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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Риека - Гзира Юнайтед
Риека - Гзира Юнайтед: обзор матча 29 июля 2021
Риека
29.07.2021, четверг, 21:00
Лига конференций, 2 раунд
1 : 0
Первый матч – 2 : 0
Завершен
Гзира Юнайтед
27'
Й. Дрмич
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Риека - Гзира Юнайтед
Желтая карточка
Н. Галович
89'
86'
Желтая карточка
Г. Менц
Замена
Р. Юришич
️️️️
И. Томечак
86'
Замена
Ф. Браут
️️️️
А. Вукчевич
83'
Замена
D. Bušnja
️️️️
П. Ампем
82'
76'
Замена
Л. Табоне
️️️️
С. Борг
76'
Замена
J.
️️️️
M. Davis
76'
Замена
C. Gauci
️️️️
Z. Scerri
Замена
Х. Обрегон
️️️️
Й. Дрмич
63'
62'
Желтая карточка
J. Haber
Замена
A. Liber
️️️️
И. Абасс
62'
61'
Замена
Д. Ксереб
️️️️
Н. Портелли
ГОЛ! 1:0!
Й. Дрмич
Пас отдал
И. Томечак
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Риека
27
Иван Томечак
ЦЗ
26
Родригу Эсковаль
ЦЗ
44
Нино Галович
ЦЗ
6
Хрвое Смольчич
ЦЗ
3
Андрия Вукчевич
ЦЗ
7
Исса Абасс
ЛВ
22
Адам Гнезда Черин
ЦП
24
Домагой Павичич
ЦП
17
Принс Ампем
ЦФ
18
Йосип Дрмич
ЦФ
22
Недилько Лабрович
ЦФ
Главный тренер
Желько Сопич
Гзира Юнайтед
4
Стив Борг
ЦЗ
70
Стив Писани
ЦП
16
Justin Haber
ЦФ
0
R. Correa
ЦФ
91
Максуэл Самурай
ЦФ
0
M. Davis
ЦФ
98
Джексон Мендоса
ЦФ
8
Z. Scerri
ЦФ
93
Thiaguinho
ЦФ
3
Габриэль Менц
ЦФ
20
Невин Портелли
ЦФ
Риека
2
Филип Браут
ЦЗ
14
Дарко Велкоски
ЦП
53
Antonio Frigan
ЦФ
9
Хорхе Обрегон
ЦФ
21
Denis Bušnja
ЦФ
14
Adrian Liber
ЦФ
21
Роко Юришич
ЦФ
23
Мартин Зломислич
ЦФ
Гзира Юнайтед
1
Anthony Curmi
ЦФ
24
Krassimir Zammit
ЦФ
14
Декстер Ксереб
ЦФ
5
Люк Табоне
ЦФ
9
Emmanuel Mbong
ЦФ
17
Clive Gauci
ЦФ
11
Judivan
ЦФ
21
Kurt Desira
ЦФ
94
Жефферсон
ЦФ
3-2-2-1-3
44
Галович
6
Смольчич
3
Вукчевич
26
Эсковаль
27
Томечак
22
Гнезда Черин
24
Павичич
7
Абасс
22
Лабрович
18
Дрмич
17
Ампем
1-1-5
4
Борг
70
Писани
98
Мендоса
20
Портелли
3
Менц
93
8
3
Вукчевич
2
Браут
2
Браут
3
Вукчевич
18
Дрмич
9
Обрегон
9
Обрегон
18
Дрмич
17
Ампем
21
21
17
Ампем
7
Абасс
14
14
7
Абасс
27
Томечак
21
Юришич
21
Юришич
27
Томечак
20
Портелли
14
Ксереб
14
Ксереб
20
Портелли
4
Борг
5
Табоне
5
Табоне
4
Борг
8
17
17
8
0
11
11
0
Остались в запасе
Риека
Гзира Юнайтед
14
Дарко Велкоски
ЦП
53
Antonio Frigan
ЦФ
23
Мартин Зломислич
ЦФ
Главный тренер
Желько Сопич
1
Anthony Curmi
ЦФ
24
Krassimir Zammit
ЦФ
9
Emmanuel Mbong
ЦФ
21
Kurt Desira
ЦФ
94
Жефферсон
ЦФ
Остались в запасе
14
Дарко Велкоски
ЦП
53
Antonio Frigan
ЦФ
23
Мартин Зломислич
ЦФ
Остались в запасе
1
Anthony Curmi
ЦФ
24
Krassimir Zammit
ЦФ
9
Emmanuel Mbong
ЦФ
21
Kurt Desira
ЦФ
94
Жефферсон
ЦФ
Главный тренер
Желько Сопич
Статистика матча Риека - Гзира Юнайтед
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Осиек
- : -
28.11.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Риека
2 : 0
22.11.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Истра 1961
3 : 1
07.11.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Риека
1 : 1
01.11.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Динамо Загреб
2 : 1
27.10.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 10 тур
Рудеш
1 : 2
16.10.2026
Риека
Гзира Юнайтед
Лига конференций, 3 раунд
Гзира Юнайтед
0 : 2
17.08.2023
Виктория
Лига конференций, 3 раунд
Виктория
4 : 0
10.08.2023
Гзира Юнайтед
Лига конференций, 2 раунд
Дюделанж
2 : 1
02.08.2023
Гзира Юнайтед
Лига конференций, 2 раунд
Гзира Юнайтед
2 : 0
27.07.2023
Дюделанж
Лига конференций, 1 раунд
Гленторан
1 : 0
20.07.2023
Гзира Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
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