Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Спартак - Зенит
Матчи
РПЛ
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Отбор ЧМ-2026
Лига наций
Чемпионшип
МЛС
Турция
Нидерланды
Португалия
Украина
Казахстан
Беларусь
Бельгия
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Байер
Месси
Роналду
Мбаппе
Холанд
Винисиус
Головин
Миранчук
Захарян
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы
Маккаби - Хэмран
Маккаби - Хэмран: обзор матча 14 августа 2025
Маккаби
14.08.2025, четверг, 21:00
Лига Европы, 3 раунд
3 : 1
Первый матч – 2 : 1
Завершен
Хэмран
37'
И. Шахар
45+2'
И. Шахар
69'
О. Давида
43'
Д. Мбонг
Матч
Статистика
Составы
Личные встречи
Протокол Маккаби - Хэмран
Завершен
Желтая карточка
Ошер Давида
90'
+3
90'
+1
Желтая карточка
Mouad El Fanis
Замена
Бен Ледерман
️️️️➡️️
Иссуф Сиссоко
80'
75'
Замена
Redon Mihana
️️️️➡️️
Джозеф Мбонг
ГОЛ! 3:1!
Ошер Давида
Пас отдал
Идо Шахар
69'
65'
Замена
Vincenzo Polito
️️️️➡️️
Эмерсон Марселина
Замена
Itamar Noy
️️️️➡️️
Дор Перец
64'
Замена
Heitor
️️️️➡️️
Раз Шломо
64'
59'
Замена
Mouad El Fanis
️️️️➡️️
Матиас Гарсия
58'
Замена
Мерлин Хаджи
️️️️➡️️
Serigne Saliou Thioune
Замена
Весли Патати
️️️️➡️️
Йон Николаеску
46'
Замена
Дор Тургеман
️️️️➡️️
Elad Madmon
46'
ГОЛ! 2:1!
Идо Шахар
Пас отдал
Ошер Давида
45'
+2
43'
ГОЛ! 1:1!
Джозеф Мбонг
41'
Желтая карточка
Jovan Čađenović
ГОЛ! 1:0!
Идо Шахар
Пас отдал
Раз Шломо
37'
28'
Пенальти не реализован
Эмерсон Марселина
10'
Желтая карточка
Райан Камензули
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Маккаби
90
Рой Мишпати
ВР
3
Рой Ревиво
ЛЗ
6
Тайрис Асанте
ЦЗ
18
Неманья Стойич
ЦЗ
13
Раз Шломо
ЦЗ
42
Дор Перец
ЦП
28
Иссуф Сиссоко
ЦП
36
Идо Шахар
ЦП
77
Ошер Давида
ПВ
98
Йон Николаеску
ЦФ
19
Elad Madmon
ЦФ
Главный тренер
Жарко Лазетич
Хэмран
1
Анри Бонелло
ВР
94
Райан Камензули
ЛЗ
10
Джозеф Мбонг
ПЗ
2
Рафаэл Компри
ПЗ
8
Матиас Гарсия
ОП
91
Эмерсон Марселина
ОП
27
Ognjen Bjeličić
ЦП
9
Serigne Saliou Thioune
ЦП
25
Ederson Bruno Domingos
ЦП
19
Н'Дри Филипп Коффи
ЦФ
20
Jovan Čađenović
ЦФ
Маккаби
51
Shalev Saadia
ВР
22
Ofek Melika
ВР
14
Денни Гроппер
ЛЗ
41
Itai Ben Hamo
ЦЗ
21
Noam Ben Harush
ЦЗ
5
Мохамед Камара
ЦЗ
4
Heitor
ЦЗ
8
Бен Ледерман
ЦП
30
Itamar Noy
ЦП
10
Весли Патати
ЛВ
7
Saied Abu Farchi
ЦФ
9
Дор Тургеман
ЦФ
Хэмран
98
Francisco Célio da Paz
ВР
12
Miguel Camilleri
ВР
3
Nikolai Micallef
ЦЗ
5
Sven Xerri
ЦЗ
13
Vincenzo Polito
ЦЗ
6
Daniel Letherby
ЦП
16
Scott Camilleri
ЦП
33
Домантас Шимкус
ЦП
47
Mouad El Fanis
ЦП
28
Redon Mihana
ЦП
77
Мерлин Хаджи
ПВ
24
Ante Ćorić
ЦФ
4-3-1-2
90
Мишпати
3
Ревиво
18
Стойич
13
Шломо
6
Асанте
42
Перец
28
Сиссоко
36
Шахар
77
Давида
19
98
Николаеску
3-2-3-2
1
Бонелло
2
Компри
10
Мбонг
94
Камензули
8
Гарсия
91
Марселина
27
9
25
20
19
Коффи
13
Шломо
4
4
13
Шломо
28
Сиссоко
8
Ледерман
8
Ледерман
28
Сиссоко
42
Перец
30
30
42
Перец
98
Николаеску
10
Патати
10
Патати
98
Николаеску
19
9
Тургеман
9
Тургеман
19
91
Марселина
13
13
91
Марселина
8
Гарсия
47
47
8
Гарсия
10
Мбонг
28
28
10
Мбонг
9
77
Хаджи
77
Хаджи
9
24
24
Остались в запасе
Маккаби
Хэмран
51
Shalev Saadia
ВР
22
Ofek Melika
ВР
14
Денни Гроппер
ЛЗ
41
Itai Ben Hamo
ЦЗ
21
Noam Ben Harush
ЦЗ
5
Мохамед Камара
ЦЗ
7
Saied Abu Farchi
ЦФ
Главный тренер
Жарко Лазетич
98
Francisco Célio da Paz
ВР
12
Miguel Camilleri
ВР
3
Nikolai Micallef
ЦЗ
5
Sven Xerri
ЦЗ
6
Daniel Letherby
ЦП
16
Scott Camilleri
ЦП
33
Домантас Шимкус
ЦП
Остались в запасе
51
Shalev Saadia
ВР
22
Ofek Melika
ВР
14
Денни Гроппер
ЛЗ
41
Itai Ben Hamo
ЦЗ
21
Noam Ben Harush
ЦЗ
5
Мохамед Камара
ЦЗ
7
Saied Abu Farchi
ЦФ
Остались в запасе
98
Francisco Célio da Paz
ВР
12
Miguel Camilleri
ВР
3
Nikolai Micallef
ЦЗ
5
Sven Xerri
ЦЗ
6
Daniel Letherby
ЦП
16
Scott Camilleri
ЦП
33
Домантас Шимкус
ЦП
Главный тренер
Жарко Лазетич
Статистика матча Маккаби - Хэмран
1
3
Желтые карточки
1
3
Информация о матче
Главный судья:
Рохит Сагги
Стадион:
Gradski Stadion, Backa Topola
Новости команд
Все
Маккаби
Хэмран
ПАОК Чалова и Оздоева узнал соперника по плей-офф квалификации Лиги Европы
Вчера, 00:36
«Динамо» не отпустит Нгамале в израильский клуб
31 июля, 13:18
1
Израильский клуб заинтересовался вингером «Динамо»
31 июля, 11:48
«Динамо» Киев – «Хэмран»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 июля 2025
29 июля, 19:50
«Маккаби» – «Пафос»: прогноз и ставки на матч 30 июля 2025 с коэффициентом 1.72
29 июля, 10:41
ПАОК Чалова и Оздоева узнал соперника по плей-офф квалификации Лиги Европы
Вчера, 00:36
«Динамо» не отпустит Нгамале в израильский клуб
31 июля, 13:18
1
Израильский клуб заинтересовался вингером «Динамо»
31 июля, 11:48
«Маккаби» – «Пафос»: прогноз и ставки на матч 30 июля 2025 с коэффициентом 1.72
29 июля, 10:41
«Пафос» – «Маккаби Тель-Авив»: прогноз и ставки на матч 22 июля 2025 с коэффициентом 1.80
21 июля, 10:30
«Динамо» Киев – «Хэмран»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 июля 2025
29 июля, 19:50
«Динамо Киев» – «Хэмран»: прогноз и ставки на матч 29 июля 2025 с коэффициентом 1.58
28 июля, 10:14
«Хэмран» – «Динамо» Киев: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 июля 2025
22 июля, 18:50
«Хэмран» – «Динамо Киев»: прогноз и ставки на матч 22 июля 2025 с коэффициентом 1.72
21 июля, 10:10
Прогноз на точный счет матча «Хэмран» – «Жальгирис»: Лига чемпионов, 15 июля 2025
14 июля, 12:05
Больше новостей
Лига Европы
Все
Текущие
Будущие
Лига Европы, Play-offs
Панатинаикос
- : -
21.08.2025
Самсунспор
Лига Европы, Play-offs
Риека
- : -
21.08.2025
ПАОК
Лига Европы, Play-offs
Шкендия
- : -
21.08.2025
Лудогорец
Лига Европы, Play-offs
Слован
- : -
21.08.2025
Янг Бойз
Лига Европы, Play-offs
Сигма
- : -
28.08.2025
Мальме
Лига Европы, Play-offs
Панатинаикос
- : -
21.08.2025
Самсунспор
Лига Европы, Play-offs
Риека
- : -
21.08.2025
ПАОК
Лига Европы, Play-offs
Сигма
- : -
28.08.2025
Мальме
Лига Европы, Play-offs
Шкендия
- : -
21.08.2025
Лудогорец
Лига Европы, Play-offs
Слован
- : -
21.08.2025
Янг Бойз
Последние матчи
Все
Маккаби
Хэмран
Лига Европы, 3 раунд
Маккаби
3 : 1
14.08.2025
Хэмран
Лига Европы, 3 раунд
Хэмран
1 : 2
05.08.2025
Маккаби
Лига чемпионов, 2 раунд
Маккаби
0 : 1
30.07.2025
Пафос
Лига чемпионов, 2 раунд
Динамо К
3 : 0
29.07.2025
Хэмран
Лига чемпионов, 2 раунд
Пафос
1 : 1
22.07.2025
Маккаби
Лига Европы, 3 раунд
Маккаби
3 : 1
14.08.2025
Хэмран
Лига Европы, 3 раунд
Хэмран
1 : 2
05.08.2025
Маккаби
Лига чемпионов, 2 раунд
Маккаби
0 : 1
30.07.2025
Пафос
Лига чемпионов, 2 раунд
Пафос
1 : 1
22.07.2025
Маккаби
Лига Европы, 8 тур
Маккаби
0 : 1
30.01.2025
Порту
Лига Европы, 3 раунд
Маккаби
3 : 1
14.08.2025
Хэмран
Лига Европы, 3 раунд
Хэмран
1 : 2
05.08.2025
Маккаби
Лига чемпионов, 2 раунд
Динамо К
3 : 0
29.07.2025
Хэмран
Лига чемпионов, 2 раунд
Хэмран
0 : 3
22.07.2025
Динамо К
Лига чемпионов, 1 раунд
Хэмран
2 : 0
15.07.2025
Жальгирис
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Читайте нас:
18+
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
18+
Читайте нас: