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Лига чемпионов 2026/2027
Шальке-04 - Интер
Шальке-04 - Интер: обзор матча 13 апреля 2011
Шальке-04
13.04.2011, среда, 22:45
Лига Чемпионов, 1/4 финала
2 : 1
Завершен
Интер
45'
Рауль
83'
Б. Хеведес
50'
Т. Мотта
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шальке-04 - Интер
Желтая карточка
А. Раноккия
Желтая карточка
Л. Шмитц
Замена
Л. Шмитц
️️️️
Х. Мануэль Хурадо
ГОЛ! 2:1!
Б. Хеведес
Пас отдал
Рауль
Замена
Ф. Коутиньо
️️️️
У. Снейдер
Замена
А. Харистеас
️️️️
Эду
Замена
Ю. Дракслер
️️️️
А. Баумйоханн
Желтая карточка
К. Пападопулос
Желтая карточка
Т. Мотта
Травма
Ж. Сезар
ГОЛ! 1:1!
Т. Мотта
Пас отдал
Лусио
Замена
Г. Пандев
️️️️
Д. Станкович
ГОЛ! 1:0!
Рауль
Пас отдал
Х. Мануэль Хурадо
Желтая карточка
Рауль
Желтая карточка
Лусио
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шальке-04
1
Мануэль Нойер
(К)
ВР
2
Ханс Сарпей
ЛЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
21
Кристоф Метцельдер
ЦЗ
2
Ацуто Учида
ПЗ
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЛП
32
Жоэль Матип
ЦП
14
Кирякос Пападопулос
ЦП
5
Александр Баумйоханн
ПП
7
Рауль
ЦФ
16
Эду
ЦФ
Главный тренер
Ральф Рангник
Интер
20
Жулио Сезар
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
2
Лусио
ЦЗ
13
Майкон
ПЗ
8
Тиаго Мотта
ЦП
4
Хавьер Дзанетти
(К)
ЦП
5
Деян Станкович
ЦП
10
Уэсли Снейдер
АП
22
Диего Милито
ЦФ
9
Самуэль Это'О
ЦФ
Главный тренер
Насименту де Араужо Леонардо
Шальке-04
33
Матиас Шобер
ВР
26
Лукас Шмитц
ЛЗ
5
Николя Плестан
ЦЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
10
Али Карими
ЦП
8
Юньмин Хао
ЦП
21
Ангелос Харистеас
ЦФ
Интер
12
Лука Кастеллацци
ВР
0
Марко Матерацци
ЦЗ
2
Иван Кордоба
ЦЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
91
Эстебан Камбьяссо
ЦП
13
Хуссин Харджа
ЦП
21
Горан Пандев
ЦФ
4-4-2
1
Нойер
2
Сарпей
5
Хеведес
21
Метцельдер
2
Учида
14
Хурадо
32
Матип
14
Пападопулос
5
Баумйоханн
16
Эду
7
Рауль
4-3-1-2
20
Сезар
13
Майкон
13
Раноккия
2
Лусио
5
Нагатомо
8
Мотта
4
Дзанетти
5
Станкович
10
Снейдер
9
Это'О
22
Милито
5
Баумйоханн
7
Дракслер
7
Дракслер
5
Баумйоханн
14
Хурадо
26
Шмитц
26
Шмитц
14
Хурадо
16
Эду
21
Харистеас
21
Харистеас
16
Эду
10
Снейдер
11
Коутиньо
11
Коутиньо
10
Снейдер
5
Станкович
21
Пандев
21
Пандев
5
Станкович
Остались в запасе
Шальке-04
Интер
10
Али Карими
ЦП
33
Матиас Шобер
ВР
5
Николя Плестан
ЦЗ
8
Юньмин Хао
ЦП
Главный тренер
Ральф Рангник
12
Лука Кастеллацци
ВР
0
Марко Матерацци
ЦЗ
2
Иван Кордоба
ЦЗ
91
Эстебан Камбьяссо
ЦП
13
Хуссин Харджа
ЦП
Главный тренер
Насименту де Араужо Леонардо
Остались в запасе
10
Али Карими
ЦП
33
Матиас Шобер
ВР
5
Николя Плестан
ЦЗ
8
Юньмин Хао
ЦП
Остались в запасе
12
Лука Кастеллацци
ВР
0
Марко Матерацци
ЦЗ
2
Иван Кордоба
ЦЗ
91
Эстебан Камбьяссо
ЦП
13
Хуссин Харджа
ЦП
Главный тренер
Ральф Рангник
Главный тренер
Насименту де Араужо Леонардо
Статистика матча Шальке-04 - Интер
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Главный судья:
Дамир Скомина
(Копер)
Стадион:
Фелтинс-Арена
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 22:30 (прямая)
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