Главная
Расписание матчей
Лига конференций
Хэмран - РФШ
Хэмран - РФШ: онлайн-трансляция 21 августа 2025
Хэмран
21.08.2025, четверг, 20:00
Лига конференций, 4 раунд
- : -
Ответный матч – 28.08.2025
Не начался
РФШ
Матч
Статистика матча Хэмран - РФШ
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Все
Хэмран
РФШ
«Динамо» Киев – «Хэмран»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 июля 2025
29 июля, 19:50
«Мальме» – «РФШ»: прогноз и ставки на матч 29 июля 2025 с коэффициентом 1.56
29 июля, 18:18
«Динамо Киев» – «Хэмран»: прогноз и ставки на матч 29 июля 2025 с коэффициентом 1.58
28 июля, 10:14
«Хэмран» – «Динамо» Киев: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 июля 2025
22 июля, 18:50
«Хэмран» – «Динамо Киев»: прогноз и ставки на матч 22 июля 2025 с коэффициентом 1.72
21 июля, 10:10
Больше новостей
Лига конференций
Все
Текущие
Будущие
Последние матчи
Все
Хэмран
РФШ
Лига Европы, 3 раунд
Маккаби
3 : 1
14.08.2025
Хэмран
Лига Европы, 3 раунд
КуПС
1 : 0
14.08.2025
РФШ
Латвия. Высшая лига, 26 тур
РФШ
4 : 1
10.08.2025
Супер Нова
Лига Европы, 3 раунд
РФШ
1 : 2
06.08.2025
КуПС
Лига Европы, 3 раунд
Хэмран
1 : 2
05.08.2025
Маккаби
Лига Европы, 3 раунд
Маккаби
3 : 1
14.08.2025
Хэмран
Лига Европы, 3 раунд
Хэмран
1 : 2
05.08.2025
Маккаби
Лига чемпионов, 2 раунд
Динамо К
3 : 0
29.07.2025
Хэмран
Лига чемпионов, 2 раунд
Хэмран
0 : 3
22.07.2025
Динамо К
Лига чемпионов, 1 раунд
Хэмран
2 : 0
15.07.2025
Жальгирис
Лига Европы, 3 раунд
КуПС
1 : 0
14.08.2025
РФШ
Латвия. Высшая лига, 26 тур
РФШ
4 : 1
10.08.2025
Супер Нова
Лига Европы, 3 раунд
РФШ
1 : 2
06.08.2025
КуПС
Латвия. Высшая лига, 25 тур
Гробиня
2 : 3
03.08.2025
РФШ
Лига чемпионов, 2 раунд
Мальме
1 : 0
30.07.2025
РФШ
