29 июля на нейтральном стадионе «Арена Люблин» «Динамо Киев» проведeт ответный матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов против мальтийского клуба «Хэмран». Первая игра завершилась уверенной победой украинского коллектива со счeтом 3:0, и теперь им предстоит формально закрепить своe преимущество. Однако задача не такая простая, учитывая неубедительные результаты «Динамо» на своей территории и в недавних товарищеских матчах.
«Динамо Киев»
Киевляне подходят к ответной встрече с серьeзным гандикапом после результативной игры в Мальте. В еврокубках команда выглядит более собранно, чем в недавних товарищеских матчах, где были проигрыши от «Мидтьюлланда» и «Осиек», а также ничьи с «Корвинулом» и «Вест Бромвичем». В последних 5 матчах «Динамо» забило 5 голов и столько же пропустило, показывая нестабильность. Особенно тревожит тот факт, что команда не выигрывает в 5 домашних матчах подряд. Тем не менее, в еврокубках украинский клуб проявляет прагматизм и умеет использовать слабости соперников.
«Хэмран»
Финалист мальтийского чемпионата оказался в непростой ситуации после домашнего поражения со счeтом 0:3. Однако команда уже доказала, что способна бороться – пройти «Жальгирис» по пенальти после поражения в первом матче стало серьeзным достижением. В 5 последних матчах «Хэмран» забил 4 и пропустил 7 голов, демонстрируя уязвимость в защите. При этом есть положительный нюанс – в Лиге чемпионов команда не проиграла в 6 из 8 выездных матчей, что говорит о еe способности сохранять концентрацию на чужом поле. В среднем мальтийцы пропускают 1.40 мяча за игру и забивают лишь 0.80.
Факты о командах
«Динамо Киев»
- Не выигрывает в 5 последних домашних матчах
- Победа 3:0 в первой игре
- В среднем: 1.00 гола забито и 1.00 пропущено за игру (последние 5 матчей)
- 3 пропущенных мяча в 3 товарищеских матчах подряд
«Хэмран»
- Пропускает в среднем 1.40 гола за матч
- Забивает в среднем 0.80 гола за матч
- Не проигрывает в 6 из 8 последних выездных игр ЛЧ
- Всего 1 победа в последних 5 матчах
Прогноз на матч «Динамо Киев» – «Хэмран»
Исход первого матча фактически снял вопрос о победителе пары. «Динамо» будет действовать осторожно, не форсируя игру. Киевляне предпочтут сыграть прагматично, с контролем мяча и минимизацией рисков, что делает вероятность высокой результативности в матче невысокой. «Хэмран» попытается показать себя, но разница в классе велика, и даже возможная активность гостей не способна кардинально изменить сценарий встречи.
Рекомендованные ставки
- Победа «Динамо Киев» + тотал меньше 3.5 – коэффициент 1.58
- Индивидуальный тотал «Хэмрана» меньше 0.5 – коэффициент 1.75