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Расписание матчей
Золотой кубок КОНКАКАФ
Тринидад и Тобаго - Куба
Тринидад и Тобаго - Куба: обзор матча 13 июля 2015
Тринидад и Тобаго
13.07.2015, понедельник, 01:30
Золотой кубок КОНКАКАФ, группа C, 2 тур
2 : 0
Завершен
Куба
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Статистика матча Тринидад и Тобаго - Куба
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0
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Матчи команд
Тринидад и Тобаго
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 0
09.06.2026
Тринидад и Тобаго
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
5 : 0
31.05.2026
Тринидад и Тобаго
Товарищеские матчи. Сборные
Тринидад и Тобаго
2 : 2
30.03.2026
Габон
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
3 : 0
15.03.2026
Тринидад и Тобаго
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 6 тур
Тринидад и Тобаго
2 : 1
19.11.2025
Бермудские острова
Куба
Товарищеские матчи. Сборные
Гренада
2 : 0
12.10.2025
Куба
Товарищеские матчи. Сборные
Сент-Винсент и Гренадины
7 : 0
06.10.2025
Куба
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, Общий этап
Куба
1 : 2
10.06.2025
Бермудские острова
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 5 тур
Куба
1 : 2
10.06.2025
Бермудские острова
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 4 тур
Антигуа и Барбуда
0 : 1
06.06.2025
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