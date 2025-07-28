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«Динамо Киев» – «Хэмран»: прогноз и ставки на матч 29 июля 2025 с коэффициентом 1.58

28 июля 2025 10:00
Динамо К - Хэмран
29 июл. 2025, вторник 21:00 | Лига чемпионов, 2 раунд
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1.74
Победа «Динамо Киев» + тотал меньше 3.5
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29 июля на нейтральном стадионе «Арена Люблин» «Динамо Киев» проведeт ответный матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов против мальтийского клуба «Хэмран». Первая игра завершилась уверенной победой украинского коллектива со счeтом 3:0, и теперь им предстоит формально закрепить своe преимущество. Однако задача не такая простая, учитывая неубедительные результаты «Динамо» на своей территории и в недавних товарищеских матчах.

«Динамо Киев»

Киевляне подходят к ответной встрече с серьeзным гандикапом после результативной игры в Мальте. В еврокубках команда выглядит более собранно, чем в недавних товарищеских матчах, где были проигрыши от «Мидтьюлланда» и «Осиек», а также ничьи с «Корвинулом» и «Вест Бромвичем». В последних 5 матчах «Динамо» забило 5 голов и столько же пропустило, показывая нестабильность. Особенно тревожит тот факт, что команда не выигрывает в 5 домашних матчах подряд. Тем не менее, в еврокубках украинский клуб проявляет прагматизм и умеет использовать слабости соперников.

«Хэмран»

Финалист мальтийского чемпионата оказался в непростой ситуации после домашнего поражения со счeтом 0:3. Однако команда уже доказала, что способна бороться – пройти «Жальгирис» по пенальти после поражения в первом матче стало серьeзным достижением. В 5 последних матчах «Хэмран» забил 4 и пропустил 7 голов, демонстрируя уязвимость в защите. При этом есть положительный нюанс – в Лиге чемпионов команда не проиграла в 6 из 8 выездных матчей, что говорит о еe способности сохранять концентрацию на чужом поле. В среднем мальтийцы пропускают 1.40 мяча за игру и забивают лишь 0.80.

Факты о командах

«Динамо Киев»

  • Не выигрывает в 5 последних домашних матчах
  • Победа 3:0 в первой игре
  • В среднем: 1.00 гола забито и 1.00 пропущено за игру (последние 5 матчей)
  • 3 пропущенных мяча в 3 товарищеских матчах подряд

«Хэмран»

  • Пропускает в среднем 1.40 гола за матч
  • Забивает в среднем 0.80 гола за матч
  • Не проигрывает в 6 из 8 последних выездных игр ЛЧ
  • Всего 1 победа в последних 5 матчах

Личные встречи
100% (1)
0% (0)
0% (0)
3
Забитых мячей
0
3
В среднем за матч
0
3:0
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  0:3
Лига чемпионов, 2 раунд
Хэмран
0 : 3
22.07.2025
Динамо К

Прогноз на матч «Динамо Киев» – «Хэмран»

Исход первого матча фактически снял вопрос о победителе пары. «Динамо» будет действовать осторожно, не форсируя игру. Киевляне предпочтут сыграть прагматично, с контролем мяча и минимизацией рисков, что делает вероятность высокой результативности в матче невысокой. «Хэмран» попытается показать себя, но разница в классе велика, и даже возможная активность гостей не способна кардинально изменить сценарий встречи.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Динамо Киев» + тотал меньше 3.5 – коэффициент 1.58
  • Индивидуальный тотал «Хэмрана» меньше 0.5 – коэффициент 1.75

1.74
Победа «Динамо Киев» + тотал меньше 3.5
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Автор: Мещеряков Денис
Лига чемпионов Хэмран Динамо К
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