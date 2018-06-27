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Расписание матчей
Чемпионат мира по футболу 2026
Южная Корея - Германия
Южная Корея - Германия: обзор матча 27 июня 2018
Южная Корея
27.06.2018, среда, 17:00
Чемпионат мира, группа F, 3 тур
2 : 0
Завершен
Германия
90+4'
К. Юнь-Квон
90+6'
Х. Сон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Южная Корея - Германия
ГОЛ! 2:0!
Х. Сон
Пас отдал
Ч. Се Джон
90'
+6
ГОЛ! 1:0!
К. Юнь-Квон
90'
+4
Замена
К. Ен Хан
️️️️
Х. Хванг
79'
78'
Замена
Ю. Брандт
️️️️
Й. Хектор
Замена
Ч. Се Джон
️️️️
М. Сон Мин
69'
Желтая карточка
Х. Сон
65'
63'
Замена
Т. Мюллер
️️️️
Л. Горецка
58'
Замена
М. Гомес
️️️️
С. Хедира
Замена
Х. Хванг
️️️️
К. Чжа-Чеол
56'
Желтая карточка
К. Мин-Ну
48'
Желтая карточка
Л. Джэ Сон
23'
Желтая карточка
Ч. Ву-Ен
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Южная Корея
21
Чо Хен У
ВР
14
Хон Чхоль
ЦЗ
5
Юн Ен Сонь
ЦЗ
19
Ким Юнь-Квон
ЦЗ
20
Чан Хюн-Су
ЦЗ
2
Ли Ён
ПЗ
7
Мун Сон Мин
ЛВ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
5
Ченг Ву-Ен
ОП
13
Ку Чжа-Чеол
ЦП
10
Ли Джэ Сон
АП
Главный тренер
Син Тхэ Ен
Германия
1
Мануэль Нойер
ВР
3
Йонас Хектор
ЛЗ
5
Матс Хуммельс
ЦЗ
15
Никлас Зюле
ЦЗ
6
Йозуа Киммих
ОП
6
Сами Хедира
ЦП
8
Леон Горецка
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
11
Марко Ройс
АП
10
Месут Озил
АП
11
Тимо Вернер
ЦФ
Главный тренер
Йоахим Лев
Южная Корея
1
Ким Сын-Гю
ВР
21
Ким Джин-Хиеон
ВР
12
Ким Мин-Ну
ЛЗ
6
Пак Чжу-Ху
ЛЗ
15
Чон Сын Хен
ЦЗ
4
О Бан Сок
ЦЗ
10
Ли Сын У
ЦП
22
Ко Ен Хан
ЦП
16
Ки Сун-Юн
ЦП
8
Чу Се Джон
ЦП
11
Хи-Чан Хванг
ЦФ
9
Ким Шин-Вук
ЦФ
Германия
12
Кевин Трапп
ВР
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
2
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
2
Антонио Рюдигер
ЦЗ
4
Маттиас Гинтер
ЦЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
19
Себастьян Руди
ЦП
21
Илкай Гюндоган
ЦП
14
Юлиан Брандт
АП
13
Томас Мюллер
ЦФ
23
Марио Гомес
ЦФ
3-3-1-3
21
Хен У
5
Ен Сонь
19
Ким Юнь-Квон
20
Чан Хюн-Су
14
Чхоль
5
Ву-Ен
2
Ли Ён
13
Ку Чжа-Чеол
7
Сон
10
Джэ Сон
7
Сон Мин
3-1-3-2-1
1
Нойер
5
Хуммельс
15
Зюле
3
Хектор
6
Киммих
6
Хедира
8
Горецка
8
Кроос
11
Ройс
10
Озил
11
Вернер
Хванг
22
Ен Хан
22
Ен Хан
Хванг
7
Сон Мин
8
Се Джон
8
Се Джон
7
Сон Мин
13
Ку Чжа-Чеол
11
Хванг
11
Хванг
13
Ку Чжа-Чеол
3
Хектор
14
Брандт
14
Брандт
3
Хектор
8
Горецка
13
Мюллер
13
Мюллер
8
Горецка
6
Хедира
23
Гомес
23
Гомес
6
Хедира
Остались в запасе
Южная Корея
Германия
10
Ли Сын У
ЦП
15
Чон Сын Хен
ЦЗ
4
О Бан Сок
ЦЗ
1
Ким Сын-Гю
ВР
21
Ким Джин-Хиеон
ВР
12
Ким Мин-Ну
ЛЗ
6
Пак Чжу-Ху
ЛЗ
16
Ки Сун-Юн
ЦП
9
Ким Шин-Вук
ЦФ
Главный тренер
Син Тхэ Ен
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
12
Кевин Трапп
ВР
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
2
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
2
Антонио Рюдигер
ЦЗ
4
Маттиас Гинтер
ЦЗ
19
Себастьян Руди
ЦП
21
Илкай Гюндоган
ЦП
Главный тренер
Йоахим Лев
Остались в запасе
10
Ли Сын У
ЦП
15
Чон Сын Хен
ЦЗ
4
О Бан Сок
ЦЗ
1
Ким Сын-Гю
ВР
21
Ким Джин-Хиеон
ВР
12
Ким Мин-Ну
ЛЗ
6
Пак Чжу-Ху
ЛЗ
16
Ки Сун-Юн
ЦП
9
Ким Шин-Вук
ЦФ
Остались в запасе
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
12
Кевин Трапп
ВР
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
2
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
2
Антонио Рюдигер
ЦЗ
4
Маттиас Гинтер
ЦЗ
19
Себастьян Руди
ЦП
21
Илкай Гюндоган
ЦП
Главный тренер
Син Тхэ Ен
Главный тренер
Йоахим Лев
Статистика матча Южная Корея - Германия
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Южная Корея
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Южная Корея
- : -
23.12.2027
Йемен
Товарищеские матчи. Сборные
Катар
0 : 1
17.11.2026
Южная Корея
Товарищеские матчи. Сборные
Саудовская Аравия
3 : 2
13.11.2026
Южная Корея
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
2 : 0
06.10.2026
Узбекистан
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
0 : 0
02.10.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
1 : 4
28.09.2026
Уругвай
Германия
Лига наций, 6 тур
Германия
5 : 0
16.11.2026
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Сербия
1 : 3
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Греция
0 : 0
04.10.2026
Германия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Германия
0 : 1
27.09.2026
Греция
Информация о матче
Главный судья:
Марк Гейгер
(Бичвуд)
Стадион:
Ак Барс Банк Арена
Где смотреть матч:
Первый канал
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