Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания - Вьетнам
Иордания - Вьетнам: обзор матча 31 мая 2021
Иордания
31.05.2021, понедельник, 19:45
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 1
Завершен
Вьетнам
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Иордания - Вьетнам
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Иордания
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Узбекистан
- : -
23.12.2027
Иордания
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
2 : 0
17.11.2026
Австралия
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
0 : 0
13.11.2026
Индонезия
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
0 : 0
06.10.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
1 : 1
27.09.2026
Сирия
Чемпионат мира, 3 тур
Иордания
1 : 3
28.06.2026
Аргентина
Вьетнам
Отбор Кубка Азии, 3 тур
Вьетнам
- : -
23.12.2027
Йемен
Товарищеские матчи. Сборные
Киргизия
2 : 1
17.11.2026
Вьетнам
Товарищеские матчи. Сборные
Вьетнам
2 : 0
11.11.2026
Китайский Тайбэй
Товарищеские матчи. Сборные
Вьетнам
4 : 0
18.07.2026
Мьянма
Товарищеские матчи. Сборные
Вьетнам
2 : 1
13.07.2026
Канвон
Отбор Кубка Азии, 6 тур
Вьетнам
3 : 1
31.03.2026
Малайзия
Новости команд
Все
Иордания
Вьетнам
Иордания – Австралия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
17 ноября
Товарищеские матчи (сборные): шансы Иордании и Австралии на победу в матче
16 ноября
Стало известно, поедет ли сборная России на турнир в Ирак
12 августа
Трансляция финала ЧМ-2026
19 июля
94
Обзор матча Иордания – Аргентина голы и лучшие моменты (Видео)
28 июня
1
Иордания – Австралия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
17 ноября
Товарищеские матчи (сборные): шансы Иордании и Австралии на победу в матче
16 ноября
Стало известно, поедет ли сборная России на турнир в Ирак
12 августа
Трансляция финала ЧМ-2026
19 июля
94
Обзор матча Иордания – Аргентина голы и лучшие моменты (Видео)
28 июня
1
Определились все участники Кубка Азии-2027, который зимой примет Саудовская Аравия
5 июня
1
Круговой объяснил, почему Россия не зря ездила во Вьетнам
2024.09.24 09:25
1
Тихонов – о победе сборной России над Вьетнамом: «Стыдно просто, вот и все»
2024.09.11 20:33
6
Карпин ответил, в чем польза матча сборной России против Вьетнама
2024.09.11 15:15
1
Сборная России не может улететь из Вьетнама
2024.09.07 11:11
6
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+