Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Хэмран» – «Динамо» Киев: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 июля 2025

«Хэмран» – «Динамо» Киев: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 июля 2025

22 июля 2025, 18:50
Хэмран
22.07.2025, вторник, 20:00
Лига чемпионов, 2 раунд
0 : 3
Ответный матч – 0 : 3
Завершен
Динамо К
13' В. Ванат 76' В. Буяльский 90+2' Н. Волошин
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хэмран
1
Анри Бонелло
ВР
3
Райан Камензули
ЛЗ
13
Винченцо Полито
ПЗ
7
Джозеф Мбонг
ПЗ
2
Рафаэл Компри
ПЗ
91
Эмерсон Марселина
ОП
25
Ederson Bruno Domingos
ЦП
33
Домантас Шимкус
ЦП
27
Ognjen Bjeličić
ЦП
20
Йован Чадженович
ЦФ
19
Н'Дри Филипп Коффи
ЦФ
Динамо К
35
Руслан Нещерет
ВР
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
32
Тарас Михавко
ЦЗ
4
Денис Попов
ЦЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
91
Николай Михайленко
ОП
8
Александр Пихаленок
ЦП
29
Виталий Буяльский
ЦП
22
Владислав Кабаев
АП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
19
Владислав Ванат
ЦФ
Главный тренер
Александр Шовковский
Хэмран
23
Маттиас Дебоно
ВР
98
Francisco Célio da Paz
ВР
5
Sven Xerri
ЦЗ
3
Nikolai Micallef
ЦЗ
8
Матиас Гарсия
ОП
47
Mouad El Fanis
ЦП
28
Redon Mihana
ЦП
70
Салиу Тиуне
ЦП
6
Daniel Letherby
ЦП
88
Bjorn Buhaigar
ЦП
17
Gabriel Adragna
ЦФ
45
Djile Lougah Junior
ЦФ
Динамо К
51
Валентин Моргун
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
6
Владимир Бражко
ОП
39
Эдуардо Герреро
ЦП
10
Николай Шапаренко
ЦП
8
Александр Яцык
ЦП
9
Назар Волошин
ПВ
45
Максим Брагару
ПВ
11
Матвей Пономаренко
ЦФ
21
Владислав Супряга
ЦФ
4-1-3-2
1
Бонелло
3
Камензули
13
Полито
7
Мбонг
2
Компри
91
Марселина
25
33
Шимкус
27
19
Коффи
20
Чадженович
4-1-2-2-1
35
Нещерет
18
Тымчик
32
Михавко
4
Попов
44
Дубинчак
91
Михайленко
8
Пихаленок
29
Буяльский
7
Ярмоленко
22
Кабаев
19
Ванат
19
Коффи
5
5
19
Коффи
2
Компри
3
3
2
Компри
13
Полито
47
47
13
Полито
25
70
Тиуне
70
Тиуне
25
3
Камензули
17
17
3
Камензули
29
Буяльский
6
Бражко
6
Бражко
29
Буяльский
8
Пихаленок
10
Шапаренко
10
Шапаренко
8
Пихаленок
7
Ярмоленко
9
Волошин
9
Волошин
7
Ярмоленко
22
Кабаев
11
Пономаренко
11
Пономаренко
22
Кабаев
Остались в запасе
Хэмран
Динамо К
23
Маттиас Дебоно
ВР
98
Francisco Célio da Paz
ВР
8
Матиас Гарсия
ОП
28
Redon Mihana
ЦП
6
Daniel Letherby
ЦП
88
Bjorn Buhaigar
ЦП
45
Djile Lougah Junior
ЦФ
51
Валентин Моргун
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
39
Эдуардо Герреро
ЦП
8
Александр Яцык
ЦП
45
Максим Брагару
ПВ
21
Владислав Супряга
ЦФ
Главный тренер
Александр Шовковский
Остались в запасе
23
Маттиас Дебоно
ВР
98
Francisco Célio da Paz
ВР
8
Матиас Гарсия
ОП
28
Redon Mihana
ЦП
6
Daniel Letherby
ЦП
88
Bjorn Buhaigar
ЦП
45
Djile Lougah Junior
ЦФ
Остались в запасе
51
Валентин Моргун
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
39
Эдуардо Герреро
ЦП
8
Александр Яцык
ЦП
45
Максим Брагару
ПВ
21
Владислав Супряга
ЦФ
Главный тренер
Александр Шовковский
Статистика матча Хэмран - Динамо К
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Хэмран» против «Динамо» Киев, 2 квалификационный раунд Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 июля в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Хэмран» – «Динамо» Киев

«Хэмран» – «Динамо» Киев: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 июля 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Динамо К Хэмран
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Шесть полицейских машин отправились на задержание футболиста «Ньюкасла», вооруженного луком
11:59
Семак отреагировал на допуск российских хоккейных команд к международным турнирам
11:42
Бубнов предостерег «Локомотив» от назначения экс-тренера сборной России: «Он хорошо начинает и плохо заканчивает»
11:22
2
Европейский топ-клуб может выкупить Батракова в январе за 60 миллионов
11:16
6
Сменился самый высокооплачиваемый футболист в Европе
10:23
4
Канчельскис пройдет стажировку в европейском клубе у экс-тренера «Спартака»
10:15
3
Стало известно, какую зарплату «Галатасарай» хочет предложить Батракову
09:43
6
Фанаты «Лестера» возмущены сотрудничеством клуба с российской порнозвездой
09:36
13
«Реал» проигнорировал уход Роналду из сборной Португалии – остальные клубы отреагировали
09:17
2
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+