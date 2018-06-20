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Расписание матчей
Чемпионат мира по футболу 2026
Иран - Испания
Иран - Испания: обзор матча 20 июня 2018
Иран
20.06.2018, среда, 21:00
Чемпионат мира, группа B, 2 тур
0 : 1
Завершен
Испания
54'
Д. Коста
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Иран - Испания
Желтая карточка
О. Эбрахими
90'
+2
89'
Замена
Родриго
️️️️
Д. Коста
Замена
С. Годдос
️️️️
В. Амири
86'
80'
Замена
М. Асенсио
️️️️
Л. Васкес
Желтая карточка
В. Амири
79'
Замена
А. Джаханбакш
️️️️
К. Ансарифард
74'
71'
Замена
Коке
️️️️
А. Иньеста
Замена
М. Мохаммади
️️️️
Э. Хаджусафи
69'
Травма
Э. Хаджусафи
68'
54'
ГОЛ! 0:1!
Д. Коста
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Иран
1
Алиреза Бейранванд
ВР
3
Эхсан Хаджусафи
ЛЗ
19
Маджид Хосейни
ЦЗ
8
Мортеза Пурлиганджи
ЦЗ
23
Рамин Резаэян
ПЗ
11
Вахид Амири
ЛП
8
Омид Эбрахими
ОП
6
Саид Эзатолахи
ОП
9
Мехди Тареми
ЦП
10
Карим Ансарифард
ПП
20
Сердар Азмун
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Кейруш
Испания
1
Давид Де Хеа
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
15
Серхио Рамос
ЦЗ
2
Дани Карвахаль
ПЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Андрес Иньеста
ЦП
21
Давид Сильва
АП
22
Иско
АП
11
Лукас Васкес
ПВ
19
Диего Коста
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Йерро
Иран
12
Рашид Мазахери
ВР
22
Амир Абедзаде
ВР
13
Мохаммед Реза Ханзаде
ЦЗ
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
15
Пехман Монтазери
ПЗ
16
Мехди Тораби
ЦП
14
Саман Годдос
АП
7
Масуд Шоджаеи
АП
21
Ашкан Дежага
ПП
7
Алиреза Джаханбакш
ПВ
16
Реза Гоочаннеиджад
ЦФ
Испания
23
Пепе Рейна
ВР
13
Кепа
ВР
16
Начо Монреаль
ЛЗ
4
Начо
ЦЗ
2
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
12
Альваро Одриосола
ПЗ
7
Сауль Ньигес
ЦП
10
Тиаго Алькантара
ЦП
8
Коке
ЦП
10
Марко Асенсио
ПВ
9
Родриго
ЦФ
17
Яго Аспас
ЦФ
4-2-3-1
1
Бейранванд
3
Хаджусафи
19
Хосейни
8
Пурлиганджи
23
Резаэян
8
Эбрахими
6
Эзатолахи
11
Амири
9
Тареми
10
Ансарифард
20
Азмун
4-1-1-3-1
1
Де Хеа
2
Карвахаль
3
Пике
15
Рамос
18
Альба
5
Бускетс
6
Иньеста
11
Васкес
22
Иско
21
Сильва
19
Коста
11
Амири
14
Годдос
14
Годдос
11
Амири
3
Хаджусафи
5
Мохаммади
5
Мохаммади
3
Хаджусафи
10
Ансарифард
7
Джаханбакш
7
Джаханбакш
10
Ансарифард
11
Васкес
10
Асенсио
10
Асенсио
11
Васкес
6
Иньеста
8
Коке
8
Коке
6
Иньеста
19
Коста
9
Родриго
9
Родриго
19
Коста
Остались в запасе
Иран
Испания
12
Рашид Мазахери
ВР
13
Мохаммед Реза Ханзаде
ЦЗ
16
Мехди Тораби
ЦП
22
Амир Абедзаде
ВР
15
Пехман Монтазери
ПЗ
7
Масуд Шоджаеи
АП
21
Ашкан Дежага
ПП
16
Реза Гоочаннеиджад
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Кейруш
23
Пепе Рейна
ВР
13
Кепа
ВР
16
Начо Монреаль
ЛЗ
4
Начо
ЦЗ
2
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
12
Альваро Одриосола
ПЗ
7
Сауль Ньигес
ЦП
10
Тиаго Алькантара
ЦП
17
Яго Аспас
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Йерро
Остались в запасе
12
Рашид Мазахери
ВР
13
Мохаммед Реза Ханзаде
ЦЗ
16
Мехди Тораби
ЦП
22
Амир Абедзаде
ВР
15
Пехман Монтазери
ПЗ
7
Масуд Шоджаеи
АП
21
Ашкан Дежага
ПП
16
Реза Гоочаннеиджад
ЦФ
Остались в запасе
23
Пепе Рейна
ВР
13
Кепа
ВР
16
Начо Монреаль
ЛЗ
4
Начо
ЦЗ
2
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
12
Альваро Одриосола
ПЗ
7
Сауль Ньигес
ЦП
10
Тиаго Алькантара
ЦП
17
Яго Аспас
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Кейруш
Главный тренер
Фернандо Йерро
Статистика матча Иран - Испания
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Иран
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Иран
- : -
23.12.2027
Китай
Товарищеские матчи. Сборные
Ирак
1 : 1
17.11.2026
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Палестина
0 : 2
14.11.2026
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
29.09.2026
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
3 : 1
24.09.2026
Иран
Чемпионат мира, 3 тур
Египет
1 : 1
27.06.2026
Иран
Испания
Лига наций, 6 тур
Испания
2 : 3
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Чехия
0 : 2
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Информация о матче
Главный судья:
Андрес Кунья
Стадион:
Ак Барс Банк Арена
Где смотреть матч:
Первый Канал
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