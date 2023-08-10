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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Виктория - Гзира Юнайтед
Виктория - Гзира Юнайтед: обзор матча 10 августа 2023
Виктория
10.08.2023, четверг, 20:00
Лига конференций, 3 раунд
4 : 0
Ответный матч – 2 : 0
Завершен
Гзира Юнайтед
10'
П. Буха
73'
П. Шулц
90+4'
Я. Копиц
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Виктория - Гзира Юнайтед
ГОЛ! 3:0!
Я. Копиц
Пас отдал
И. Траоре
90'
+4
Замена
И. Траоре
️️️️
П. Шулц
76'
Замена
А. Влканова
️️️️
П. Буха
76'
Замена
Я. Копиц
️️️️
Каду
76'
ГОЛ! 2:0!
П. Шулц
Пас отдал
Д. Москера
73'
60'
Желтая карточка
Д. Мендоса
Замена
Д. Москера
️️️️
Э. Йирка
16'
ГОЛ! 1:0!
П. Буха
Пас отдал
П. Шулц
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Виктория
36
Индржих Станек
ВР
2
Лукаш Гейда
ЦЗ
2
Робин Гранац
ЦЗ
20
Павел Буха
ЦП
23
Лукаш Калвах
ЦП
10
Павел Шулц
АП
97
Эрик Йирка
ПВ
20
Каду
ПВ
40
Сампсон Дуэ
ЦФ
17
Рафиу Дуросинми
ЦФ
25
Томаш Хоры
ЦФ
Главный тренер
Михал Билек
Гзира Юнайтед
1
David Cassar
ВР
24
Farid Romero
ЦЗ
2
Carlos Chabá
ЦЗ
3
Габриэль Менц
ЦЗ
9
Марсело Диас
ЦЗ
47
Brooklyn Borg
ЦП
93
Thiaguinho
ЦФ
98
Джексон Мендоса
ЦФ
8
Z. Scerri
ЦФ
21
Ryan Essaka
ЦФ
74
Wilkson
ЦФ
Виктория
23
Мартин Йедличка
ВР
13
Марьян Тврдон
ВР
22
Ян Палушка
ЦЗ
14
Радим Ржезник
ЦЗ
21
Вацлав Емелка
ЦЗ
4
Либор Холик
ПЗ
8
Джон Москера
ЛВ
16
Роман Квет
ОП
12
Ибрахим Траоре
ЦП
10
Ян Копиц
ЦП
58
Адам Влканова
АП
9
Ян Климент
ЦФ
Гзира Юнайтед
77
Aidan Pisani
ВР
6
Bilario Azizi
ЦЗ
99
Izaak Ellul
ЦЗ
23
Ewertton
ЦП
29
Deyan Pace
ЦП
4
Andy Borg
ЦП
14
Luis Riascos
ЦФ
15
Hytem Kabar
ЦФ
2-2-3-3
36
Станек
2
Гейда
2
Гранац
20
Буха
23
Калвах
97
Йирка
10
Шулц
20
Каду
25
Хоры
17
Дуросинми
40
Дуэ
4-1-5
1
2
3
Менц
9
Диас
24
47
93
74
21
8
98
Мендоса
10
Шулц
12
Траоре
12
Траоре
10
Шулц
20
Каду
10
Копиц
10
Копиц
20
Каду
20
Буха
58
Влканова
58
Влканова
20
Буха
97
Йирка
8
Москера
8
Москера
97
Йирка
Остались в запасе
Виктория
Гзира Юнайтед
23
Мартин Йедличка
ВР
13
Марьян Тврдон
ВР
22
Ян Палушка
ЦЗ
14
Радим Ржезник
ЦЗ
21
Вацлав Емелка
ЦЗ
4
Либор Холик
ПЗ
16
Роман Квет
ОП
9
Ян Климент
ЦФ
Главный тренер
Михал Билек
77
Aidan Pisani
ВР
6
Bilario Azizi
ЦЗ
99
Izaak Ellul
ЦЗ
23
Ewertton
ЦП
29
Deyan Pace
ЦП
4
Andy Borg
ЦП
14
Luis Riascos
ЦФ
15
Hytem Kabar
ЦФ
Остались в запасе
23
Мартин Йедличка
ВР
13
Марьян Тврдон
ВР
22
Ян Палушка
ЦЗ
14
Радим Ржезник
ЦЗ
21
Вацлав Емелка
ЦЗ
4
Либор Холик
ПЗ
16
Роман Квет
ОП
9
Ян Климент
ЦФ
Остались в запасе
77
Aidan Pisani
ВР
6
Bilario Azizi
ЦЗ
99
Izaak Ellul
ЦЗ
23
Ewertton
ЦП
29
Deyan Pace
ЦП
4
Andy Borg
ЦП
14
Luis Riascos
ЦФ
15
Hytem Kabar
ЦФ
Главный тренер
Михал Билек
Статистика матча Виктория - Гзира Юнайтед
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Зброевка
- : -
29.11.2026
Виктория
Лига Европы, 5 тур
Виктория
4 : 0
26.11.2026
Бенфика
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
1 : 2
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Гзира Юнайтед
Лига конференций, 3 раунд
Гзира Юнайтед
0 : 2
17.08.2023
Виктория
Лига конференций, 3 раунд
Виктория
4 : 0
10.08.2023
Гзира Юнайтед
Лига конференций, 2 раунд
Дюделанж
2 : 1
02.08.2023
Гзира Юнайтед
Лига конференций, 2 раунд
Гзира Юнайтед
2 : 0
27.07.2023
Дюделанж
Лига конференций, 1 раунд
Гленторан
1 : 0
20.07.2023
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