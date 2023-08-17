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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Гзира Юнайтед - Виктория
Гзира Юнайтед - Виктория: обзор матча 17 августа 2023
Гзира Юнайтед
17.08.2023, четверг, 20:00
Лига конференций, 3 раунд
0 : 2
Первый матч – 0 : 4
Завершен
Виктория
47'
И. Траоре
70'
А. Влканова
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гзира Юнайтед - Виктория
Желтая карточка
W.
81'
78'
Замена
Я. Копиц
️️️️
Я. Климент
72'
Замена
С. Дуэ
️️️️
Л. Калвах
70'
ГОЛ! 0:2!
А. Влканова
Пас отдал
Я. Климент
63'
Замена
П. Буха
️️️️
И. Траоре
Желтая карточка
М. Диас
47'
47'
ГОЛ! 0:1!
И. Траоре
Пас отдал
Д. Москера
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гзира Юнайтед
1
David Cassar
ВР
24
Farid Romero
ЦЗ
9
Марсело Диас
ЦЗ
2
Carlos Chabá
ЦЗ
3
Габриэль Менц
ЦЗ
47
Brooklyn Borg
ЦП
4
Andy Borg
ЦП
93
Thiaguinho
ЦФ
14
Luis Riascos
ЦФ
77
Macula
ЦФ
8
Z. Scerri
ЦФ
Виктория
23
Мартин Йедличка
ВР
21
Вацлав Емелка
ЦЗ
2
Робин Гранац
ЦЗ
22
Ян Палушка
ЦЗ
4
Либор Холик
ПЗ
8
Джон Москера
ЛВ
12
Ибрахим Траоре
ЦП
23
Лукаш Калвах
ЦП
58
Адам Влканова
АП
10
Павел Шулц
АП
9
Ян Климент
ЦФ
Главный тренер
Михал Билек
Гзира Юнайтед
80
Craig Abdilla
ВР
77
Aidan Pisani
ВР
99
Izaak Ellul
ЦЗ
6
Bilario Azizi
ЦЗ
29
Deyan Pace
ЦП
26
Mohamed Alouzi
ЦП
18
Taliana Nashton
ЦП
74
Wilkson
ЦФ
21
Ryan Essaka
ЦФ
15
Hytem Kabar
ЦФ
Виктория
13
Марьян Тврдон
ВР
36
Индржих Станек
ВР
2
Лукаш Гейда
ЦЗ
10
Ян Копиц
ЦП
20
Павел Буха
ЦП
20
Каду
ПВ
40
Сампсон Дуэ
ЦФ
17
Рафиу Дуросинми
ЦФ
4-2-4
1
24
2
3
Менц
9
Диас
47
4
93
8
77
14
4-2-3-1
23
Йедличка
4
Холик
2
Гранац
22
Палушка
21
Емелка
12
Траоре
23
Калвах
58
Влканова
10
Шулц
8
Москера
9
Климент
9
Климент
10
Копиц
10
Копиц
9
Климент
12
Траоре
20
Буха
20
Буха
12
Траоре
23
Калвах
40
Дуэ
40
Дуэ
23
Калвах
Остались в запасе
Гзира Юнайтед
Виктория
80
Craig Abdilla
ВР
77
Aidan Pisani
ВР
99
Izaak Ellul
ЦЗ
6
Bilario Azizi
ЦЗ
29
Deyan Pace
ЦП
26
Mohamed Alouzi
ЦП
18
Taliana Nashton
ЦП
74
Wilkson
ЦФ
21
Ryan Essaka
ЦФ
15
Hytem Kabar
ЦФ
13
Марьян Тврдон
ВР
36
Индржих Станек
ВР
2
Лукаш Гейда
ЦЗ
20
Каду
ПВ
17
Рафиу Дуросинми
ЦФ
Главный тренер
Михал Билек
Остались в запасе
80
Craig Abdilla
ВР
77
Aidan Pisani
ВР
99
Izaak Ellul
ЦЗ
6
Bilario Azizi
ЦЗ
29
Deyan Pace
ЦП
26
Mohamed Alouzi
ЦП
18
Taliana Nashton
ЦП
74
Wilkson
ЦФ
21
Ryan Essaka
ЦФ
15
Hytem Kabar
ЦФ
Остались в запасе
13
Марьян Тврдон
ВР
36
Индржих Станек
ВР
2
Лукаш Гейда
ЦЗ
20
Каду
ПВ
17
Рафиу Дуросинми
ЦФ
Главный тренер
Михал Билек
Статистика матча Гзира Юнайтед - Виктория
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Гзира Юнайтед
Лига конференций, 3 раунд
Гзира Юнайтед
0 : 2
17.08.2023
Виктория
Лига конференций, 3 раунд
Виктория
4 : 0
10.08.2023
Гзира Юнайтед
Лига конференций, 2 раунд
Дюделанж
2 : 1
02.08.2023
Гзира Юнайтед
Лига конференций, 2 раунд
Гзира Юнайтед
2 : 0
27.07.2023
Дюделанж
Лига конференций, 1 раунд
Гленторан
1 : 0
20.07.2023
Гзира Юнайтед
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Зброевка
- : -
29.11.2026
Виктория
Лига Европы, 5 тур
Виктория
4 : 0
26.11.2026
Бенфика
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
1 : 2
21.11.2026
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Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
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