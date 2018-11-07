Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Ювентус - Манчестер Юнайтед
Ювентус - Манчестер Юнайтед: обзор матча 07 ноября 2018
Ювентус
07.11.2018, среда, 23:00
Лига чемпионов, группа H, 4 тур
1 : 2
Завершен
Манчестер Юнайтед
65'
К. Роналду
86'
Х. Мата
90'
А. Сандро (АГ)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Манчестер Юнайтед
90'
+5
Желтая карточка
А. Марсьяль
Замена
М. Манджукич
️️️️
Х. Куадрадо
90'
+2
90'
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
А. Сандро
86'
ГОЛ! 1:1!
Х. Мата
Замена
А. Барцальи
️️️️
М. Де Шильо
83'
79'
Замена
М. Феллайни
️️️️
А. Санчес
79'
Замена
Х. Мата
️️️️
А. Эррера
Желтая карточка
П. Дибала
75'
75'
Желтая карточка
А. Эррера
70'
Замена
М. Рэшфорд
️️️️
Д. Лингард
ГОЛ! 1:0!
К. Роналду
Пас отдал
Л. Бонуччи
65'
Замена
Б. Матюиди
️️️️
С. Хедира
61'
12'
Желтая карточка
Н. Матич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
13
Войцех Щесны
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
30
Родриго Бентанкур
ЦП
28
Сами Хедира
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
7
Криштиану Роналду
ЦФ
21
Пауло Дибала
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
15
Эшли Янг
ЛЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
18
Неманья Матич
ОП
21
Андер Эррера
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
9
Антони Марсьяль
ЛФ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Ювентус
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
8
Блейз Матюиди
ЦП
9
Марио Манджукич
ЦФ
Манчестер Юнайтед
44
Серхио Ромеро
ВР
3
Эрик Байи
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
7
Фред
ЦП
25
Маруан Феллайни
ЦП
64
Хуан Мата
АП
4-4-2
13
Щесны
26
Сандро
19
Бонуччи
14
Кьеллини
22
Де Шильо
30
Бентанкур
28
Хедира
15
Пьянич
7
Куадрадо
21
Дибала
7
Роналду
4-1-2-1-2
43
Де Хеа
23
Шоу
6
Смоллинг
3
Линделеф
15
Янг
18
Матич
21
Эррера
8
Погба
77
Лингард
4
Санчес
9
Марсьяль
22
Де Шильо
15
Барцальи
15
Барцальи
22
Де Шильо
28
Хедира
8
Матюиди
8
Матюиди
28
Хедира
7
Куадрадо
9
Манджукич
9
Манджукич
7
Куадрадо
4
Санчес
25
Феллайни
25
Феллайни
4
Санчес
21
Эррера
64
Мата
64
Мата
21
Эррера
77
Лингард
9
Рэшфорд
9
Рэшфорд
77
Лингард
Остались в запасе
Ювентус
Манчестер Юнайтед
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
44
Серхио Ромеро
ВР
3
Эрик Байи
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
7
Фред
ЦП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
Остались в запасе
44
Серхио Ромеро
ВР
3
Эрик Байи
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
7
Фред
ЦП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Ювентус - Манчестер Юнайтед
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Овидиу Хацеган
(Арад)
Стадион:
Альянц Стадиум
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
Все
Ювентус
Манчестер Юнайтед
«Манчестер Юнайтед» опустили на предпоследнее место АПЛ
Вчера, 20:49
3
Серия А: шансы «Ювентуса» и «Венеции» на победу в матче 12-го тура
Вчера, 09:16
АПЛ: шансы «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 09:00
Самый дорогой футболист «Галатасарая» готов перейти в «Манчестер Юнайтед»
20 ноября
6
Аршавин уничижительно высказался о составе «Манчестер Юнайтед»
20 ноября
4
Серия А: шансы «Ювентуса» и «Венеции» на победу в матче 12-го тура
Вчера, 09:16
Конте готов вернуться в «Ювентус»: «Рано или поздно этот круг замкнется»
20 ноября
1
Почеттино хочет усилить «Манчестер Юнайтед» игроком сборной США
17 ноября
Реакция Агкацева на интерес «Ювентуса»
16 ноября
1
«Ювентус» выбирает между защитниками «Барселоны», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма»
14 ноября
«Манчестер Юнайтед» опустили на предпоследнее место АПЛ
Вчера, 20:49
3
АПЛ: шансы «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 09:00
Самый дорогой футболист «Галатасарая» готов перейти в «Манчестер Юнайтед»
20 ноября
6
Аршавин уничижительно высказался о составе «Манчестер Юнайтед»
20 ноября
4
Канчельскис – об увольнении из клуба Второй лиги: «Чуть-чуть не успел в «Манчестер Юнайтед»
19 ноября
6
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+