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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Хорсенс - Вайле
Хорсенс - Вайле: обзор матча 30 апреля 2021
Хорсенс
30.04.2021, пятница, 17:00
Дания. Суперлига, группа B, 6 тур
3 : 3
Завершен
Вайле
26'
Л. Прип (П)
45+1'
Л. Прип (П)
52'
Л. Камили
63'
Г. Онугха
85'
Г. Онугха
90'
Г. Онугха
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хорсенс - Вайле
90'
ГОЛ! 3:3!
Г. Онугха
Пас отдал
П. Бенгтссон
85'
ГОЛ! 3:2!
Г. Онугха
Пас отдал
С. Эзатолахи
Замена
R. Frantsen
️️️️
J. Buus
78'
Замена
Н. Брок-Мадсен
️️️️
M. Brajanac
78'
Замена
К. Тенгстедт
️️️️
Л. Камили
69'
Замена
P. Nymann
️️️️
Н. Дир
69'
63'
ГОЛ! 3:1!
Г. Онугха
60'
Замена
T. Gundelund
️️️️
K. Yamga
60'
Замена
L. Hetemi
️️️️
Ю. Рамадани
Желтая карточка
Н. Дир
59'
53'
Желтая карточка
С. Эзатолахи
ГОЛ! 3:0!
Л. Камили
52'
51'
Замена
Г. Онугха
️️️️
Л. Энгель
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Л. Прип
45'
+1
33'
Желтая карточка
A. Mucolli
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Л. Прип
26'
25'
Желтая карточка
Ю. Рамадани
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хорсенс
7
Александар Станкович
ВР
44
Николас Дир
ЛЗ
25
Мальте Кийлерих
ЦЗ
5
Søren Reese
ЦЗ
33
Александер Людвиг
ЦЗ
6
Йонас Геммер
ЦП
10
Халлур Ханссон
ЦП
18
Лука Прип
ЦП
15
Лирим Камили
ПВ
15
Jacob Buus
ЦФ
80
Muamer Brajanac
ЦФ
Вайле
30
Александер Брунст
ВР
4
Лукас Энгель
ЛЗ
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
20
Денис Колингер
ЦЗ
6
Саид Эзатолахи
ЦП
20
Юльбер Рамадани
ЦП
0
K. Yamga
ЦП
22
Уго Экитике
ПВ
10
Аллан Соуза
ПВ
19
Arbnor Mucolli
ЦФ
4
Dominik Kovačić
ЦФ
Главный тренер
Петер Соренсен
Хорсенс
11
Peter Nymann
ЦЗ
29
Джеймс Гомес
ЦЗ
15
Давид Крузе
ЦП
31
Anders Hoff
ЦФ
20
Каспер Тенгстедт
ЦФ
44
Николай Брок-Мадсен
ЦФ
12
Rune Frantsen
ЦФ
Вайле
3
Вильорнур Давидсен
ЦЗ
40
Юхани Ояла
ЦЗ
21
Indy Groothuizen
ЦФ
2
Thomas Gundelund
ЦФ
34
Lundrim Hetemi
ЦФ
17
Lucas Jensen
ЦФ
7
Герман Онугха
ЦФ
4-3-1-2
7
Станкович
44
Дир
5
33
Людвиг
25
Кийлерих
6
Геммер
10
Ханссон
18
Прип
15
Камили
80
15
3-3-2-2
30
Брунст
4
Энгель
20
Колингер
19
Бенгтссон
6
Эзатолахи
20
Рамадани
0
10
Соуза
22
Экитике
4
19
15
Камили
20
Тенгстедт
20
Тенгстедт
15
Камили
44
Дир
11
11
44
Дир
80
44
Брок-Мадсен
44
Брок-Мадсен
80
15
12
12
15
0
2
2
0
20
Рамадани
34
34
20
Рамадани
4
Энгель
7
Онугха
7
Онугха
4
Энгель
Остались в запасе
Хорсенс
Вайле
31
Anders Hoff
ЦФ
15
Давид Крузе
ЦП
29
Джеймс Гомес
ЦЗ
21
Indy Groothuizen
ЦФ
17
Lucas Jensen
ЦФ
3
Вильорнур Давидсен
ЦЗ
40
Юхани Ояла
ЦЗ
Главный тренер
Петер Соренсен
Остались в запасе
31
Anders Hoff
ЦФ
15
Давид Крузе
ЦП
29
Джеймс Гомес
ЦЗ
Остались в запасе
21
Indy Groothuizen
ЦФ
17
Lucas Jensen
ЦФ
3
Вильорнур Давидсен
ЦЗ
40
Юхани Ояла
ЦЗ
Главный тренер
Петер Соренсен
Статистика матча Хорсенс - Вайле
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Хорсенс
Дания. Суперлига, 16 тур
Рандерс
- : -
29.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 15 тур
Хорсенс
3 : 1
22.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 14 тур
Орхус
2 : 0
08.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 13 тур
Виборг
1 : 0
01.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 12 тур
Хорсенс
5 : 1
25.10.2026
Сендерийск
Дания. Суперлига, 11 тур
Хорсенс
0 : 0
16.10.2026
Рандерс
Вайле
Дания. Суперлига, 32 тур
Оденсе
0 : 1
17.05.2026
Вайле
Дания. Суперлига, 31 тур
Вайле
2 : 0
10.05.2026
Фредерисия
Дания. Суперлига, 30 тур
Рандерс
1 : 0
03.05.2026
Вайле
Дания. Суперлига, 29 тур
Копенгаген
3 : 0
27.04.2026
Вайле
Дания. Суперлига, 28 тур
Вайле
1 : 2
22.04.2026
Силькеборг
Информация о матче
Стадион:
Каса Арена
Новости команд
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Хорсенс
Вайле
«Спартаку» предложили российского форварда из чемпионата Дании
2025.06.12 12:14
6
Российский форвард стал 6-м в списке бомбардиров чемпионата Дании
2025.05.27 11:05
Российский форвард оформил 4-й дубль за сезон в чемпионате Дании
2025.04.19 17:06
1
Российский форвард забил в Дании в 6-м матче подряд
2025.03.31 09:46
5
Российский форвард сделал дубль в чемпионате Дании, у него 10 голов за сезон
2025.03.18 08:23
Суперлига. Принадлежащий «Краснодару» Онугха сделал хет-трик и помог «Вайле» отыграться со счета 0:3 в матче с «Хорсенсом»
2021.04.30 19:56
2
Гончаренко — о ничьей с «Хорсенсом»: «Были предпосылки, чтобы забить не два гола, а куда больше»
2018.01.22 23:41
4
Товарищеский матч. ЦСКА ушел от поражения во встрече с «Хорсенсом»
2018.01.22 15:48
22
Гончаренко: «Мы сыграли три игры на ноль, но главное — что игроки понимают требования»
2017.01.30 01:24
5
Товарищеский матч. ЦСКА разгромил «Хорсенс», Чалов оформил дубль
2017.01.29 19:51
28
«Спартаку» предложили российского форварда из чемпионата Дании
2025.06.12 12:14
6
Российский форвард стал 6-м в списке бомбардиров чемпионата Дании
2025.05.27 11:05
Российский форвард оформил 4-й дубль за сезон в чемпионате Дании
2025.04.19 17:06
1
Российский форвард забил в Дании в 6-м матче подряд
2025.03.31 09:46
5
Российский форвард сделал дубль в чемпионате Дании, у него 10 голов за сезон
2025.03.18 08:23
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