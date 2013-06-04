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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Новая Зеландия - Иордания
Новая Зеландия - Иордания: обзор матча 04 июня 2013
Новая Зеландия
04.06.2013, вторник, 11:40
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 1
Завершен
Иордания
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Новая Зеландия - Иордания
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Новая Зеландия
Товарищеские матчи. Сборные
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- : -
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