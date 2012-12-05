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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Шахтер - Ювентус
Шахтер - Ювентус: обзор матча 05 декабря 2012
Шахтер
05.12.2012, среда, 23:45
Лига чемпионов, группа E, 6 тур
0 : 1
Завершен
Ювентус
54'
А. Кучер (АГ)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шахтер - Ювентус
90'
+2
Замена
Э. Джаккерини
️️️️
С. Джовинко
86'
Замена
А. Матри
️️️️
М. Вучинич
85'
Желтая карточка
Д. Кьеллини
Желтая карточка
Г. Мхитарян
69'
Замена
Илсиньо
️️️️
А. Тейшейра
64'
54'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
А. Кучер
Замена
М. Девич
️️️️
Эдуардо
46'
Желтая карточка
А. Кучер
39'
Желтая карточка
Эдуардо
30'
Желтая карточка
Т. Степаненко
20'
8'
Желтая карточка
А. Видаль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
15
Рэзван Рац
ЛЗ
50
Александр Кучер
ЦЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
33
Дарио Срна
(К)
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
27
Тарас Степаненко
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
5
Фернандиньо
ЦП
11
Алекс Тейшейра
ПВ
9
Эдуардо
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
(К)
ВР
14
Джорджо Кьеллини
ЛЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
8
Поль Погба
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
21
Андреа Пирло
ЦП
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
9
Мирко Вучинич
ЦФ
Главный тренер
Анджело Алессио
Шахтер
1
Антон Каниболоцкий
ВР
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
14
Василий Кобин
ПЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
19
Алексей Гай
ЦП
77
Илсиньо
ПВ
32
Марко Девич
ЦФ
Ювентус
30
Марко Сторари
ВР
4
Мартин Касерес
ЦЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
19
Симоне Падоин
ЦП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
21
Алессандро Матри
ЦФ
4-1-2-2-1
30
Пятов
15
Рац
50
Кучер
44
Ракицкий
33
Срна
27
Степаненко
22
Мхитарян
5
Фернандиньо
10
Виллиан
11
Тейшейра
9
Эдуардо
4-4-2
1
Буффон
2
Лихтштайнер
19
Бонуччи
15
Барцальи
14
Кьеллини
8
Погба
23
Видаль
21
Пирло
27
Асамоа
9
Вучинич
21
Джовинко
11
Тейшейра
77
Илсиньо
77
Илсиньо
11
Тейшейра
9
Эдуардо
32
Девич
32
Девич
9
Эдуардо
21
Джовинко
15
Джаккерини
15
Джаккерини
21
Джовинко
9
Вучинич
21
Матри
21
Матри
9
Вучинич
Остались в запасе
Шахтер
Ювентус
1
Антон Каниболоцкий
ВР
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
14
Василий Кобин
ПЗ
19
Алексей Гай
ЦП
11
Дуглас Коста
ЛВ
Главный тренер
Мирча Луческу
30
Марко Сторари
ВР
4
Мартин Касерес
ЦЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
19
Симоне Падоин
ЦП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Главный тренер
Анджело Алессио
Остались в запасе
1
Антон Каниболоцкий
ВР
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
14
Василий Кобин
ПЗ
19
Алексей Гай
ЦП
11
Дуглас Коста
ЛВ
Остались в запасе
30
Марко Сторари
ВР
4
Мартин Касерес
ЦЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
19
Симоне Падоин
ЦП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Главный тренер
Анджело Алессио
Статистика матча Шахтер - Ювентус
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Главный судья:
Йонас Эрикссон
(Сигтуна)
Стадион:
Донбасс-Арена
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 2" 23:30 (прямая)
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