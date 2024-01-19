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Расписание матчей
Кубок Африки
Кабо-Верде - Мозамбик
Кабо-Верде - Мозамбик: обзор матча 19 января 2024
Кабо-Верде
19.01.2024, пятница, 17:00
Кубок африканских наций, группа B, 2 тур
3 : 0
Завершен
Мозамбик
32'
Бебе
51'
Р. Мендес
69'
К. Ленини
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кабо-Верде - Мозамбик
Замена
Кука
️️️️
Х. Монтейру
80'
Замена
К. Роша
️️️️
Д. Дуарте
80'
78'
Замена
Нанани
️️️️
Д. Макандза
78'
Замена
Гилду
️️️️
Б. Ланга
Замена
Беншимоль
️️️️
Ж. Кабрал
75'
Замена
Г. Родригеш
️️️️
С. Морейра
75'
ГОЛ! 3:0!
К. Ленини
Пас отдал
Д. Дуарте
69'
67'
Замена
Шакил
️️️️
А. Амаде
Желтая карточка
Ж. Кабрал
61'
Замена
В. Семеду
️️️️
Бебе
58'
ГОЛ! 2:0!
Р. Мендес
51'
46'
Замена
Домингеш
️️️️
Вити
46'
Замена
Л. Кинг
️️️️
С. Ратифу
ГОЛ! 1:0!
Бебе
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кабо-Верде
1
Жозимар Диас Возинья
ВР
22
Стивен Морейра
ЦЗ
5
Логан Кошта
ЦЗ
4
Роберту Лопеш
ЦЗ
21
Бебе
ЛВ
7
Жован Кабрал
ЛВ
6
Кевин Ленини
ОП
8
Жоау Паулу
ЦП
14
Дерой Дуарте
ЦП
10
Хамиру Монтейру
ЦП
20
Райан Мендес
(К)
ЦФ
Главный тренер
Педру «Бубишта» Бриту
Мозамбик
1
Эрнан
ВР
15
Рейнилду
ЛЗ
5
Бруну Ланга
ЛЗ
17
Мешер
(К)
ЦЗ
8
Эдмилсон Дове
ЦЗ
14
Домингуш Макандза
ПЗ
10
Джени Катамо
ЛВ
16
Альфонс Амаде
ОП
21
Гима
ЦП
19
Вити
ЦФ
13
Стэнли Ратифу
ЦФ
Главный тренер
Шикинью Конде
Кабо-Верде
24
Дилан Силва
ВР
12
Марсио Роша
ВР
16
Дилан Тавареш
ЛЗ
3
Дини Борхес
ЦЗ
2
Стопира
ЦЗ
11
Гарри Родригеш
ЛВ
17
Вилли Семеду
ЛВ
13
Кука
ОП
15
Ларос Дуарте
ОП
18
Кенни Роша
ЦП
19
Брайан Силва Тейшейра
ПВ
9
Беншимоль
ЦФ
Мозамбик
12
Фазиту
ВР
22
Иване Урубаль
ВР
3
D. Malembana
ЦЗ
5
Нене
ЦЗ
2
Нанани
ПЗ
27
Клесио Баке
ЛВ
28
Шакил
ОП
4
Амаду
ОП
11
Жоау Бонде
АП
7
Домингеш
АП
18
Гилду
ПВ
9
Лау Кинг
ЦФ
3-1-3-2-1
1
Возинья
22
Морейра
5
Кошта
4
Лопеш
6
Ленини
8
Паулу
14
Дуарте
10
Монтейру
7
Кабрал
21
Бебе
20
Мендес
3-3-1-1-2
1
Эрнан
15
Рейнилду
17
Мешер
8
Дове
14
Макандза
16
Амаде
5
Ланга
21
Гима
10
Катамо
13
Ратифу
19
Вити
10
Монтейру
13
Кука
13
Кука
10
Монтейру
14
Дуарте
18
Роша
18
Роша
14
Дуарте
22
Морейра
11
Родригеш
11
Родригеш
22
Морейра
21
Бебе
17
Семеду
17
Семеду
21
Бебе
7
Кабрал
9
Беншимоль
9
Беншимоль
7
Кабрал
14
Макандза
2
Нанани
2
Нанани
14
Макандза
16
Амаде
28
Шакил
28
Шакил
16
Амаде
19
Вити
7
Домингеш
7
Домингеш
19
Вити
5
Ланга
18
Гилду
18
Гилду
5
Ланга
13
Ратифу
9
Кинг
9
Кинг
13
Ратифу
Остались в запасе
Кабо-Верде
Мозамбик
24
Дилан Силва
ВР
12
Марсио Роша
ВР
16
Дилан Тавареш
ЛЗ
3
Дини Борхес
ЦЗ
2
Стопира
ЦЗ
15
Ларос Дуарте
ОП
19
Брайан Силва Тейшейра
ПВ
Главный тренер
Педру «Бубишта» Бриту
3
D. Malembana
ЦЗ
12
Фазиту
ВР
22
Иване Урубаль
ВР
5
Нене
ЦЗ
4
Амаду
ОП
11
Жоау Бонде
АП
27
Клесио Баке
ЛВ
Главный тренер
Шикинью Конде
Остались в запасе
24
Дилан Силва
ВР
12
Марсио Роша
ВР
16
Дилан Тавареш
ЛЗ
3
Дини Борхес
ЦЗ
2
Стопира
ЦЗ
15
Ларос Дуарте
ОП
19
Брайан Силва Тейшейра
ПВ
Остались в запасе
3
D. Malembana
ЦЗ
12
Фазиту
ВР
22
Иване Урубаль
ВР
5
Нене
ЦЗ
4
Амаду
ОП
11
Жоау Бонде
АП
27
Клесио Баке
ЛВ
Главный тренер
Педру «Бубишта» Бриту
Главный тренер
Шикинью Конде
Статистика матча Кабо-Верде - Мозамбик
1
Всего ударов по воротам
11
9
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
1
6
Нарушения
17
15
Офсайды
3
2
Количество передач
418
422
Сейвы
2
2
Точность передач %
86
86
Удары мимо ворот
4
7
Блокированные удары
2
0
Удары из пределов штрафной
4
5
Удары из-за пределов штрафной
7
4
Матчи команд
Кабо-Верде
Чемпионат мира, 1/16 финала
Аргентина
3 : 2
04.07.2026
Кабо-Верде
Чемпионат мира, 3 тур
Кабо-Верде
0 : 0
27.06.2026
Саудовская Аравия
Чемпионат мира, 2 тур
Уругвай
2 : 2
22.06.2026
Кабо-Верде
Чемпионат мира, 1 тур
Испания
0 : 0
15.06.2026
Кабо-Верде
Товарищеские матчи. Сборные
Кабо-Верде
3 : 0
06.06.2026
Бермудские острова
Мозамбик
Товарищеские матчи. Сборные
Ботсвана
0 : 0
30.09.2026
Мозамбик
Товарищеские матчи. Сборные
Индонезия
1 : 0
09.06.2026
Мозамбик
Товарищеские матчи. Сборные
Оман
4 : 1
07.06.2026
Мозамбик
Кубок африканских наций, 1/8 финала
Нигерия
4 : 0
05.01.2026
Мозамбик
Кубок африканских наций, 3 тур
Мозамбик
1 : 2
31.12.2025
Камерун
Информация о матче
Главный судья:
Samir Guezzaz, Morocco
Стадион:
Стад Феликс Хоуфоует-Боини
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