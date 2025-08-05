Введите ваш ник на сайте
Главная
Расписание матчей
Лига Европы
Хэмран - Маккаби
Хэмран - Маккаби: обзор матча 05 августа 2025
Хэмран
05.08.2025, вторник, 20:00
Лига Европы, 3 раунд
1 : 2
Ответный матч – 1 : 3
Завершен
Маккаби
71'
Н. Филипп Коффи (П)
79'
Р. Ревиво
90+6'
E. Madmon
Матч
Статистика
Составы
Личные встречи
Протокол Хэмран - Маккаби
Завершен
90'
+6
ГОЛ! 1:2!
Elad Madmon
Желтая карточка
Эмерсон Марселина
90'
+1
83'
Замена
Раз Шломо
️️️️➡️️
Мохамед Камара
82'
Замена
Itamar Noy
️️️️➡️️
Весли Патати
Замена
Stijn Meijer
️️️️➡️️
Н'Дри Филипп Коффи
81'
Замена
Mouad El Fanis
️️️️➡️️
Serigne Saliou Thioune
80'
79'
ГОЛ! 1:1!
Рой Ревиво
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Н'Дри Филипп Коффи
71'
63'
Замена
Дор Тургеман
️️️️➡️️
Йон Николаеску
63'
Замена
Ошер Давида
️️️️➡️️
Сагив Йехезкель
Замена
Эмерсон Марселина
️️️️➡️️
Vincenzo Polito
63'
Замена
Домантас Шимкус
️️️️➡️️
Ante Ćorić
63'
52'
Желтая карточка
Иссуф Сиссоко
46'
Замена
Elad Madmon
️️️️➡️️
Идо Шахар
Желтая карточка
Ognjen Bjeličić
13'
Желтая карточка
Vincenzo Polito
9'
9'
Желтая карточка
Йон Николаеску
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хэмран
1
Анри Бонелло
ВР
94
Райан Камензули
ЛЗ
13
Vincenzo Polito
ЦЗ
10
Джозеф Мбонг
ПЗ
2
Рафаэл Компри
ПЗ
27
Ognjen Bjeličić
ЦП
25
Ederson Bruno Domingos
ЦП
9
Serigne Saliou Thioune
ЦП
20
Jovan Čađenović
ЦФ
24
Ante Ćorić
ЦФ
19
Н'Дри Филипп Коффи
ЦФ
Маккаби
90
Рой Мишпати
ВР
3
Рой Ревиво
ЛЗ
5
Мохамед Камара
ЦЗ
18
Неманья Стойич
ЦЗ
6
Тайрис Асанте
ЦЗ
36
Идо Шахар
ЦП
28
Иссуф Сиссоко
ЦП
42
Дор Перец
ЦП
10
Весли Патати
ЛВ
11
Сагив Йехезкель
ЦФ
98
Йон Николаеску
ЦФ
Главный тренер
Жарко Лазетич
Хэмран
98
Francisco Célio da Paz
ВР
5
Sven Xerri
ЦЗ
3
Nikolai Micallef
ЦЗ
8
Матиас Гарсия
ОП
91
Эмерсон Марселина
ОП
28
Redon Mihana
ЦП
6
Daniel Letherby
ЦП
47
Mouad El Fanis
ЦП
33
Домантас Шимкус
ЦП
16
Scott Camilleri
ЦП
77
Мерлин Хаджи
ПВ
99
Stijn Meijer
ЦФ
Маккаби
50
Idan Trau
ВР
51
Shalev Saadia
ВР
14
Денни Гроппер
ЛЗ
13
Раз Шломо
ЦЗ
4
Heitor
ЦЗ
21
Noam Ben Harush
ЦЗ
8
Бен Ледерман
ЦП
30
Itamar Noy
ЦП
77
Ошер Давида
ПВ
9
Дор Тургеман
ЦФ
15
Йонас Маледе
ЦФ
19
Elad Madmon
ЦФ
4-3-3
1
Бонелло
94
Камензули
10
Мбонг
13
2
Компри
27
25
9
19
Коффи
24
20
4-3-1-2
90
Мишпати
5
Камара
18
Стойич
6
Асанте
3
Ревиво
36
Шахар
28
Сиссоко
42
Перец
10
Патати
98
Николаеску
11
Йехезкель
8
Гарсия
8
Гарсия
13
91
Марселина
91
Марселина
13
9
47
47
9
24
33
Шимкус
33
Шимкус
24
19
Коффи
99
99
19
Коффи
5
Камара
13
Шломо
13
Шломо
5
Камара
10
Патати
30
30
10
Патати
11
Йехезкель
77
Давида
77
Давида
11
Йехезкель
98
Николаеску
9
Тургеман
9
Тургеман
98
Николаеску
36
Шахар
19
19
36
Шахар
Статистика матча Хэмран - Маккаби
3
2
Желтые карточки
3
2
Информация о матче
Главный судья:
Кристо Тохвер
(Таллинн)
Стадион:
Национальный стадион
Хэмран
Маккаби
ПАОК Чалова и Оздоева узнал соперника по плей-офф квалификации Лиги Европы
Вчера, 00:36
«Динамо» не отпустит Нгамале в израильский клуб
31 июля, 13:18
1
Израильский клуб заинтересовался вингером «Динамо»
31 июля, 11:48
«Динамо» Киев – «Хэмран»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 июля 2025
29 июля, 19:50
«Маккаби» – «Пафос»: прогноз и ставки на матч 30 июля 2025 с коэффициентом 1.72
29 июля, 10:41
«Динамо» Киев – «Хэмран»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 июля 2025
29 июля, 19:50
«Динамо Киев» – «Хэмран»: прогноз и ставки на матч 29 июля 2025 с коэффициентом 1.58
28 июля, 10:14
«Хэмран» – «Динамо» Киев: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 июля 2025
22 июля, 18:50
«Хэмран» – «Динамо Киев»: прогноз и ставки на матч 22 июля 2025 с коэффициентом 1.72
21 июля, 10:10
Прогноз на точный счет матча «Хэмран» – «Жальгирис»: Лига чемпионов, 15 июля 2025
14 июля, 12:05
ПАОК Чалова и Оздоева узнал соперника по плей-офф квалификации Лиги Европы
Вчера, 00:36
«Динамо» не отпустит Нгамале в израильский клуб
31 июля, 13:18
1
Израильский клуб заинтересовался вингером «Динамо»
31 июля, 11:48
«Маккаби» – «Пафос»: прогноз и ставки на матч 30 июля 2025 с коэффициентом 1.72
29 июля, 10:41
«Пафос» – «Маккаби Тель-Авив»: прогноз и ставки на матч 22 июля 2025 с коэффициентом 1.80
21 июля, 10:30
Лига Европы
Лига Европы, Play-offs
Панатинаикос
- : -
21.08.2025
Самсунспор
Лига Европы, Play-offs
Риека
- : -
21.08.2025
ПАОК
Лига Европы, Play-offs
Шкендия
- : -
21.08.2025
Лудогорец
Лига Европы, Play-offs
Слован
- : -
21.08.2025
Янг Бойз
Лига Европы, Play-offs
Сигма
- : -
28.08.2025
Мальме
Лига Европы, Play-offs
Панатинаикос
- : -
21.08.2025
Самсунспор
Лига Европы, Play-offs
Риека
- : -
21.08.2025
ПАОК
Лига Европы, Play-offs
Сигма
- : -
28.08.2025
Мальме
Лига Европы, Play-offs
Шкендия
- : -
21.08.2025
Лудогорец
Лига Европы, Play-offs
Слован
- : -
21.08.2025
Янг Бойз
Последние матчи
Хэмран
Маккаби
Лига Европы, 3 раунд
Маккаби
3 : 1
14.08.2025
Хэмран
Лига Европы, 3 раунд
Хэмран
1 : 2
05.08.2025
Маккаби
Лига чемпионов, 2 раунд
Маккаби
0 : 1
30.07.2025
Пафос
Лига чемпионов, 2 раунд
Динамо К
3 : 0
29.07.2025
Хэмран
Лига чемпионов, 2 раунд
Хэмран
0 : 3
22.07.2025
Динамо К
Лига Европы, 3 раунд
Маккаби
3 : 1
14.08.2025
Хэмран
Лига Европы, 3 раунд
Хэмран
1 : 2
05.08.2025
Маккаби
Лига чемпионов, 2 раунд
Динамо К
3 : 0
29.07.2025
Хэмран
Лига чемпионов, 2 раунд
Хэмран
0 : 3
22.07.2025
Динамо К
Лига чемпионов, 1 раунд
Хэмран
2 : 0
15.07.2025
Жальгирис
Лига Европы, 3 раунд
Маккаби
3 : 1
14.08.2025
Хэмран
Лига Европы, 3 раунд
Хэмран
1 : 2
05.08.2025
Маккаби
Лига чемпионов, 2 раунд
Маккаби
0 : 1
30.07.2025
Пафос
Лига чемпионов, 2 раунд
Пафос
1 : 1
22.07.2025
Маккаби
Лига Европы, 8 тур
Маккаби
0 : 1
30.01.2025
Порту
