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Расписание матчей
Евро-2024
Сербия - Италия
Сербия - Италия: обзор матча 07 октября 2011
Сербия
07.10.2011, пятница, 22:45
Отборочные матчи к ЧЕ-2012, группа C, 11 тур
1 : 1
Завершен
Италия
26'
Б. Иванович
1'
К. Маркизио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сербия - Италия
Желтая карточка
Н. Жигич
Желтая карточка
З. Тошич
Замена
М. Йованович
️️️️
Д. Станкович
Замена
А. Аквилани
️️️️
Р. Монтоливо
Желтая карточка
Д. Станкович
Замена
Н. Жигич
️️️️
М. Красич
Замена
А. Ночерино
️️️️
К. Маркизио
Замена
С. Джовинко
️️️️
А. Кассано
Желтая карточка
Б. Иванович
Замена
Р. Петрович
️️️️
Л. Фейса
Желтая карточка
К. Маджо
ГОЛ! 1:1!
Б. Иванович
1'
ГОЛ! 0:1!
К. Маркизио
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сербия
0
Боян Йоргачевич
ВР
4
Александар Коларов
ЛЗ
5
Слободан Райкович
ЦЗ
6
Бранислав Иванович
ЦЗ
0
Невен Суботич
ЦЗ
0
Деян Станкович
ЦП
0
Милош Нинкович
ЦП
15
Любомир Фейса
ЦП
0
Милош Красич
ПП
7
Зоран Тошич
ПВ
0
Марко Пантелич
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петрович
Италия
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
3
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
16
Даниэле Де Росси
ЦП
21
Андреа Пирло
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
8
Клаудио Маркизио
ЦП
0
Кристиан Маджо
ПП
22
Джузеппе Росси
ЦФ
10
Антонио Кассано
ЦФ
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Сербия
23
Дамир Кахриман
ВР
15
Ненад Томович
ЦЗ
22
Марко Симич
ЦЗ
0
Милан Йованович
ЛП
4
Радосав Петрович
ОП
0
Ненад Мильяш
ЦП
15
Никола Жигич
ЦФ
Италия
1
Сальваторе Сиригу
ВР
0
Давиде Астори
ЦЗ
16
Маттиа Кассани
ПЗ
14
Альберто Аквилани
ЦП
23
Антонио Ночерино
ЦП
0
Пабло Освальдо
ЦФ
10
Себастьян Джовинко
ЦФ
4-4-1-1
0
Йоргачевич
4
Коларов
6
Иванович
0
Суботич
5
Райкович
0
Станкович
0
Нинкович
15
Фейса
0
Красич
7
Тошич
0
Пантелич
3-5-2
1
Буффон
15
Барцальи
3
Кьеллини
19
Бонуччи
0
Маджо
21
Пирло
18
Монтоливо
8
Маркизио
16
Де Росси
10
Кассано
22
Росси
0
Станкович
0
Йованович
0
Йованович
0
Станкович
15
Фейса
4
Петрович
4
Петрович
15
Фейса
0
Красич
15
Жигич
15
Жигич
0
Красич
18
Монтоливо
14
Аквилани
14
Аквилани
18
Монтоливо
8
Маркизио
23
Ночерино
23
Ночерино
8
Маркизио
10
Кассано
10
Джовинко
10
Джовинко
10
Кассано
Остались в запасе
Сербия
Италия
23
Дамир Кахриман
ВР
15
Ненад Томович
ЦЗ
22
Марко Симич
ЦЗ
0
Ненад Мильяш
ЦП
Главный тренер
Владимир Петрович
1
Сальваторе Сиригу
ВР
0
Давиде Астори
ЦЗ
16
Маттиа Кассани
ПЗ
0
Пабло Освальдо
ЦФ
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Остались в запасе
23
Дамир Кахриман
ВР
15
Ненад Томович
ЦЗ
22
Марко Симич
ЦЗ
0
Ненад Мильяш
ЦП
Остались в запасе
1
Сальваторе Сиригу
ВР
0
Давиде Астори
ЦЗ
16
Маттиа Кассани
ПЗ
0
Пабло Освальдо
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петрович
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Статистика матча Сербия - Италия
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Сербия
Лига наций, 5 тур
Сербия
- : -
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Нидерланды
2 : 1
04.10.2026
Сербия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
27.09.2026
Нидерланды
Лига наций, 1 тур
Сербия
1 : 2
24.09.2026
Греция
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Мексика
5 : 1
05.06.2026
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Лига наций, 6 тур
Бельгия
- : -
15.11.2026
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Лига наций, 5 тур
Италия
3 : 1
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Италия
3 : 1
05.10.2026
Турция
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Турция
1 : 4
28.09.2026
Италия
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