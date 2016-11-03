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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Саутгемптон - Интер
Саутгемптон - Интер: обзор матча 03 ноября 2016
Саутгемптон
03.11.2016, четверг, 23:05
Лига Европы, группа K, 4 тур
2 : 1
Завершен
Интер
64'
В. ван Дейк
70'
Ю. Нагатомо (АГ)
33'
М. Икарди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Саутгемптон - Интер
90'
Желтая карточка
Ж. Миранда
Желтая карточка
Д. Уорд-Проус
90'
89'
Замена
Д. Биабиани
️️️️
А. Кандрева
82'
Замена
Ф. Мело
️️️️
А. Ньюкури
Замена
С. Дэвис
️️️️
Д. Тадич
77'
74'
Замена
Эдер
️️️️
Г. Медель
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
Ю. Нагатомо
70'
ГОЛ! 1:1!
В. ван Дейк
64'
Замена
Ч. Остин
️️️️
Д. Родригес
59'
52'
Желтая карточка
Г. Медель
Пенальти не реализован!
Д. Тадич
45'
+4
45'
+3
Желтая карточка
А. Кандрева
33'
ГОЛ! 0:1!
М. Икарди
Пас отдал
И. Перишич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саутгемптон
17
Фрэйзер Форстер
ВР
45
Сэм МакКуин
ЛЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
15
Куко Мартина
ЦЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
27
Натан Редмонд
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ПП
16
Джей Родригес
ЛФ
Главный тренер
Тонда Экерт
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
17
Гари Медель
ОП
11
Эвер Банега
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
27
Ассане Ньюкури
ПП
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Стефано Векки
Саутгемптон
21
Гарри Льюис
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
17
Софьян Буфал
ЛВ
10
Стивен Дэвис
ЦП
8
Йорди Класи
ЦП
32
Чарли Остин
ЦФ
Интер
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
30
Фелипе Мело
ОП
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
23
Эдер
ЦФ
4-4-1-1
17
Форстер
45
МакКуин
15
Мартина
4
Йошида
4
ван Дейк
27
Редмонд
21
Ромеу
30
Уорд-Проус
23
Хейбьерг
10
Тадич
16
Родригес
4-1-3-1-1
1
Ханданович
33
Д'Амброзио
13
Миранда
13
Раноккия
5
Нагатомо
17
Медель
27
Ньюкури
11
Банега
87
Кандрева
5
Перишич
9
Икарди
10
Тадич
10
Дэвис
10
Дэвис
10
Тадич
16
Родригес
32
Остин
32
Остин
16
Родригес
27
Ньюкури
30
Мело
30
Мело
27
Ньюкури
87
Кандрева
14
Биабиани
14
Биабиани
87
Кандрева
17
Медель
23
Эдер
23
Эдер
17
Медель
Остались в запасе
Саутгемптон
Интер
17
Софьян Буфал
ЛВ
21
Гарри Льюис
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
8
Йорди Класи
ЦП
Главный тренер
Тонда Экерт
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
Главный тренер
Стефано Векки
Остались в запасе
17
Софьян Буфал
ЛВ
21
Гарри Льюис
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
8
Йорди Класи
ЦП
Остались в запасе
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
Главный тренер
Тонда Экерт
Главный тренер
Стефано Векки
Статистика матча Саутгемптон - Интер
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Главный судья:
Павел Гиль
(Люблин)
Стадион:
Сент-Мэри
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
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