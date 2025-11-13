Генсек РФС озвучил российскую позицию по отстранению Израиля

ФИФА может разрешить легионерам бесплатно уходить из клубов Израиля

Палестинский футболист погиб в результате атаки Израиля

Прогноз на точный счeт матча Дания – Литва: Товарищеские матчи, 10 июня 2025

Полиция Эстонии не допрашивала Дасу, он покинул страну вместе со сборной Израиля