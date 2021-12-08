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Лига чемпионов 2026/2027
Ювентус - Мальме
Ювентус - Мальме: обзор матча 08 декабря 2021
Ювентус
08.12.2021, среда, 20:45
Лига чемпионов, группа H, 6 тур
1 : 0
Завершен
Мальме
18'
М. Кен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Мальме
Желтая карточка
А. Рабьо
90'
Замена
Ф. Миретти
️️️️
Р. Бентанкур
90'
Замена
К. Марко Да Грака
️️️️
М. Кен
90'
89'
Замена
А. Налич
️️️️
И. Бонке
Замена
Х. Куадрадо
️️️️
Ф. Бернардески
82'
81'
Желтая карточка
С. Пенья
78'
Замена
М. Абубакари
️️️️
А. Чолак
68'
Желтая карточка
И. Бонке
49'
Желтая карточка
А. Чолак
Замена
А. Мората
️️️️
П. Дибала
46'
30'
Замена
С. Пенья
️️️️
Э. Ракип
ГОЛ! 1:0!
М. Кен
Пас отдал
Ф. Бернардески
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
1
Маттиа Перин
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
5
Кони Де Винтер
ЦЗ
6
Артур
ЦП
30
Родриго Бентанкур
ЦП
12
Адриан Рабьо
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
21
Пауло Дибала
ЦФ
9
Мойзе Кен
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Мальме
1
Исмаэль Диавара
ВР
13
Мартин Ольссон
ЛЗ
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
15
Анель Ахмедходжич
ЦЗ
4
Лассе Нильсен
ЦЗ
14
Жо Инге Бергет
ПЗ
10
Андерс Кристиансен
ЦП
8
Инносент Бонке
ЦП
6
Эрдаль Ракип
ЦП
7
Велько Бирманчевич
ЦФ
14
Антонио-Мирко Чолак
ЦФ
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
Ювентус
13
Войцех Щесны
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
21
Фабио Миретти
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
29
Козимо Марко Да Грака
ЦФ
21
Альваро Мората
ЦФ
Мальме
27
Йохан Далин
ВР
31
Мелькер Элльборг
ВР
16
Франц Брорссон
ЦЗ
64
Эрик Ларссон
ЦЗ
7
Ади Налич
ЦЗ
11
Себастьян Нанаси
ЛВ
21
Петер Гваргис
ЛВ
6
Серхио Пенья
АП
27
Малик Абубакари
ЦФ
4-3-1-2
1
Перин
26
Сандро
19
Бонуччи
5
Де Винтер
24
Ругани
6
Артур
30
Бентанкур
12
Рабьо
10
Бернардески
9
Кен
21
Дибала
3-2-3-2
1
Диавара
4
Мойсандер
15
Ахмедходжич
4
Нильсен
14
Бергет
13
Ольссон
10
Кристиансен
8
Бонке
6
Ракип
14
Чолак
7
Бирманчевич
10
Бернардески
7
Куадрадо
7
Куадрадо
10
Бернардески
30
Бентанкур
21
Миретти
21
Миретти
30
Бентанкур
9
Кен
29
Да Грака
29
Да Грака
9
Кен
21
Дибала
21
Мората
21
Мората
21
Дибала
8
Бонке
7
Налич
7
Налич
8
Бонке
6
Ракип
6
Пенья
6
Пенья
6
Ракип
14
Чолак
27
Абубакари
27
Абубакари
14
Чолак
Остались в запасе
Ювентус
Мальме
13
Войцех Щесны
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
27
Йохан Далин
ВР
31
Мелькер Элльборг
ВР
16
Франц Брорссон
ЦЗ
64
Эрик Ларссон
ЦЗ
11
Себастьян Нанаси
ЛВ
21
Петер Гваргис
ЛВ
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
Остались в запасе
13
Войцех Щесны
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
Остались в запасе
27
Йохан Далин
ВР
31
Мелькер Элльборг
ВР
16
Франц Брорссон
ЦЗ
64
Эрик Ларссон
ЦЗ
11
Себастьян Нанаси
ЛВ
21
Петер Гваргис
ЛВ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
Статистика матча Ювентус - Мальме
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Ювентус
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
- : -
26.11.2026
Омония
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Мальме
- : -
29.11.2026
Броммапойкарна
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Мьеллбю
1 : 1
21.11.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Гетеборг
0 : 0
08.11.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Мальме
1 : 2
01.11.2026
Хаммарбю
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Хальмстад
0 : 3
28.10.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Эльфсборг
0 : 0
23.10.2026
Мальме
Информация о матче
Стадион:
Альянц Стадиум
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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