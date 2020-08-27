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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Мальме - Краковия
Мальме - Краковия: обзор матча 27 августа 2020
Мальме
27.08.2020, четверг, 20:00
Лига Европы, 1 раунд
2 : 0
Завершен
Краковия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Мальме - Краковия
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Мальме
- : -
29.11.2026
Броммапойкарна
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Мьеллбю
1 : 1
21.11.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Гетеборг
0 : 0
08.11.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Мальме
1 : 2
01.11.2026
Хаммарбю
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Хальмстад
0 : 3
28.10.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Эльфсборг
0 : 0
23.10.2026
Мальме
Краковия
Польша. Экстракласа, 16 тур
Корона
- : -
30.11.2026
Краковия
Польша. Экстракласа, 15 тур
Краковия
3 : 1
21.11.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 14 тур
Висла
2 : 1
06.11.2026
Краковия
Польша. Экстракласа, 13 тур
Краковия
1 : 2
30.10.2026
Мотор Люблин
Польша. Экстракласа, 12 тур
Пяст
3 : 1
24.10.2026
Краковия
Польша. Экстракласа, 11 тур
Краковия
1 : 1
17.10.2026
Легия
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Краковия
«Генк» – «Мальме»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 января 2026
29 января
«Генк» – «Мальме»: прогноз и ставки на матч 29 января 2026 с коэффициентом 1.84
28 января
Лига Европы. Эмери победил Тедеско, Станкович выиграл с «Црвеной Звездой» и другие результаты
22 января
«Мальме» – «Црвена Звезда»: прогноз и ставки на матч 22 января 2026 с коэффициентом 1.95
21 января
«Порту» – «Мальме»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 декабря 2025
2025.12.11 21:50
«Генк» – «Мальме»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 января 2026
29 января
«Генк» – «Мальме»: прогноз и ставки на матч 29 января 2026 с коэффициентом 1.84
28 января
Лига Европы. Эмери победил Тедеско, Станкович выиграл с «Црвеной Звездой» и другие результаты
22 января
«Мальме» – «Црвена Звезда»: прогноз и ставки на матч 22 января 2026 с коэффициентом 1.95
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«Порту» – «Мальме»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 декабря 2025
2025.12.11 21:50
Коноплянка взял в «Краковии» 80-й номер в честь Роналдиньо
2022.02.12 15:28
Гол: «К сожалению, пришлось подать на «Амкар» в суд. Я вернул часть денег, которые мне должны. Понимаю, что всей суммы мне не отдадут»
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Гол – о жизни в Перми: «Больше никогда не попрошу русского таксиста ехать быстрее»
2020.01.02 17:28
7
«Краковия» ведет переговоры с форвардом «Балтики» Маркиным
2019.12.25 18:11
1
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2019.06.29 21:30
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