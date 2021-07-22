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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Гзира Юнайтед - Риека
Гзира Юнайтед - Риека: обзор матча 22 июля 2021
Гзира Юнайтед
22.07.2021, четверг, 20:00
Лига конференций, 2 раунд
0 : 2
Ответный матч – 0 : 1
Завершен
Риека
57'
D. Bušnja
77'
П. Ампем
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Гзира Юнайтед - Риека
90'
+2
Замена
N. Galešić
️️️️
П. Ампем
90'
Желтая карточка
D. Bušnja
Замена
J.
️️️️
С. Писани
88'
87'
Вторая желтая
И. Лепиньица
Замена
Л. Табоне
️️️️
С. Борг
86'
Желтая карточка
Д. Мендоса
85'
77'
ГОЛ! 0:2!
П. Ампем
Пас отдал
Х. Обрегон
72'
Желтая карточка
Р. Эсковаль
67'
Замена
М. Вук
️️️️
Р. Мурич
62'
Желтая карточка
И. Лепиньица
Желтая карточка
С. Писани
60'
57'
ГОЛ! 0:1!
D. Bušnja
Пас отдал
И. Томечак
56'
Замена
Х. Обрегон
️️️️
Й. Дрмич
46'
Замена
D. Bušnja
️️️️
A. Liber
30'
Желтая карточка
A. Liber
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гзира Юнайтед
4
Стив Борг
ЦЗ
70
Стив Писани
ЦП
98
Джексон Мендоса
ЦФ
16
Justin Haber
ЦФ
14
Декстер Ксереб
ЦФ
3
Габриэль Менц
ЦФ
93
Thiaguinho
ЦФ
8
Z. Scerri
ЦФ
0
R. Correa
ЦФ
91
Максуэл Самурай
ЦФ
0
M. Davis
ЦФ
Риека
3
Андрия Вукчевич
ЦЗ
44
Нино Галович
ЦЗ
26
Родригу Эсковаль
ЦЗ
27
Иван Томечак
ЦЗ
24
Домагой Павичич
ЦП
13
Иван Лепиньица
ЦП
17
Принс Ампем
ЦФ
18
Йосип Дрмич
ЦФ
11
Роберт Мурич
ЦФ
14
Adrian Liber
ЦФ
22
Недилько Лабрович
ЦФ
Главный тренер
Желько Сопич
Гзира Юнайтед
11
Judivan
ЦФ
1
Anthony Curmi
ЦФ
24
Krassimir Zammit
ЦФ
5
Люк Табоне
ЦФ
9
Emmanuel Mbong
ЦФ
17
Clive Gauci
ЦФ
94
Жефферсон
ЦФ
21
Kurt Desira
ЦФ
20
Невин Портелли
ЦФ
Риека
6
Хрвое Смольчич
ЦЗ
2
Филип Браут
ЦЗ
7
Матей Вук
ЛВ
20
Роберт Мудражия
ЦП
14
Дарко Велкоски
ЦП
9
Хорхе Обрегон
ЦФ
21
Denis Bušnja
ЦФ
21
Роко Юришич
ЦФ
41
Anton Krešić
ЦФ
15
Niko Galešić
ЦФ
23
Мартин Зломислич
ЦФ
53
Antonio Frigan
ЦФ
1-1-5
4
Борг
70
Писани
8
0
91
Самурай
0
93
4-2-5
44
Галович
26
Эсковаль
27
Томечак
3
Вукчевич
24
Павичич
13
Лепиньица
17
Ампем
22
Лабрович
14
11
Мурич
18
Дрмич
70
Писани
11
11
70
Писани
4
Борг
5
Табоне
5
Табоне
4
Борг
11
Мурич
7
Вук
7
Вук
11
Мурич
18
Дрмич
9
Обрегон
9
Обрегон
18
Дрмич
14
21
21
14
17
Ампем
15
15
17
Ампем
Остались в запасе
Гзира Юнайтед
Риека
1
Anthony Curmi
ЦФ
24
Krassimir Zammit
ЦФ
9
Emmanuel Mbong
ЦФ
17
Clive Gauci
ЦФ
94
Жефферсон
ЦФ
21
Kurt Desira
ЦФ
20
Невин Портелли
ЦФ
6
Хрвое Смольчич
ЦЗ
2
Филип Браут
ЦЗ
20
Роберт Мудражия
ЦП
14
Дарко Велкоски
ЦП
21
Роко Юришич
ЦФ
41
Anton Krešić
ЦФ
23
Мартин Зломислич
ЦФ
53
Antonio Frigan
ЦФ
Главный тренер
Желько Сопич
Остались в запасе
1
Anthony Curmi
ЦФ
24
Krassimir Zammit
ЦФ
9
Emmanuel Mbong
ЦФ
17
Clive Gauci
ЦФ
94
Жефферсон
ЦФ
21
Kurt Desira
ЦФ
20
Невин Портелли
ЦФ
Остались в запасе
6
Хрвое Смольчич
ЦЗ
2
Филип Браут
ЦЗ
20
Роберт Мудражия
ЦП
14
Дарко Велкоски
ЦП
21
Роко Юришич
ЦФ
41
Anton Krešić
ЦФ
23
Мартин Зломислич
ЦФ
53
Antonio Frigan
ЦФ
Главный тренер
Желько Сопич
Статистика матча Гзира Юнайтед - Риека
2
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Гзира Юнайтед
Лига конференций, 3 раунд
Гзира Юнайтед
0 : 2
17.08.2023
Виктория
Лига конференций, 3 раунд
Виктория
4 : 0
10.08.2023
Гзира Юнайтед
Лига конференций, 2 раунд
Дюделанж
2 : 1
02.08.2023
Гзира Юнайтед
Лига конференций, 2 раунд
Гзира Юнайтед
2 : 0
27.07.2023
Дюделанж
Лига конференций, 1 раунд
Гленторан
1 : 0
20.07.2023
Гзира Юнайтед
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Информация о матче
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