
ЦП
9
Шина
ЛЗ
4
Василий Прийма
ЦЗ
22
Артем Барановский
ЦЗ
17
Соарес
ЛВ
Главный тренер
Юрий Максимов
Остались в запасе
1
Эдуард Байчора
ВР
Остались в запасе
36
Никита Полюлях
ЦП
35
Евгений Трояновский
ЦП
9
Шина
ЛЗ
4
Василий Прийма
ЦЗ
22
Артем Барановский
ЦЗ
17
Соарес
ЛВ
Главный тренер
Юрий Максимов
Статистика матча Кубань (ЛФЛ) - Металлург
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Волынь
1 : 1
29.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Металлург
0 : 0
23.05.2015
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Шахтер
2 : 0
16.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Металлург
0 : 6
10.05.2015
Динамо К
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Заря
4 : 2
02.05.2015
Металлург
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Спасенников
(Рига)
Стадион:
Кубань
Новости команд
Все
Кубань (ЛФЛ)
Металлург
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2020.04.28 20:50
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Аршавин рассказал о проблемах с жизнью в Лондоне во время игры за «Арсенал»
4 мая
Петреску заболел коронавирусом
2020.07.22 15:00
1
Мельгарехо: «В «Спартаке» я провел лучшие моменты карьеры. Благодарен России»
2020.07.03 12:43
15
Экс-форвард «Кубани» Сиссе возобновит карьеру
2020.05.13 09:00
3
Четыре года назад Фролов тоже получал наказание от клуба за интервью. Он играл за «Кубань» и сказал, что «Краснодар» лучше
2020.04.28 20:50
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