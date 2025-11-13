Введите ваш ник на сайте
Литва - Израиль
Главная
Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Литва - Израиль
Литва - Израиль: онлайн-трансляция 13 ноября 2025
Литва
13.11.2025, четверг, 18:00
Товарищеские матчи. Сборные
- : -
Не начался
Израиль
Матч
Статистика матча Литва - Израиль
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Генсек РФС озвучил российскую позицию по отстранению Израиля
26 июня, 19:07
3
ФИФА может разрешить легионерам бесплатно уходить из клубов Израиля
18 июня, 13:35
2
Палестинский футболист погиб в результате атаки Израиля
17 июня, 21:27
2
Прогноз на точный счeт матча Дания – Литва: Товарищеские матчи, 10 июня 2025
9 июня, 11:13
Полиция Эстонии не допрашивала Дасу, он покинул страну вместе со сборной Израиля
8 июня, 18:07
1
Больше новостей
Последние матчи
Все
Литва
Израиль
Товарищеские матчи. Сборные,
Израиль
1 : 0
10.06.2025
Словакия
Товарищеские матчи. Сборные,
Дания
5 : 0
10.06.2025
Литва
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
Мальта
0 : 0
07.06.2025
Литва
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
Эстония
1 : 3
06.06.2025
Израиль
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
Израиль
2 : 4
25.03.2025
Норвегия
Товарищеские матчи. Сборные,
Дания
5 : 0
10.06.2025
Литва
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
Мальта
0 : 0
07.06.2025
Литва
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
Литва
2 : 2
24.03.2025
Финляндия
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур
Польша
1 : 0
21.03.2025
Литва
Товарищеские матчи. Сборные,
Израиль
1 : 0
10.06.2025
Словакия
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
Эстония
1 : 3
06.06.2025
Израиль
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
Израиль
2 : 4
25.03.2025
Норвегия
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур
Израиль
2 : 1
22.03.2025
Эстония
Архив
