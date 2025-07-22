22.07.2025, вторник, 20:00
Лига чемпионов, 2 раунд
Лига чемпионов, 2 раунд
0 : 3
Завершен
Составы команд
Хэмран
Хэмран
4-1-3-2
1
Бонелло
3
Камензули
13
Полито
7
Мбонг
2
Компри
91
Марселина
25
33
Шимкус
27
19
Коффи
20
Чадженович
4-1-2-2-1
35
Нещерет
18
Тымчик
32
Михавко
4
Попов
44
Дубинчак
91
Михайленко
8
Пихаленок
29
Буяльский
7
Ярмоленко
22
Кабаев
19
Ванат
19
Коффи
5
5
19
Коффи
2
Компри
3
3
2
Компри
13
Полито
47
47
13
Полито
25
70
Тиуне
70
Тиуне
25
3
Камензули
17
17
3
Камензули
29
Буяльский
6
Бражко
6
Бражко
29
Буяльский
8
Пихаленок
10
Шапаренко
10
Шапаренко
8
Пихаленок
7
Ярмоленко
9
Волошин
9
Волошин
7
Ярмоленко
22
Кабаев
11
Пономаренко
11
Пономаренко
22
Кабаев
Остались в запасе
Хэмран
Динамо К
23
Маттиас Дебоно
ВР
98
Francisco Célio da Paz
ВР
8
Матиас Гарсия
ОП
28
Redon Mihana
ЦП
6
Daniel Letherby
ЦП
88
Bjorn Buhaigar
ЦП
45
Djile Lougah Junior
ЦФ
51
Валентин Моргун
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
39
Эдуардо Герреро
ЦП
8
Александр Яцык
ЦП
45
Максим Брагару
ПВ
21
Владислав Супряга
ЦФ
Главный тренер
Александр Шовковский
Остались в запасе
23
Маттиас Дебоно
ВР
98
Francisco Célio da Paz
ВР
8
Матиас Гарсия
ОП
28
Redon Mihana
ЦП
6
Daniel Letherby
ЦП
88
Bjorn Buhaigar
ЦП
45
Djile Lougah Junior
ЦФ
Остались в запасе
51
Валентин Моргун
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
39
Эдуардо Герреро
ЦП
8
Александр Яцык
ЦП
45
Максим Брагару
ПВ
21
Владислав Супряга
ЦФ
Главный тренер
Александр Шовковский
Статистика матча Хэмран - Динамо К
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Хэмран» против «Динамо» Киев, 2 квалификационный раунд Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 июля в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Хэмран» – «Динамо» Киев
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO»
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»