29 июля на нейтральном стадионе «Арена Люблин» «Динамо Киев» проведeт ответный матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов против мальтийского клуба «Хэмран». Первая игра завершилась уверенной победой украинского коллектива со счeтом 3:0, и теперь им предстоит формально закрепить своe преимущество. Однако задача не такая простая, учитывая неубедительные результаты «Динамо» на своей территории и в недавних товарищеских матчах.

«Динамо Киев»

Киевляне подходят к ответной встрече с серьeзным гандикапом после результативной игры в Мальте. В еврокубках команда выглядит более собранно, чем в недавних товарищеских матчах, где были проигрыши от «Мидтьюлланда» и «Осиек», а также ничьи с «Корвинулом» и «Вест Бромвичем». В последних 5 матчах «Динамо» забило 5 голов и столько же пропустило, показывая нестабильность. Особенно тревожит тот факт, что команда не выигрывает в 5 домашних матчах подряд. Тем не менее, в еврокубках украинский клуб проявляет прагматизм и умеет использовать слабости соперников.

«Хэмран»

Финалист мальтийского чемпионата оказался в непростой ситуации после домашнего поражения со счeтом 0:3. Однако команда уже доказала, что способна бороться – пройти «Жальгирис» по пенальти после поражения в первом матче стало серьeзным достижением. В 5 последних матчах «Хэмран» забил 4 и пропустил 7 голов, демонстрируя уязвимость в защите. При этом есть положительный нюанс – в Лиге чемпионов команда не проиграла в 6 из 8 выездных матчей, что говорит о еe способности сохранять концентрацию на чужом поле. В среднем мальтийцы пропускают 1.40 мяча за игру и забивают лишь 0.80.

Факты о командах

«Динамо Киев»

Не выигрывает в 5 последних домашних матчах

Победа 3:0 в первой игре

В среднем: 1.00 гола забито и 1.00 пропущено за игру (последние 5 матчей)

3 пропущенных мяча в 3 товарищеских матчах подряд

«Хэмран»

Пропускает в среднем 1.40 гола за матч

Забивает в среднем 0.80 гола за матч

Не проигрывает в 6 из 8 последних выездных игр ЛЧ

Всего 1 победа в последних 5 матчах

Прогноз на матч «Динамо Киев» – «Хэмран»

Исход первого матча фактически снял вопрос о победителе пары. «Динамо» будет действовать осторожно, не форсируя игру. Киевляне предпочтут сыграть прагматично, с контролем мяча и минимизацией рисков, что делает вероятность высокой результативности в матче невысокой. «Хэмран» попытается показать себя, но разница в классе велика, и даже возможная активность гостей не способна кардинально изменить сценарий встречи.

Рекомендованные ставки